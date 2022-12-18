Прогноз на бой Ибрагим Чужигаев (Рос) — Иван Эрслан (Хор) 18.12.2022

«Ибрагим Чужигаев (Рос)» – «Иван Эрслан (Хор)». 18.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18.12.2022 должен состояться бой Ибрагим Чужигаев (Рос) — Иван Эрслан (Хор), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ибрагим Чужигаев (Рос) и Иван Эрслан (Хор) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 18.12.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ибрагим Чужигаев (Рос) — Иван Эрслан (Хор). Это будет продолжаться вплоть до 00:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ибрагим Чужигаев (Рос) — Иван Эрслан (Хор):

победа Ибрагим Чужигаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Иван Эрслан (Хор) – 0

Прогноз на матч Ибрагим Чужигаев (Рос) – Иван Эрслан (Хор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.12.2022 :

Букмекерские конторы на бой Ибрагим Чужигаев (Рос) — Иван Эрслан (Хор) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Ибрагим Чужигаев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ибрагим Чужигаев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ибрагим Чужигаев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ибрагим Чужигаев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ибрагим Чужигаев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ибрагим Чужигаев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ибрагим Чужигаев (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Иван Эрслан (Хор) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Иван Эрслан (Хор) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Иван Эрслан (Хор) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Иван Эрслан (Хор) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Иван Эрслан (Хор) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Ибрагим Чужигаев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ибрагим Чужигаев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ибрагим Чужигаев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ибрагим Чужигаев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ибрагим Чужигаев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Иван Эрслан (Хор) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Иван Эрслан (Хор) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Иван Эрслан (Хор) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Иван Эрслан (Хор) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Иван Эрслан (Хор) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Иван Эрслан (Хор) должен задуматься о своей обороне.

Ибрагим Чужигаев (Рос) – Иван Эрслан (Хор) 18.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ибрагим Чужигаев (Рос) и Иван Эрслан (Хор) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Ибрагим Чужигаев (Рос) и Иван Эрслан (Хор) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ибрагим Чужигаев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Иван Эрслан (Хор) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ибрагим Чужигаев (Рос) легко справится с таким соперником, как Иван Эрслан (Хор). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Ибрагим Чужигаев (Рос) в данный момент сильнее, нежели Иван Эрслан (Хор), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ибрагим Чужигаев (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Ибрагим Чужигаев (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Ибрагим Чужигаев (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Ибрагим Чужигаев (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Ибрагим Чужигаев (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Иван Эрслан (Хор)

В данный момент Иван Эрслан (Хор) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Иван Эрслан (Хор) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Иван Эрслан (Хор) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Иван Эрслан (Хор) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Ибрагим Чужигаев (Рос) — Иван Эрслан (Хор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.12.2022

На титульный бой Ибрагим Чужигаев (Рос) — Иван Эрслан (Хор) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Ибрагим Чужигаев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Иван Эрслан (Хор) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ибрагим Чужигаев (Рос).

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