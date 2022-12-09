Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.12.22)

Прогноз Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) (08-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) (08-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

08-го декабря 2022 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Невада Вулф Пэк (жен) примет соперника по национальному первенству Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Невада Вулф Пэк (жен) и Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 08-го декабря 2022 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 22:00 по МСК.



Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен), запланированное на 08-го декабря 2022 года. Поставить на матч можно будет до 22:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) была еще пять лет назад.

Невада Вулф Пэк (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Невада Вулф Пэк (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Невада Вулф Пэк (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 08-го декабря 2022 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 22:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.12.22)

Невада Вулф Пэк (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 08-го декабря 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен): команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Невада Вулф Пэк (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Невада Вулф Пэк (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Невада Вулф Пэк (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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