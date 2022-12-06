Прогноз Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи (07-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи. Прогноз, ставки на матч (07.12.22)

07 декабря в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фомина/Якупович , а противостоять в этом поединке будет Коллинс/Кристи.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07 декабря, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 09:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Фомина/Якупович, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 07 декабря осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Фомина/Якупович и Коллинс/Кристи не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 09:00 по МСК.

Фомина/Якупович

На данный момент Фомина/Якупович является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Фомина/Якупович однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Фомина/Якупович демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Фомина/Якупович хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Фомина/Якупович часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Коллинс/Кристи

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Коллинс/Кристи на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Коллинс/Кристи демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Коллинс/Кристи имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Коллинс/Кристи намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Коллинс/Кристи не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Коллинс/Кристи будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Коллинс/Кристи и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Коллинс/Кристи умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фомина/Якупович и Коллинс/Кристи впервые будут встречаться между собой. Если Фомина/Якупович уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Коллинс/Кристи пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фомина/Якупович демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фомина/Якупович – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи. Прогноз, ставки на матч(07.12.22)

Фомина/Якупович

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Фомина/Якупович выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Фомина/Якупович всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Фомина/Якупович уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Фомина/Якупович занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Фомина/Якупович больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Фомина/Якупович имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Коллинс/Кристи

Этот сезон Коллинс/Кристи проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Коллинс/Кристи снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Коллинс/Кристи слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Коллинс/Кристи допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фомина/Якупович и Коллинс/Кристи. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фомина/Якупович и Коллинс/Кристи встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фомина/Якупович и Коллинс/Кристи довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фомина/Якупович и Коллинс/Кристи подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фомина/Якупович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фомина/Якупович и Коллинс/Кристи отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Коллинс/Кристи в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фомина/Якупович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Коллинс/Кристи сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фомина/Якупович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фомина/Якупович — Коллинс/Кристи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фомина/Якупович и Коллинс/Кристи.



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