Гвардия — Сокол Клечев: команды сделают акцент на атаку

Прогноз на матч Гвардия — Сокол Клечев 03.11.19

«Гвардия» – «Сокол Клечев». 03.11.19. Прогноз и ставки на матч

03-го ноября пройдет большое количество футбольных матчей, но среди всех наиболее подходит для ставки встреча Гвардия — Сокол Клечев. В букмекерских конторах не нее будет прием предматчевых ставок вплоть до 15:00 по Москве. Фаворитом считаются хозяева, которым уже удавалось выигрывать данное противостояние в этом году, одержав победу со счетом 2-0. В прошлом году команды встречались дважды, и если первый матч завершился ничьей, то во втором также сильнее был футбольный клуб Сокол Клечев.

Встреча команды Гвардия и команды Сокол Клечев, которая состоится в рамках футбольного чемпионата, обещает подарить любителям футбола настоящую голевую феерию. Оба клуба в стартовых матчах нынешнего сезона продемонстрировали прекрасную форму, нападающие команд готовы реализовывать всех моменты, которые для них создают партнеры. Кажется, что для них не существует защиты, которую бы они не смогли переиграть. Очные противостояния этих футбольных клубов тоже проходят результативно. В прошлом сезоне команды пробили тотал голов, предложенный букмекерами, еще до перерыва, так что, есть смысл играть тотал больше в этом матче. Конечно, это далеко не все прогнозы, которые мы приготовили на этот матч, подробную информацию о выборе наших экспертов можно найти ниже. Отметим, что на старте сезона менеджеры клубов особое внимание уделяют набору очков в каждом матче. Это своего рода фундамент, на успешности которого будет базироваться успех клубов на протяжении сезона. Учитывая, что футбольные эксперты рассматривают команды в качестве одних из претендентов на борьбу за первое место по итогам чемпионата, наши прогнозисты сделали вывод, что победа в этом матче крайне важна обоим клубам. Напомним, что в составе команд выступают известные футболисты, поэтому, есть смысл предполагать, что они постараются продемонстрировать все свое мастерство в этом матче, следовательно, здесь будет на что посмотреть.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гвардия — Сокол Клечев:

победа Гвардия – 2.875, ничья – 4.1, победа Сокол Клечев – 1.93

Прогноз на матч Гвардия – Сокол Клечев (Чемпионат Польши, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Гвардия получил от букмекеров на свою победу котировку 2.875, а по коэффициенту 1.93 можно сделать ставку на выигрыш ФК Сокол Клечев. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Непростой сезон ждет футболистов команды Гвардия и команды Сокол Клечев. Оба клуба претерпели серьезных изменений в межсезонье. Из команд ушли многие ведущие футболисты: некоторые завершили карьеру, а другие получили более выгодные предложения из других футбольных команд. Несмотря на это, менеджеры постарались заткнуть бреши молодыми воспитанниками, а также проявили активность на трансферном рынке, что позволило привлечь в команды несколько известных футболистов. На протяжении всего перерыва, команда Гвардия и команда Сокол Клечев активно занимались создание новых боеспособных команд, которые в будущем сезоне будут не просто сражаться за место в середине турнирной таблице, и продолжать строить команду, но и смогут попортить нервы лидерам чемпионата, постаравшись вклиниться в чемпионскую гонку. Конечно, сделать это будет очень непросто, так как молодым и пришлым игрокам не хватает опыта и сыгранности, и этому придется учиться по ходу сезона. Однако у футболистов есть желание выступать в таких командах, желание проявить себя и желание добиться со своей командой максимального результата. Естественно, уже с первого матча нового сезона футболисты команды Гвардия и команды Сокол Клечев будут стараться проявить себя, чтобы доказать свои менеджерам разумность их выбора, а также чтобы те давали им больше игрового времени на поле. Результат матча может быть абсолютно любым, но то, что футболисты обеих команд приложат все силы для победы – неопровержимый факт, который заставляет рекомендовать этот матч к просмотру.

