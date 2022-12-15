Прогноз на бой Сергей Бобрышев (Рос) — Бабур Курбанов (Узб) 17 декабря

«Сергей Бобрышев (Рос)» – «Бабур Курбанов (Узб)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Сергей Бобрышев (Рос) — Бабур Курбанов (Узб) на 17-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Сергей Бобрышев (Рос) и Бабур Курбанов (Узб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:00.

Сейчас Сергей Бобрышев (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Бабур Курбанов (Узб), так что вряд ли в 18:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сергей Бобрышев (Рос) — Бабур Курбанов (Узб):

победа Сергей Бобрышев (Рос) – 1.34, ничья – 27, победа Бабур Курбанов (Узб) – 3.48

Прогноз на матч Сергей Бобрышев (Рос) – Бабур Курбанов (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Сергей Бобрышев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.34. А котировка на то, что Бабур Курбанов (Узб) будет сильнее повысилась до 3.48.

История личных встреч

В свои 32 года Сергей Бобрышев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Сергей Бобрышев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Сергей Бобрышев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Сергей Бобрышев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Сергей Бобрышев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Бабур Курбанов (Узб) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бабур Курбанов (Узб) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бабур Курбанов (Узб) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бабур Курбанов (Узб) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бабур Курбанов (Узб) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Сергей Бобрышев (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Сергей Бобрышев (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Сергей Бобрышев (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Сергей Бобрышев (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Сергей Бобрышев (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Сергей Бобрышев (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Бабур Курбанов (Узб) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Бабур Курбанов (Узб) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Бабур Курбанов (Узб) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Бабур Курбанов (Узб) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Бабур Курбанов (Узб), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Сергей Бобрышев (Рос) – Бабур Курбанов (Узб) 17.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Сергей Бобрышев (Рос) и Бабур Курбанов (Узб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Сергей Бобрышев (Рос) и Бабур Курбанов (Узб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Сергей Бобрышев (Рос) и Бабур Курбанов (Узб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Сергей Бобрышев (Рос) и Бабур Курбанов (Узб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Сергей Бобрышев (Рос) — Бабур Курбанов (Узб) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Сергей Бобрышев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сергей Бобрышев (Рос) — Бабур Курбанов (Узб) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Бабур Курбанов (Узб).

Сергей Бобрышев (Рос)

На самом деле Сергей Бобрышев (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Сергей Бобрышев (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Сергей Бобрышев (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Сергей Бобрышев (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Сергей Бобрышев (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Бабур Курбанов (Узб)

Последний раз Бабур Курбанов (Узб) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Бабур Курбанов (Узб) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Бабур Курбанов (Узб) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Бабур Курбанов (Узб) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Бабур Курбанов (Узб)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Бабур Курбанов (Узб) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Сергей Бобрышев (Рос) — Бабур Курбанов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го декабря

Спортивные эксперты считают, что Сергей Бобрышев (Рос) сейчас намного сильнее, чем Бабур Курбанов (Узб), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Сергей Бобрышев (Рос) легко справится с таким соперником, как Бабур Курбанов (Узб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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