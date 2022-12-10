Прогноз на бой Диона Барбоза (Бра) — Мариана Пикколо (Бра) 10-го декабря

«Диона Барбоза (Бра)» – «Мариана Пикколо (Бра)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10-го декабря состоится интересный поединок Диона Барбоза (Бра) — Мариана Пикколо (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:50 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Диона Барбоза (Бра) — Мариана Пикколо (Бра) пройдет 10-го декабря, и можно не сомневаться, что в 06:50 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Диона Барбоза (Бра) имеет две победы нокаутом, а Мариана Пикколо (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Диона Барбоза (Бра) — Мариана Пикколо (Бра):

победа Диона Барбоза (Бра) – 1.36, ничья – 60, победа Мариана Пикколо (Бра) – 3.112

Прогноз на матч Диона Барбоза (Бра) – Мариана Пикколо (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Диона Барбоза (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.36. А котировка на то, что Мариана Пикколо (Бра) будет сильнее повысилась до 3.112.

История личных встреч

На данный момент Диона Барбоза (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Диона Барбоза (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Диона Барбоза (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Диона Барбоза (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Мариана Пикколо (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мариана Пикколо (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мариана Пикколо (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мариана Пикколо (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мариана Пикколо (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Диона Барбоза (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Диона Барбоза (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Диона Барбоза (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Диона Барбоза (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Диона Барбоза (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Мариана Пикколо (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мариана Пикколо (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мариана Пикколо (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мариана Пикколо (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мариана Пикколо (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Диона Барбоза (Бра) – Мариана Пикколо (Бра) 10.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Диона Барбоза (Бра) и Мариана Пикколо (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Диона Барбоза (Бра) и Мариана Пикколо (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Диона Барбоза (Бра) и Мариана Пикколо (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Диона Барбоза (Бра) и Мариана Пикколо (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Диона Барбоза (Бра) и Мариана Пикколо (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Диона Барбоза (Бра) и Мариана Пикколо (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Диона Барбоза (Бра) — Мариана Пикколо (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мариана Пикколо (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Диона Барбоза (Бра)

На самом деле Диона Барбоза (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Диона Барбоза (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Диона Барбоза (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Диона Барбоза (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Диона Барбоза (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мариана Пикколо (Бра)

Сейчас Мариана Пикколо (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мариана Пикколо (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мариана Пикколо (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мариана Пикколо (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мариана Пикколо (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Диона Барбоза (Бра) — Мариана Пикколо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го декабря

Спортивные эксперты считают, что Диона Барбоза (Бра) сейчас намного сильнее, чем Мариана Пикколо (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Диона Барбоза (Бра) легко справится с таким соперником, как Мариана Пикколо (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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