Гвардия – Сокол Клечев 03.11.19

03-го ноября состоится уже третий в этом сезоне футбольный матч между командами Гвардия и Сокол Клечев. В первой встрече победу со счетом 2-0 одержали футболисты клуба Гвардия, а вот во втором поединке сильнее был ФК Сокол Клечев, выиграв со счетом 3-2. Этот матч начнется в 15:00 по Москве и должен показать, какая же команда сильнее в этом сезоне. Поединок проходит в рамках национального кубка, так что на кону титул.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Равная линия на матч команды Гвардия и команды Гвардия, выставленная букмекерами, является правильной. В новом сезоне команда Гвардия и команда Сокол Клечев будут выступать обновленными составами, поэтому пока до конца непонятно, как именно будут действовать футболисты, какую тактическую схему выберут тренеры: оставят прошлогоднюю, либо будут прививать своим подопечным новую тактику. Вообще, хозяева всегда имели преимущество, так как фактор родного стадиона существенно прибавляет сил и является дополнительной мотивацией. В прошлом сезоне команда Гвардия уверенно выступала на своем стадионе, всем клубам без исключения было здесь играть очень непросто. Скорее всего, такая же тенденция продолжится и в этом сезоне. Гости в прошлом сезоне выступали крайне неудачно в выездных матчах. Возможно, что тренер в межсезонье постарался как-то исправить это, прививая своим подопечным выездную модель игры, способную принести результат. Вряд ли нас ждет открытая игра, так как и хозяева поля, и гости постараются максимально собранно сыграть в защите, что, в принципе, наталкивает на ставку на тотал меньше забитых голов в этом матче. Тщательный анализ выступлений клубов, а также уровня их подготовки к новому сезону, натолкнул наших прогнозистов на мысль, что наиболее вероятным результатом этого матча будет ничья. Да, коэффициент довольно высок, что, несомненно, пугает некоторых бетторов, однако это наиболее верная ставка на этот матч.

Прогноз Гвардия – Сокол Клечев (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

Поклонники футбола 03-го ноября смогут насладиться игрой Гвардия — Сокол Клечев, в которой сыграют двое лучших клубов данного турнира. В этом сезоне это будет их первая встреча, и она начнется в 15:00 по московскому времени. Команды играли между собой дважды в прошлом году, и оба раза так и не получилось выявить победителя, так как матчи завершились со счетом 0-0 и 2-2.

Гвардия

Болельщики футбольного клуба Гвардия уже привыкли, что их команда слабая для высшей лиги, но слишком хороша для низшего дивизиона. В прошлом сезоне хозяева выиграли первую лигу, но удержаться в элите национального футбола будет крайне сложно, что видно и по текущим результатам команды. Футбольный клуб Гвардия в чемпионате идет на предпоследнем месте, показывая одну из худших оборон в чемпионате, ведь очень часто бывают матчи, в которых хозяева пропускают более двух мячей. Команда начала сезон с яркой победы со счетом 4-1, но затем последовала неудачная серия из девять матчей, в которых получилось набрать лишь одно очко. Сейчас футбольный клуб Гвардия показывает немного лучшие результаты, одержав в последних пяти турах одну победу и дважды сыграв вничью, но пока этого мало, чтобы покинуть зону вылета, ведь отставание хозяев составляет три очка. Не сможет помочь хозяевам только правый защитник, отбывающий трехматчевую дисквалификацию.

Сокол Клечев

Несмотря на то, что сейчас только начало сезона, уже сейчас можно сказать, что вряд ли футбольному клубу Сокол Клечев удастся избежать понижения в классе. В межсезонье команду покинуло семь игроков основы, а никаких трансферов руководство не проводило, решив сэкономить деньги. Главному тренеру сейчас приходится рассчитывать в основном на игроков из молодежной академии, для которых этот сезон стал дебютным, так что с таким составом не получается показывать хорошую игру. Футбольный клуб Сокол Клечев замыкает турнирной таблицу, набрав только шесть очков, и гостям уже сейчас не хватает десяти очков, чтобы выбраться из зоны вылета. На выезде команда набрала больше очков, чем дома, но это вызвано более легким календарем гостевых матчей, так как получилось одержать единственную в этом сезоне победу над таким же аутсайдером. В предпоследнем туре прервалась восьмиматчевая серия поражений, но затем футбольный клуб Сокол Клечев снова проиграл, причем, со счетом 0-4. В составе гостей травмирован только правый вингер.

Интересные факты перед матчем Гвардия – Сокол Клечев

Команда Гвардия подходит к матчу со своими соперниками в прекрасной форме. Хозяева поля великолепно отыграли предсезонные матчи. По словам менеджера клуба, даже новички смогли проявить себя, продемонстрировав, что они вполне способны выходить в стартовом составе и приносить пользу команде. В стартовых матчах чемпионата клуб тоже продемонстрировал хорошее командное взаимодействие, что позволило набрать очки и занять лидирующие позиции в турнирной таблице. Вполне справедливо, что команда Гвардия является фаворитом в матче с футболистами команды Сокол Клечев. Гости сейчас испытывают определенные проблемы. Команда пока только входит в сезон, видно, что не все футболисты еще набрали оптимальную форму, поэтому у клуба пока нет тех результатов, которых от него ждет руководство и менеджер. Нет, команда Сокол Клечев – не аутсайдер, просто футболисты еще не вышли на пик формы. Исходя из этого, наши прогнозисты полагают, что в этом противостоянии нужно ставить не только на победу команды Гвардия, но и пробовать играть ее фору. Хорошей ставкой в этом матче нам видится ставка на индивидуальный тотал забитых голов хозяевами поля. Прекрасная форма футболистов команды Гвардия позволит пробить заявленный букмекерами тотал, что принесет бетторам прибыль. И еще одна хорошая ставка в этом матче – общий тотал желтых карточек. Оба клуба никогда не отличались корректной игрой, а в очных противостояниях всегда получали много предупреждений, мы думаем, что и в этом матче общий тотал желтых карточек будет пробит на больше.

