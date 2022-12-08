Прогноз на бой Джеффри Крейг (США) — Эрнесто Родригес (Куб) 10 декабря

«Джеффри Крейг (США)» – «Эрнесто Родригес (Куб)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 10.12.2022 должен состояться бой Джеффри Крейг (США) — Эрнесто Родригес (Куб), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джеффри Крейг (США) и Эрнесто Родригес (Куб) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 10.12.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джеффри Крейг (США) — Эрнесто Родригес (Куб). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джеффри Крейг (США) — Эрнесто Родригес (Куб):

победа Джеффри Крейг (США) – 1.46, ничья – 65, победа Эрнесто Родригес (Куб) – 2.66

Прогноз на матч Джеффри Крейг (США) – Эрнесто Родригес (Куб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10.12.2022 :

Ставки по коэффициенту 1.46 окажутся выигрышными, если Джеффри Крейг (США) станет победителем боя. Если выиграет Эрнесто Родригес (Куб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.66.

История личных встреч

На данный момент Джеффри Крейг (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джеффри Крейг (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джеффри Крейг (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джеффри Крейг (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Эрнесто Родригес (Куб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Эрнесто Родригес (Куб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Эрнесто Родригес (Куб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Эрнесто Родригес (Куб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Эрнесто Родригес (Куб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Джеффри Крейг (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джеффри Крейг (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джеффри Крейг (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джеффри Крейг (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джеффри Крейг (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джеффри Крейг (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Эрнесто Родригес (Куб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Эрнесто Родригес (Куб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Эрнесто Родригес (Куб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Эрнесто Родригес (Куб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Эрнесто Родригес (Куб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джеффри Крейг (США) – Эрнесто Родригес (Куб) 10.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джеффри Крейг (США) и Эрнесто Родригес (Куб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джеффри Крейг (США) и Эрнесто Родригес (Куб). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джеффри Крейг (США) и Эрнесто Родригес (Куб) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джеффри Крейг (США) и Эрнесто Родригес (Куб) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Джеффри Крейг (США) является очевидным фаворитом, ведь Эрнесто Родригес (Куб) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джеффри Крейг (США) и Эрнесто Родригес (Куб), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эрнесто Родригес (Куб) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джеффри Крейг (США)

На самом деле Джеффри Крейг (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Джеффри Крейг (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Джеффри Крейг (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Джеффри Крейг (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Джеффри Крейг (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Эрнесто Родригес (Куб)

В своей карьере Эрнесто Родригес (Куб) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Эрнесто Родригес (Куб) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Эрнесто Родригес (Куб) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Эрнесто Родригес (Куб) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джеффри Крейг (США) — Эрнесто Родригес (Куб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10.12.2022

Так как Джеффри Крейг (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Эрнесто Родригес (Куб).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джеффри Крейг (США) и Эрнесто Родригес (Куб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джеффри Крейг (США) выиграет с помощью нокаута.

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