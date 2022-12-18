Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт (18-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт 18 декабря

18 декабря в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз примет соперника по национальному первенству Макниси Стэйт.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Южный Миссисипи Голден Иглз – Макниси Стэйт запланирован только на 18 декабря, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 23:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт:

В 23:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Южный Миссисипи Голден Иглз и Макниси Стэйт. Организаторы турнира собираются провести данную игру 18 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Макниси Стэйт. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Южный Миссисипи Голден Иглз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Южный Миссисипи Голден Иглз

К данному поединку баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Южный Миссисипи Голден Иглз подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Макниси Стэйт

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Макниси Стэйт понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Макниси Стэйт выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Макниси Стэйт сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт

Вплоть до 18 декабря включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт. А так как начало встречи в 23:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт (18 декабря), ставки и коэффициенты

Южный Миссисипи Голден Иглз

В этом сезоне баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Макниси Стэйт

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Макниси Стэйт становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Макниси Стэйт уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Макниси Стэйт сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18 декабря, и в его рамках состоится поединок Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 23:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Южный Миссисипи Голден Иглз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Макниси Стэйт входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Макниси Стэйт не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Южный Миссисипи Голден Иглз — Макниси Стэйт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Южный Миссисипи Голден Иглз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Южный Миссисипи Голден Иглз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Южный Миссисипи Голден Иглз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Макниси Стэйт сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Макниси Стэйт идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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