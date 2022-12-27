Прогноз на бой Асламбек Арсамиков (Пол) — Алекс Оливейра (Бра) 28.12.2022

«Асламбек Арсамиков (Пол)» – «Алекс Оливейра (Бра)». 28.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28-го декабря 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Асламбек Арсамиков (Пол) — Алекс Оливейра (Бра). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Асламбек Арсамиков (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Асламбек Арсамиков (Пол) — Алекс Оливейра (Бра) пройдет 28-го декабря 2022 года, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Асламбек Арсамиков (Пол) имеет две победы нокаутом, а Алекс Оливейра (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Асламбек Арсамиков (Пол) — Алекс Оливейра (Бра):

победа Асламбек Арсамиков (Пол) – 1.568, ничья – 53, победа Алекс Оливейра (Бра) – 2.344

Прогноз на матч Асламбек Арсамиков (Пол) – Алекс Оливейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го декабря 2022 года :

По коэффициенту 1.568 ставить на то, что выиграет Асламбек Арсамиков (Пол) не очень выгодно, а вот Алекс Оливейра (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.344.

История личных встреч

На данный момент Асламбек Арсамиков (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Асламбек Арсамиков (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Асламбек Арсамиков (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Асламбек Арсамиков (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Алекс Оливейра (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Алекс Оливейра (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Алекс Оливейра (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Алекс Оливейра (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Алекс Оливейра (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Асламбек Арсамиков (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Асламбек Арсамиков (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Асламбек Арсамиков (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Асламбек Арсамиков (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Асламбек Арсамиков (Пол) валится с ног. К тому же, Асламбек Арсамиков (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Асламбек Арсамиков (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Алекс Оливейра (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алекс Оливейра (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алекс Оливейра (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алекс Оливейра (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алекс Оливейра (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Асламбек Арсамиков (Пол) – Алекс Оливейра (Бра) 28.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Асламбек Арсамиков (Пол) и Алекс Оливейра (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Асламбек Арсамиков (Пол) и Алекс Оливейра (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Асламбек Арсамиков (Пол) — Алекс Оливейра (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Асламбек Арсамиков (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Асламбек Арсамиков (Пол) и Алекс Оливейра (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Алекс Оливейра (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Асламбек Арсамиков (Пол)

Несмотря на то, что Асламбек Арсамиков (Пол) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Асламбек Арсамиков (Пол) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Асламбек Арсамиков (Пол) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Асламбек Арсамиков (Пол) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Алекс Оливейра (Бра)

На сегодняшний день Алекс Оливейра (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Алекс Оливейра (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Алекс Оливейра (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Алекс Оливейра (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Асламбек Арсамиков (Пол) — Алекс Оливейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го декабря 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Асламбек Арсамиков (Пол) — Алекс Оливейра (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Асламбек Арсамиков (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Асламбек Арсамиков (Пол) — Алекс Оливейра (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Асламбек Арсамиков (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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