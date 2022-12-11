Прогноз Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) (12-го декабря), ставки и коэффициенты

Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (12.12.22)

12-го декабря 2022 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вашингтон Хаскис (жен) примет соперника по национальному первенству Вашингтон Стэйт Кугарс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Вашингтон Хаскис (жен) очень любят матчи против БК Вашингтон Стэйт Кугарс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 12-го декабря 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 01:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Вашингтон Хаскис (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен):

Поединок между баскетбольными клубами Вашингтон Хаскис (жен) и Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 12-го декабря 2022 года. Ее начало будет в 01:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Вашингтон Хаскис (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Вашингтон Хаскис (жен) нет более травмированных игроков основы.



Вашингтон Стэйт Кугарс (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 12-го декабря 2022 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 01:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) 12-го декабря 2022 года

Вашингтон Хаскис (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Вашингтон Стэйт Кугарс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12-го декабря 2022 года, и в его рамках состоится поединок Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 01:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вашингтон Хаскис (жен) — Вашингтон Стэйт Кугарс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Вашингтон Хаскис (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Вашингтон Хаскис (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Вашингтон Стэйт Кугарс (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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