Прогноз на бой Джихад Юнусов (Рос) — Джон Тейшейра (Бра) 16-го декабря

«Джихад Юнусов (Рос)» – «Джон Тейшейра (Бра)». 16.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джихад Юнусов (Рос) — Джон Тейшейра (Бра) на 16-го декабря 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джихад Юнусов (Рос) и Джон Тейшейра (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:15.

Сейчас Джихад Юнусов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го декабря 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джон Тейшейра (Бра), так что вряд ли в 18:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джихад Юнусов (Рос) — Джон Тейшейра (Бра):

победа Джихад Юнусов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Джон Тейшейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Джихад Юнусов (Рос) – Джон Тейшейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря 2022 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джихад Юнусов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Джон Тейшейра (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джихад Юнусов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джихад Юнусов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джихад Юнусов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джихад Юнусов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джихад Юнусов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джихад Юнусов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Джон Тейшейра (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джон Тейшейра (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джон Тейшейра (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джон Тейшейра (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джон Тейшейра (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джихад Юнусов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джихад Юнусов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джихад Юнусов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джихад Юнусов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джихад Юнусов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джихад Юнусов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Джон Тейшейра (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джон Тейшейра (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джон Тейшейра (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джон Тейшейра (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джон Тейшейра (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джихад Юнусов (Рос) – Джон Тейшейра (Бра) 16.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джихад Юнусов (Рос) и Джон Тейшейра (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Джихад Юнусов (Рос) и Джон Тейшейра (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джихад Юнусов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джон Тейшейра (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джихад Юнусов (Рос) будет намного сильнее, чем Джон Тейшейра (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джихад Юнусов (Рос) — Джон Тейшейра (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джон Тейшейра (Бра).

Джихад Юнусов (Рос)

В своей профессиональной карьере Джихад Юнусов (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джихад Юнусов (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джихад Юнусов (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джихад Юнусов (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джихад Юнусов (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Джон Тейшейра (Бра)

На сегодняшний день Джон Тейшейра (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джон Тейшейра (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джон Тейшейра (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джон Тейшейра (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джихад Юнусов (Рос) — Джон Тейшейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря 2022 года

На титульный бой Джихад Юнусов (Рос) — Джон Тейшейра (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джихад Юнусов (Рос) — Джон Тейшейра (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джон Тейшейра (Бра) выиграет нокаутом.

http://rockaluga.ru/cat4-854989-smolevichi-4×4-zhlobin-4×4-prognoz-professionala-na-match-15-12-22/

http://evolvegame.ru/cat3-606028-stavki-na-match-dunav-zhen-beochin-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-14-12-22/