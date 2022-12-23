Прогноз на бой Софья Очигава (Рос) — Хэппи Дауди (Тза) 23-го декабря

«Софья Очигава (Рос)» – «Хэппи Дауди (Тза)». 23.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Софья Очигава (Рос) — Хэппи Дауди (Тза) на 23-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Софья Очигава (Рос) и Хэппи Дауди (Тза) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:30.

До 23-го декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Софья Очигава (Рос) — Хэппи Дауди (Тза). Это будет продолжаться вплоть до 19:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Софья Очигава (Рос) — Хэппи Дауди (Тза):

победа Софья Очигава (Рос) – 1.08, ничья – 20, победа Хэппи Дауди (Тза) – 10

Прогноз на матч Софья Очигава (Рос) – Хэппи Дауди (Тза) Бои, титульный бой, 23-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Софья Очигава (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.08. А котировка на то, что Хэппи Дауди (Тза) будет сильнее повысилась до 10.

История личных встреч

В свои 32 года Софья Очигава (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Софья Очигава (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Софья Очигава (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Софья Очигава (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Софья Очигава (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Хэппи Дауди (Тза) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хэппи Дауди (Тза) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хэппи Дауди (Тза) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хэппи Дауди (Тза) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хэппи Дауди (Тза) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Софья Очигава (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Софья Очигава (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Софья Очигава (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Софья Очигава (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Софья Очигава (Рос) валится с ног. К тому же, Софья Очигава (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Софья Очигава (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Хэппи Дауди (Тза) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хэппи Дауди (Тза) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хэппи Дауди (Тза) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хэппи Дауди (Тза) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хэппи Дауди (Тза) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хэппи Дауди (Тза) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хэппи Дауди (Тза) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Софья Очигава (Рос) – Хэппи Дауди (Тза) 23.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Софья Очигава (Рос) и Хэппи Дауди (Тза). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Софья Очигава (Рос) и Хэппи Дауди (Тза) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Софья Очигава (Рос) и Хэппи Дауди (Тза) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Софья Очигава (Рос) — Хэппи Дауди (Тза) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хэппи Дауди (Тза) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Софья Очигава (Рос) и Хэппи Дауди (Тза), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хэппи Дауди (Тза) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Софья Очигава (Рос)

Так как Софья Очигава (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Софья Очигава (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Софья Очигава (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Софья Очигава (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хэппи Дауди (Тза)

В своей карьере Хэппи Дауди (Тза) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хэппи Дауди (Тза) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хэппи Дауди (Тза) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хэппи Дауди (Тза) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Софья Очигава (Рос) — Хэппи Дауди (Тза). Прогноз и ставки на матч. Бои 23-го декабря

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Софья Очигава (Рос) — Хэппи Дауди (Тза) собираются ставить на то, что сильнее будет Софья Очигава (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Софья Очигава (Рос) и Хэппи Дауди (Тза), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Софья Очигава (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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