Прогноз на бой Нахид Гянджалиев (Рос) — Владислав Каличак (Рос) 17.12.2022

«Нахид Гянджалиев (Рос)» – «Владислав Каличак (Рос)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Нахид Гянджалиев (Рос) проведет 17-го декабря 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Владислав Каличак (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 17-го декабря 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Нахид Гянджалиев (Рос) — Владислав Каличак (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нахид Гянджалиев (Рос) — Владислав Каличак (Рос):

победа Нахид Гянджалиев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Владислав Каличак (Рос) – 0

Прогноз на матч Нахид Гянджалиев (Рос) – Владислав Каличак (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 17-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Нахид Гянджалиев (Рос) — Владислав Каличак (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Нахид Гянджалиев (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Нахид Гянджалиев (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Нахид Гянджалиев (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Нахид Гянджалиев (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Нахид Гянджалиев (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Владислав Каличак (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Владислав Каличак (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Владислав Каличак (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Владислав Каличак (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Владислав Каличак (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Нахид Гянджалиев (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Нахид Гянджалиев (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Нахид Гянджалиев (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Нахид Гянджалиев (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Нахид Гянджалиев (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Нахид Гянджалиев (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Владислав Каличак (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Владислав Каличак (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Владислав Каличак (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Владислав Каличак (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Владислав Каличак (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Нахид Гянджалиев (Рос) – Владислав Каличак (Рос) 17.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Нахид Гянджалиев (Рос) и Владислав Каличак (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Нахид Гянджалиев (Рос) и Владислав Каличак (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Нахид Гянджалиев (Рос) и Владислав Каличак (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Нахид Гянджалиев (Рос) и Владислав Каличак (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Нахид Гянджалиев (Рос) легко справится с таким соперником, как Владислав Каличак (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Нахид Гянджалиев (Рос) — Владислав Каличак (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Владислав Каличак (Рос).

Нахид Гянджалиев (Рос)

Хотя Нахид Гянджалиев (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Нахид Гянджалиев (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Нахид Гянджалиев (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Нахид Гянджалиев (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Нахид Гянджалиев (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Владислав Каличак (Рос)

На сегодняшний день Владислав Каличак (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Владислав Каличак (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Владислав Каличак (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Владислав Каличак (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Нахид Гянджалиев (Рос) — Владислав Каличак (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 17-го декабря 2022 года

Никто не сомневается, что Нахид Гянджалиев (Рос) намного сильнее, чем Владислав Каличак (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Нахид Гянджалиев (Рос) — Владислав Каличак (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Нахид Гянджалиев (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat4-606689-senan-yunayted-gifu-svoops-prognoz-specialista-na-basketbol-16-12-22/

http://rockaluga.ru/cat1-817501-prognoz-na-match-toronto-nashville-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-16-12-22/