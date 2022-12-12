Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели. Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Прогноз Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели (13-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели (13-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

13-го декабря 2022 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Стевенс/Страхова , а противостоять в этом поединке будет Кавалле-Реимерс/Тирунелвели.



В 10:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Стевенс/Страхова и Кавалле-Реимерс/Тирунелвели. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 13-го декабря 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели:

13-го декабря 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кавалле-Реимерс/Тирунелвели, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кавалле-Реимерс/Тирунелвели выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Стевенс/Страхова

На данный момент Стевенс/Страхова является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Стевенс/Страхова однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Стевенс/Страхова демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Стевенс/Страхова хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Стевенс/Страхова часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Кавалле-Реимерс/Тирунелвели

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кавалле-Реимерс/Тирунелвелив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кавалле-Реимерс/Тирунелвели играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кавалле-Реимерс/Тирунелвели держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кавалле-Реимерс/Тирунелвели демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кавалле-Реимерс/Тирунелвели находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели. Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Стевенс/Страхова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Стевенс/Страхова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Стевенс/Страхова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Стевенс/Страхова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Стевенс/Страхова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Стевенс/Страхова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Стевенс/Страхова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Стевенс/Страхова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кавалле-Реимерс/Тирунелвели

Кавалле-Реимерс/Тирунелвели лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кавалле-Реимерс/Тирунелвели играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кавалле-Реимерс/Тирунелвели начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кавалле-Реимерс/Тирунелвели выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кавалле-Реимерс/Тирунелвели сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Стевенс/Страхова и Кавалле-Реимерс/Тирунелвели. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Стевенс/Страхова и Кавалле-Реимерс/Тирунелвели встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Стевенс/Страхова и Кавалле-Реимерс/Тирунелвели довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Стевенс/Страхова и Кавалле-Реимерс/Тирунелвели подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Стевенс/Страхова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Стевенс/Страхова и Кавалле-Реимерс/Тирунелвели отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кавалле-Реимерс/Тирунелвели в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Стевенс/Страхова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кавалле-Реимерс/Тирунелвели сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Стевенс/Страхова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стевенс/Страхова — Кавалле-Реимерс/Тирунелвели. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Стевенс/Страхова и Кавалле-Реимерс/Тирунелвели букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Стевенс/Страхова и Кавалле-Реимерс/Тирунелвели проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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