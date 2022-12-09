Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин: команды сделают акцент на атаку

Прогноз Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин (10-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин 10-го декабря 2022 года

10-го декабря 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз примет соперника по национальному первенству Дартмут Биг Грин.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз и Дартмут Биг Грин. Оно пройдет 10-го декабря 2022 года, так что можно не сомневаться, что в 03:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз проводит на своей площадке, и 10-го декабря 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Дартмут Биг Грин. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз, а один раз сильнее были игроки БК Дартмут Биг Грин.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

Сейчас баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Дартмут Биг Грин

Президент баскетбольного клуба Дартмут Биг Грин ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Дартмут Биг Грин сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Дартмут Биг Грин в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин, который организаторы собираются провести 10-го декабря 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 03:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз.



Прогноз и ставка на матч Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин 10-го декабря 2022 года

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

В последние годы Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Дартмут Биг Грин

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Дартмут Биг Грин становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Дартмут Биг Грин уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Дартмут Биг Грин сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин, который должен пройти 10-го декабря 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Дартмут Биг Грин входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Дартмут Биг Грин не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз — Дартмут Биг Грин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Дартмут Биг Грин не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Дартмут Биг Грин уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Дартмут Биг Грин очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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