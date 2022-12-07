Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид (07.12.2022), ставки и коэффициенты

Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид (07.12.2022), ставки и коэффициенты

07.12.2022 в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Испании, в котором на своей площадке местный клуб Акунса Гипускоа примет соперника по национальному первенству Эстудиантес Мадрид.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Акунса Гипускоа – Эстудиантес Мадрид, запланированный на 07.12.2022. Баскетболисты появятся на площадке в 21:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Эстудиантес Мадрид, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид:

Баскетбольный поединок Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид состоится 07.12.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 21:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Акунса Гипускоа, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Акунса Гипускоа

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Акунса Гипускоа пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Акунса Гипускоа уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Эстудиантес Мадрид

Президент баскетбольного клуба Эстудиантес Мадрид ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Эстудиантес Мадрид сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Эстудиантес Мадрид в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 07.12.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 21:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Акунса Гипускоа дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Эстудиантес Мадрид удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид 07.12.2022

Акунса Гипускоа

В этом сезоне баскетбольный клуб Акунса Гипускоа и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Акунса Гипускоа играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Эстудиантес Мадрид

После того, как баскетбольный клуб Эстудиантес Мадрид проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Эстудиантес Мадрид хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Эстудиантес Мадрид продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Акунса Гипускоа после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 07.12.2022 сыграет матч против БК Эстудиантес Мадрид. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Акунса Гипускоа также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Акунса Гипускоа проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Акунса Гипускоа позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Акунса Гипускоа играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Акунса Гипускоа сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Эстудиантес Мадрид входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Эстудиантес Мадрид не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Акунса Гипускоа — Эстудиантес Мадрид. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Акунса Гипускоа лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Акунса Гипускоа гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Акунса Гипускоа все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Эстудиантес Мадрид не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Эстудиантес Мадрид уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Эстудиантес Мадрид очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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