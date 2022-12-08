Прогноз на бой Магомед Магомедов 1991 (Рос) — Патрик Микс (США) 09.12.2022

«Магомед Магомедов 1991 (Рос)» – «Патрик Микс (США)». 09.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Магомед Магомедов 1991 (Рос) проведет 09 декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Патрик Микс (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Магомед Магомедов 1991 (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Патрик Микс (США), так что вряд ли в 23:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магомед Магомедов 1991 (Рос) — Патрик Микс (США):

победа Магомед Магомедов 1991 (Рос) – 0, ничья – 0, победа Патрик Микс (США) – 0

Прогноз на матч Магомед Магомедов 1991 (Рос) – Патрик Микс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Магомед Магомедов 1991 (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Патрик Микс (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Магомед Магомедов 1991 (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Магомед Магомедов 1991 (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Магомед Магомедов 1991 (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Магомед Магомедов 1991 (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Магомед Магомедов 1991 (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Магомед Магомедов 1991 (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Магомед Магомедов 1991 (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Патрик Микс (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Патрик Микс (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Патрик Микс (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Патрик Микс (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Патрик Микс (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Магомед Магомедов 1991 (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Магомед Магомедов 1991 (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Магомед Магомедов 1991 (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Магомед Магомедов 1991 (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Магомед Магомедов 1991 (Рос) валится с ног. К тому же, Магомед Магомедов 1991 (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Магомед Магомедов 1991 (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Патрик Микс (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Патрик Микс (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Патрик Микс (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Патрик Микс (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Патрик Микс (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Магомед Магомедов 1991 (Рос) – Патрик Микс (США) 09.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Магомед Магомедов 1991 (Рос) и Патрик Микс (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Магомед Магомедов 1991 (Рос) и Патрик Микс (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Магомед Магомедов 1991 (Рос) и Патрик Микс (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Магомед Магомедов 1991 (Рос) и Патрик Микс (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Магомед Магомедов 1991 (Рос) и Патрик Микс (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Магомед Магомедов 1991 (Рос) и Патрик Микс (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Магомед Магомедов 1991 (Рос) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Магомед Магомедов 1991 (Рос) и Патрик Микс (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Патрик Микс (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Магомед Магомедов 1991 (Рос)

На самом деле Магомед Магомедов 1991 (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Магомед Магомедов 1991 (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Магомед Магомедов 1991 (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Магомед Магомедов 1991 (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Магомед Магомедов 1991 (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Патрик Микс (США)

Патрик Микс (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Патрик Микс (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Патрик Микс (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Патрик Микс (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Патрик Микс (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Магомед Магомедов 1991 (Рос) — Патрик Микс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 декабря

Несмотря на то, что Магомед Магомедов 1991 (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Патрик Микс (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Магомед Магомедов 1991 (Рос) будет намного сильнее, чем Патрик Микс (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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