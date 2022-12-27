Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.12.22)

Прогноз Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз (28.12.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз 28 декабря

28 декабря в 04:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Сити Тандер примет соперника по национальному первенству Сан-Антонио Сперз.



28 декабря состоится баскетбольный матч Оклахома Сити Тандер – Сан-Антонио Сперз, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 04:10. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Оклахома Сити Тандер и Сан-Антонио Сперз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 28 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Сан-Антонио Сперз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Оклахома Сити Тандер, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Оклахома Сити Тандер

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Оклахома Сити Тандер еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Сан-Антонио Сперз

Прогресс баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Оклахома Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперз»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз, несмотря на то, что он должен пройти только 28 декабря. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.12.22)

Оклахома Сити Тандер

Сейчас баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Оклахома Сити Тандер вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сан-Антонио Сперз

Два года назад баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 28 декабря, и в его рамках состоится поединок Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:10 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Оклахома Сити Тандер — Сан-Антонио Сперз: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Оклахома Сити Тандер совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сан-Антонио Сперз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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