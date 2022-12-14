Прогноз на бой Лима да Силва Элисмар (Бра) — Робсон Кавальканте (Бра) 16 декабря

«Лима да Силва Элисмар (Бра)» – «Робсон Кавальканте (Бра)». 16.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16.12.2022 состоится интересный поединок Лима да Силва Элисмар (Бра) — Робсон Кавальканте (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Лима да Силва Элисмар (Бра) — Робсон Кавальканте (Бра) пройдет 16.12.2022, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Лима да Силва Элисмар (Бра) имеет две победы нокаутом, а Робсон Кавальканте (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лима да Силва Элисмар (Бра) — Робсон Кавальканте (Бра):

победа Лима да Силва Элисмар (Бра) – 0, ничья – 0, победа Робсон Кавальканте (Бра) – 0

Прогноз на матч Лима да Силва Элисмар (Бра) – Робсон Кавальканте (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16.12.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лима да Силва Элисмар (Бра) не очень выгодно, а вот Робсон Кавальканте (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Лима да Силва Элисмар (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Лима да Силва Элисмар (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Лима да Силва Элисмар (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Лима да Силва Элисмар (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Лима да Силва Элисмар (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Лима да Силва Элисмар (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Лима да Силва Элисмар (Бра) может и не устоять на ногах.

Робсон Кавальканте (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Робсон Кавальканте (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Робсон Кавальканте (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Робсон Кавальканте (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Робсон Кавальканте (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Лима да Силва Элисмар (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Лима да Силва Элисмар (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Лима да Силва Элисмар (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Лима да Силва Элисмар (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Лима да Силва Элисмар (Бра) валится с ног. К тому же, Лима да Силва Элисмар (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Лима да Силва Элисмар (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Робсон Кавальканте (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Робсон Кавальканте (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Робсон Кавальканте (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Робсон Кавальканте (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Робсон Кавальканте (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лима да Силва Элисмар (Бра) – Робсон Кавальканте (Бра) 16.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лима да Силва Элисмар (Бра) и Робсон Кавальканте (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лима да Силва Элисмар (Бра) и Робсон Кавальканте (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лима да Силва Элисмар (Бра) и Робсон Кавальканте (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лима да Силва Элисмар (Бра) и Робсон Кавальканте (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Лима да Силва Элисмар (Бра) — Робсон Кавальканте (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Лима да Силва Элисмар (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Лима да Силва Элисмар (Бра) — Робсон Кавальканте (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Робсон Кавальканте (Бра).

Лима да Силва Элисмар (Бра)

На самом деле Лима да Силва Элисмар (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Лима да Силва Элисмар (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Лима да Силва Элисмар (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Лима да Силва Элисмар (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Лима да Силва Элисмар (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Робсон Кавальканте (Бра)

На данный момент Робсон Кавальканте (Бра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Робсон Кавальканте (Бра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Робсон Кавальканте (Бра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Робсон Кавальканте (Бра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Робсон Кавальканте (Бра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Лима да Силва Элисмар (Бра) — Робсон Кавальканте (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16.12.2022

Так как Лима да Силва Элисмар (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Робсон Кавальканте (Бра).

Статистика и личные встречи

Так как Лима да Силва Элисмар (Бра) и Робсон Кавальканте (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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