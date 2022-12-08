Прогноз Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти (08-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти. Прогноз, ставки на матч (08.12.22)

08-го декабря в 17:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Бертола/Шиаветти.



Так как теннисный поединок Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти пройдет уже 08-го декабря, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:35 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия на тот момент намного сильнее, нежели Бертола/Шиаветти.



Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08-го декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:35 по Москве, пока не начался поединок. Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия

Болельщики ожидали, что на этом турнире Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бертола/Шиаветти

На этом турнире Бертола/Шиаветти выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бертола/Шиаветти снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бертола/Шиаветти чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бертола/Шиаветти уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бертола/Шиаветти зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.12.22)

Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бертола/Шиаветти

В этом сезоне Бертола/Шиаветти действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бертола/Шиаветти обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бертола/Шиаветти не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бертола/Шиаветти не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бертола/Шиаветти имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти: порядок побьёт класс

Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бертола/Шиаветти хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бертола/Шиаветти умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бертола/Шиаветти вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия — Бертола/Шиаветти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия и Бертола/Шиаветти сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бенито Фернандес/Гирзипен Гарсия, и Бертола/Шиаветти будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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