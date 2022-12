Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) — Техас A&M Комерс Лайонс (жен). Прогноз, ставки на матч(12.12.22)

Прогноз Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) — Техас A&M Комерс Лайонс (жен) (12-го декабря), ставки и коэффициенты

Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) — Техас A&M Комерс Лайонс (жен) (12.12.2022), ставки и коэффициенты

12.12.2022 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) примет соперника по национальному первенству Техас A&M Комерс Лайонс (жен).

12.12.2022 состоится баскетбольный матч Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) – Техас A&M Комерс Лайонс (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 02:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Поединок между баскетбольными клубами Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) и Техас A&M Комерс Лайонс (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 12.12.2022. Ее начало будет в 02:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) нет более травмированных игроков основы.



Техас A&M Комерс Лайонс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Техас A&M Комерс Лайонс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Техас A&M Комерс Лайонс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Техас A&M Комерс Лайонс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Главный тренер баскетбольного клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) пообещал, что 12.12.2022 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 02:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Техас A&M Комерс Лайонс (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



С приходом нового тренера баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Два года назад баскетбольный клуб Техас A&M Комерс Лайонс (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Техас A&M Комерс Лайонс (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12.12.2022 сыграет матч против БК Техас A&M Комерс Лайонс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

В этом сезоне у баскетбольного клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Техас A&M Комерс Лайонс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Техас A&M Комерс Лайонс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

