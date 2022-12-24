Прогноз Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи (24.12.2022), ставки и коэффициенты

Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (24.12.22)

24.12.2022 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Дакшинешвар Суреш , а противостоять в этом поединке будет Джошуа Шеехи.



Так как теннисный поединок Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи пройдет уже 24.12.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 22:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Дакшинешвар Суреш на тот момент намного сильнее, нежели Джошуа Шеехи.



Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи запланирован организаторами турнира на 24.12.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 22:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Дакшинешвар Суреш и Джошуа Шеехи встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Дакшинешвар Суреш имеет три победы при одном поражении.

Дакшинешвар Суреш

По непонятным причинам Дакшинешвар Суреш в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Дакшинешвар Суреш теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Дакшинешвар Суреш занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Дакшинешвар Суреш играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Дакшинешвар Суреш имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Джошуа Шеехи

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джошуа Шеехи теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джошуа Шеехи имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джошуа Шеехи испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джошуа Шеехи выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джошуа Шеехи занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

UTR Pro Tennis Series, Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дакшинешвар Суреш и Джошуа Шеехи впервые будут встречаться между собой. Если Дакшинешвар Суреш уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джошуа Шеехи пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дакшинешвар Суреш демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дакшинешвар Суреш – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи (24.12.2022), ставки и коэффициенты

Дакшинешвар Суреш

Несмотря на внушительный возраст, Дакшинешвар Суреш демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дакшинешвар Суреш гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дакшинешвар Суреш обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дакшинешвар Суреш снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дакшинешвар Суреш может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джошуа Шеехи

На этом турнире Джошуа Шеехи играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джошуа Шеехи какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джошуа Шеехи уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джошуа Шеехи много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джошуа Шеехи сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джошуа Шеехи не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дакшинешвар Суреш и Джошуа Шеехи, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дакшинешвар Суреш и Джошуа Шеехи играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дакшинешвар Суреш, и Джошуа Шеехи неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи: снова ждем результативной игры

Дакшинешвар Суреш и Джошуа Шеехи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дакшинешвар Суреш имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джошуа Шеехи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дакшинешвар Суреш. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джошуа Шеехи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дакшинешвар Суреш довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джошуа Шеехи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дакшинешвар Суреш.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дакшинешвар Суреш — Джошуа Шеехи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дакшинешвар Суреш и Джошуа Шеехи букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дакшинешвар Суреш и Джошуа Шеехи проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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