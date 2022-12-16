Прогноз на бой Бартош Голебиевски (Пол) — Павел Альбрехт (Чех) 16-го декабря

«Бартош Голебиевски (Пол)» – «Павел Альбрехт (Чех)». 16.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Бартош Голебиевски (Пол) — Павел Альбрехт (Чех). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Бартош Голебиевски (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 16-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Бартош Голебиевски (Пол) — Павел Альбрехт (Чех). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бартош Голебиевски (Пол) — Павел Альбрехт (Чех):

победа Бартош Голебиевски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Павел Альбрехт (Чех) – 0

Прогноз на матч Бартош Голебиевски (Пол) – Павел Альбрехт (Чех) Бои, титульный бой, 16-го декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Бартош Голебиевски (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Павел Альбрехт (Чех), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Бартош Голебиевски (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Бартош Голебиевски (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Бартош Голебиевски (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Бартош Голебиевски (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Бартош Голебиевски (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Бартош Голебиевски (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Павел Альбрехт (Чех) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Павел Альбрехт (Чех) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Павел Альбрехт (Чех) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Павел Альбрехт (Чех) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Павел Альбрехт (Чех) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Бартош Голебиевски (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Бартош Голебиевски (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Бартош Голебиевски (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Бартош Голебиевски (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Бартош Голебиевски (Пол) валится с ног. К тому же, Бартош Голебиевски (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Бартош Голебиевски (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Павел Альбрехт (Чех) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Павел Альбрехт (Чех) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Павел Альбрехт (Чех) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Павел Альбрехт (Чех) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Бартош Голебиевски (Пол) – Павел Альбрехт (Чех) 16.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бартош Голебиевски (Пол) и Павел Альбрехт (Чех) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Бартош Голебиевски (Пол) и Павел Альбрехт (Чех) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Бартош Голебиевски (Пол) — Павел Альбрехт (Чех) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бартош Голебиевски (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Бартош Голебиевски (Пол) и Павел Альбрехт (Чех), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Павел Альбрехт (Чех) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Бартош Голебиевски (Пол)

Бартош Голебиевски (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Бартош Голебиевски (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Бартош Голебиевски (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Бартош Голебиевски (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Бартош Голебиевски (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Павел Альбрехт (Чех)

На сегодняшний день Павел Альбрехт (Чех) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Павел Альбрехт (Чех) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Павел Альбрехт (Чех) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Павел Альбрехт (Чех) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Бартош Голебиевски (Пол) — Павел Альбрехт (Чех). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го декабря

Никто не сомневается, что Бартош Голебиевски (Пол) намного сильнее, чем Павел Альбрехт (Чех), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Бартош Голебиевски (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Павел Альбрехт (Чех) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Бартош Голебиевски (Пол).

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