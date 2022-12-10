Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.12.22)

Прогноз Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес (10-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес 10-го декабря 2022 года

10-го декабря 2022 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Болл Стэйт Кардиналс примет соперника по национальному первенству Эвансвилль Пёрпл Эйсес.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Болл Стэйт Кардиналс – Эвансвилль Пёрпл Эйсес, запланированный на 10-го декабря 2022 года. Баскетболисты появятся на площадке в 22:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Эвансвилль Пёрпл Эйсес. Данный поединок будет сыгран 10-го декабря 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 22:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Болл Стэйт Кардиналс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Болл Стэйт Кардиналс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Эвансвилль Пёрпл Эйсес

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес травмированы только игроки глубокого резерва.

NCAA, Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес

Вплоть до 10-го декабря 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес. А так как начало встречи в 22:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.12.22)

Болл Стэйт Кардиналс

В последние годы Болл Стэйт Кардиналс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Болл Стэйт Кардиналс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Эвансвилль Пёрпл Эйсес

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Эвансвилль Пёрпл Эйсес сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10-го декабря 2022 года сыграет матч против БК Эвансвилль Пёрпл Эйсес. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Болл Стэйт Кардиналс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес: в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Эвансвилль Пёрпл Эйсес показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Болл Стэйт Кардиналс — Эвансвилль Пёрпл Эйсес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Болл Стэйт Кардиналс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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