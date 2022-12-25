Никита Темерев — Фёдор Филиппов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.12.22)

Прогноз Никита Темерев — Фёдор Филиппов (26 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Никита Темерев — Фёдор Филиппов 26.12.2022

26.12.2022 в 01:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Никита Темерев , а противостоять в этом поединке будет Фёдор Филиппов.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 26.12.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Никита Темерев — Фёдор Филиппов. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 01:15 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Никита Темерев, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никита Темерев — Фёдор Филиппов:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26.12.2022 откроет его противостояние Никита Темерев — Фёдор Филиппов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 01:15 по МСК, то есть до начала игры. Никита Темерев и Фёдор Филиппов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Фёдор Филиппов может гордиться семью победами, а вот Никита Темерев имеет только пять выигранных встреч.

Никита Темерев

В этом сезоне Никита Темерев показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Никита Темерев сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Никита Темерев еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Никита Темерев обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Никита Темерев играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Никита Темерев любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Фёдор Филиппов

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Фёдор Филиппов теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Фёдор Филиппов имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Фёдор Филиппов испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Фёдор Филиппов выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Фёдор Филиппов занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Никита Темерев — Фёдор Филиппов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Никита Темерев и Фёдор Филиппов – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Никита Темерев — Фёдор Филиппов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.12.22)

Никита Темерев

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Никита Темерев, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Никита Темерев уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Никита Темерев старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Никита Темерев, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Никита Темерев не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Никита Темерев все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Никита Темерев точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Фёдор Филиппов

Фёдор Филиппов лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Фёдор Филиппов играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Фёдор Филиппов начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Фёдор Филиппов выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Фёдор Филиппов сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Никита Темерев — Фёдор Филиппов Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Никита Темерев и Фёдор Филиппов. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Никита Темерев и Фёдор Филиппов встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Никита Темерев и Фёдор Филиппов довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Никита Темерев и Фёдор Филиппов подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Никита Темерев — Фёдор Филиппов: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Никита Темерев и Фёдор Филиппов из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Фёдор Филиппов относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Фёдор Филиппов проводит второй или третий матч. А вот Никита Темерев как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Никита Темерев, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Никита Темерев без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Никита Темерев вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Никита Темерев — Фёдор Филиппов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Никита Темерев и Фёдор Филиппов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Никита Темерев и Фёдор Филиппов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-612306-prognozy-i-stavki-na-match-anastasiya-gayshun-sofiya-abramovich-25-12-22/