Прогноз на бой Садриддин Ахмедов (Каз) — Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) 24-го декабря 2022 года

«Садриддин Ахмедов (Каз)» – «Нкулулеко Мхлонго (ЮАР)». 24.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Садриддин Ахмедов (Каз) — Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) на 24-го декабря 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Садриддин Ахмедов (Каз) и Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

Стало известно, что именно 24-го декабря 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Садриддин Ахмедов (Каз) — Нкулулеко Мхлонго (ЮАР). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Садриддин Ахмедов (Каз) — Нкулулеко Мхлонго (ЮАР):

победа Садриддин Ахмедов (Каз) – 1.01, ничья – 30, победа Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) – 20

Прогноз на матч Садриддин Ахмедов (Каз) – Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) Бои, титульный бой, 24-го декабря 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Садриддин Ахмедов (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.01. А котировка на то, что Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) будет сильнее повысилась до 20.

История личных встреч

На данный момент Садриддин Ахмедов (Каз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Садриддин Ахмедов (Каз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Садриддин Ахмедов (Каз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Садриддин Ахмедов (Каз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Садриддин Ахмедов (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Садриддин Ахмедов (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Садриддин Ахмедов (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Садриддин Ахмедов (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Нкулулеко Мхлонго (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Садриддин Ахмедов (Каз) – Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) 24.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Садриддин Ахмедов (Каз) и Нкулулеко Мхлонго (ЮАР). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Садриддин Ахмедов (Каз) и Нкулулеко Мхлонго (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Садриддин Ахмедов (Каз) и Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Садриддин Ахмедов (Каз) и Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Садриддин Ахмедов (Каз) будет намного сильнее, чем Нкулулеко Мхлонго (ЮАР), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Садриддин Ахмедов (Каз) — Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Нкулулеко Мхлонго (ЮАР).

Садриддин Ахмедов (Каз)

Несмотря на то, что Садриддин Ахмедов (Каз) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Садриддин Ахмедов (Каз) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Садриддин Ахмедов (Каз) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Садриддин Ахмедов (Каз) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Нкулулеко Мхлонго (ЮАР)

Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Садриддин Ахмедов (Каз) — Нкулулеко Мхлонго (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Бои 24-го декабря 2022 года

Никто не сомневается, что Садриддин Ахмедов (Каз) намного сильнее, чем Нкулулеко Мхлонго (ЮАР), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Садриддин Ахмедов (Каз) — Нкулулеко Мхлонго (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Садриддин Ахмедов (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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