Прогноз Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) (13-го декабря), ставки и коэффициенты

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (13.12.22)

13.12.2022 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) примет соперника по национальному первенству Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) очень любят матчи против БК Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 13.12.2022 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) одержали три легкие победы.



Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 02:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен). Матч назначен на 13.12.2022, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)» — «Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен), запланированного на 13.12.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) и Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен).



Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен). Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13.12.2022 сыграет матч против БК Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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