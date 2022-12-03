ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.12.22)

Прогноз ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы (03-го декабря), ставки и коэффициенты

ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы (03-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

03-го декабря 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Польши, в котором на своей площадке местный клуб ВКК Вроцлав примет соперника по национальному первенству ГКС Тыхы.



В 17:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей ВКК Вроцлав – ГКС Тыхы, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 03-го декабря 2022 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба ГКС Тыхы.



ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб ВКК Вроцлав проводит на своей площадке, и 03-го декабря 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба ГКС Тыхы. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 17:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба ВКК Вроцлав, а один раз сильнее были игроки БК ГКС Тыхы.

ВКК Вроцлав

В этом сезоне баскетбольный клуб ВКК Вроцлав уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб ВКК Вроцлав одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб ВКК Вроцлав лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК ВКК Вроцлав нет более травмированных игроков основы.



ГКС Тыхы

Уже три недели баскетбольный клуб ГКС Тыхы выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба ГКС Тыхы удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб ГКС Тыхы одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 03-го декабря 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы. А так как начало встречи в 17:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб ВКК Вроцлав практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.12.22)

ВКК Вроцлав

Сейчас баскетбольный клуб ВКК Вроцлав демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб ВКК Вроцлав играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу ВКК Вроцлав вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ГКС Тыхы

Два года назад баскетбольный клуб ГКС Тыхы доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб ГКС Тыхы играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 03-го декабря 2022 года, и в его рамках состоится поединок ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 17:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб ВКК Вроцлав играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб ВКК Вроцлав уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба ВКК Вроцлав хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба ГКС Тыхы был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб ГКС Тыхы выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба ГКС Тыхы немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ ВКК Вроцлав — ГКС Тыхы. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ВКК Вроцлав был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ВКК Вроцлав вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ВКК Вроцлав практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб ГКС Тыхы испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба ГКС Тыхы хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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