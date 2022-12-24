Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс. Прогноз, ставки на матч(24.12.22)

Прогноз Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс (24.12.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс 24 декабря

24 декабря в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз примет соперника по национальному первенству Вашингтон Стейт Кугарс.



24 декабря состоится баскетбольный матч Гавайи Рейнбоуз Уорриорз – Вашингтон Стейт Кугарс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 08:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Вашингтон Стейт Кугарс. Данный поединок будет сыгран 24 декабря, а по московскому времени его начало состоится в 08:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Вашингтон Стейт Кугарс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Гавайи Рейнбоуз Уорриорз

На этот матч баскетболисты клуба Гавайи Рейнбоуз Уорриорз выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Вашингтон Стейт Кугарс

На данный момент баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Вашингтон Стейт Кугарс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Вашингтон Стейт Кугарс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

NCAA, Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс

На 24 декабря организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 08:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс. Прогноз, ставки на матч(24.12.22)

Гавайи Рейнбоуз Уорриорз

Сейчас баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Гавайи Рейнбоуз Уорриорз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Вашингтон Стейт Кугарс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Вашингтон Стейт Кугарс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс, который должен пройти 24 декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 08:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Гавайи Рейнбоуз Уорриорз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Гавайи Рейнбоуз Уорриорз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Вашингтон Стейт Кугарс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гавайи Рейнбоуз Уорриорз — Вашингтон Стейт Кугарс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Гавайи Рейнбоуз Уорриорз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Гавайи Рейнбоуз Уорриорз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Гавайи Рейнбоуз Уорриорз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

