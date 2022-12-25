Прогноз на бой Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос) 25-го декабря 2022 года

«Михаил Тарабрин (Рос)» – «Грачик Саакян (Рос)». 25.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25-го декабря 2022 года должен состояться бой Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Михаил Тарабрин (Рос) и Грачик Саакян (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 25-го декабря 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 17:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос):

победа Михаил Тарабрин (Рос) – 1.26, ничья – 8, победа Грачик Саакян (Рос) – 6.35

Прогноз на матч Михаил Тарабрин (Рос) – Грачик Саакян (Рос) Бои, титульный бой, 25-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.26 и 6.35.

История личных встреч

В профессиональной карьере Михаил Тарабрин (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Михаил Тарабрин (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Михаил Тарабрин (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Михаил Тарабрин (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Михаил Тарабрин (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Михаил Тарабрин (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Грачик Саакян (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Грачик Саакян (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Грачик Саакян (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Грачик Саакян (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Грачик Саакян (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Михаил Тарабрин (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Михаил Тарабрин (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Михаил Тарабрин (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Михаил Тарабрин (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Михаил Тарабрин (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Михаил Тарабрин (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Грачик Саакян (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Грачик Саакян (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Грачик Саакян (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Грачик Саакян (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Грачик Саакян (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Грачик Саакян (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Михаил Тарабрин (Рос) – Грачик Саакян (Рос) 25.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Михаил Тарабрин (Рос) и Грачик Саакян (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Михаил Тарабрин (Рос) и Грачик Саакян (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Михаил Тарабрин (Рос) и Грачик Саакян (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Михаил Тарабрин (Рос) и Грачик Саакян (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Грачик Саакян (Рос) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Грачик Саакян (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Михаил Тарабрин (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Михаил Тарабрин (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Михаил Тарабрин (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Михаил Тарабрин (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Михаил Тарабрин (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Грачик Саакян (Рос)

На сегодняшний день Грачик Саакян (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Грачик Саакян (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Грачик Саакян (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Грачик Саакян (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 25-го декабря 2022 года

На титульный бой Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Михаил Тарабрин (Рос) — Грачик Саакян (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Михаил Тарабрин (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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