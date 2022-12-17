Прогноз на бой Грегори Фишер (США) — Рикардо Фуэнтес (Кол) 17-го декабря

«Грегори Фишер (США)» – «Рикардо Фуэнтес (Кол)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Грегори Фишер (США) проведет 17-го декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рикардо Фуэнтес (Кол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Грегори Фишер (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рикардо Фуэнтес (Кол), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Грегори Фишер (США) — Рикардо Фуэнтес (Кол):

победа Грегори Фишер (США) – 0, ничья – 0, победа Рикардо Фуэнтес (Кол) – 0

Прогноз на матч Грегори Фишер (США) – Рикардо Фуэнтес (Кол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Грегори Фишер (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Рикардо Фуэнтес (Кол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Грегори Фишер (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Грегори Фишер (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Грегори Фишер (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Грегори Фишер (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Грегори Фишер (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Рикардо Фуэнтес (Кол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рикардо Фуэнтес (Кол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рикардо Фуэнтес (Кол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рикардо Фуэнтес (Кол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рикардо Фуэнтес (Кол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Грегори Фишер (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Грегори Фишер (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Грегори Фишер (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Грегори Фишер (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Грегори Фишер (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Грегори Фишер (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Рикардо Фуэнтес (Кол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рикардо Фуэнтес (Кол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рикардо Фуэнтес (Кол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рикардо Фуэнтес (Кол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Грегори Фишер (США) – Рикардо Фуэнтес (Кол) 17.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Грегори Фишер (США) и Рикардо Фуэнтес (Кол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Грегори Фишер (США) и Рикардо Фуэнтес (Кол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Грегори Фишер (США) и Рикардо Фуэнтес (Кол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Грегори Фишер (США) и Рикардо Фуэнтес (Кол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Грегори Фишер (США) — Рикардо Фуэнтес (Кол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Грегори Фишер (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Грегори Фишер (США) в данный момент сильнее, нежели Рикардо Фуэнтес (Кол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Грегори Фишер (США)

Как бы Грегори Фишер (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Грегори Фишер (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Грегори Фишер (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Грегори Фишер (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Грегори Фишер (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Рикардо Фуэнтес (Кол)

В данный момент Рикардо Фуэнтес (Кол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Рикардо Фуэнтес (Кол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Рикардо Фуэнтес (Кол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Рикардо Фуэнтес (Кол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Грегори Фишер (США) — Рикардо Фуэнтес (Кол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Грегори Фишер (США) — Рикардо Фуэнтес (Кол) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Грегори Фишер (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Грегори Фишер (США) и Рикардо Фуэнтес (Кол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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