Игра завершится победой Гвардия — 2.875, игра завершится победой Сокол Клечев — 1.93, в игре нет победителей — 4.1.

Гвардия — Сокол Клечев. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Польши 03-го ноября

Свой следующий домашний поединок футболисты клуба Гвардия проведут 03-го ноября, и все надеются, что он будет не очень сложным, так как дома нужно будет принимать Сокол Клечев, а это далеко не самая сильная команда в данном турнире. Тем не менее, в 15:00 по Москве болельщики хозяев полностью заполнят трибуны стадиона, чтобы поддержать своих любимцев, а также стать свидетелями очередной домашней победы. Ведь хозяева последний раз не смогли обыграть данного соперника еще четыре года назад.

«Гвардия»

Похоже, что футбольный клуб Гвардия еще слишком рано поднялся в высший дивизион, так как команда оказалась полностью не готова к столь высокому уровню. Летом руководство подписало только одного новичка, но данный футболист ранее также не играл в данной лиге, а остальные игроки просто проигрывают своим оппонентам, из-за чего серия поражений хозяев составляет уже одиннадцать встреч. Четыре тура назад президент решил повлиять на результаты с помощью тренерской отставки, но пока это не дало никаких сдвигов, так как футбольный клуб Гвардия продолжает проигрывать. В активе команды еще нет ни одной победы в этом сезоне, а отставание в двенадцать очков от спасительного места показывает, что хозяева уже могут и не вести борьбу за выживание, так как сохранить прописку в национальной элите практически невозможно. К тому же, основной вратарь и правый полузащитник не смогут помочь аутсайдеру в данной встрече.

«Сокол Клечев»

В межсезонье футбольный клуб Сокол Клечев попытался усилить свои ряды двумя известными футболистами, но руководство не учло тот факт, то оба игрока имеют непростой характер, и в каждом своем клубе они имели проблемы с партнерами. Данная команда не стала исключением, так что очень скоро в составе начали возникать конфликты, а результаты пошли на спад, так как главный тренер продолжает выпускать со старта обоих новичков, хотя они не показывают никакого взаимодействия с партнерами и только ухудшают командные действия. Вместо того, чтобы бороться за еврокубки, футбольный клуб Сокол Клечев обитает в середине турнирной таблицы, так что от путевки в Лигу Европы команду отделяет уже семь очков. Гостевые результаты команды особенно слабые, так как в этом сезоне на выезде получилось одержать только две победы, и обе были над аутсайдерами. В последних пяти турах футбольный клуб Сокол Клечев потерпел три поражения и дважды выиграл, а не помогут команде в этом поединке двое нападающих, из которых один является постоянным игроком основы.

Статистика и личные встречи

Наши прогнозисты считают, что букмекеры дают хозяев поля чересчур большими фаворитами в противостоянии с гостями. Команда Гвардия сейчас не на столько хороша, чтобы ее победа предлагалась за такой маленький коэффициент, да и фора, предложенная на хозяев поля, кажется нам чем-то просто фантастическим. Гости серьезно усилились в межсезонье, да и на старте чемпионата клуб показал, что вполне способен на равных бороться с лидерами турнирной таблицы. Команда Гвардия никогда не была лидером, да, клуб обычно завершает сезон в первой части турнирной таблицы, однако хозяева поля уже давно ни у кого разгромно не выигрывали, и мы не видим никаких предпосылок для того чтобы разгром случился именно сегодня. Поэтому наш прогноз на этот матч – фора гостей. Конечно, более рисковые и азартные бетторы могут сыграть ставку – команда Сокол Клечев победит или будет ничья. Но, все же, мы думаем, что хозяева поля за счет фактора родного стадиона и родных фанатов могут победит с небольшим преимуществом, поэтому считаем эту ставку рисковой. Общий тотал голов в этом матче мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба обладают хорошим нападением, да и игроки средней линии вполне способны наносить точные дальние удары, что они уже доказывали не раз. Еще неплохой ставкой в этом матче нам видится ставка на тотал меньше угловых, команда Гвардия и команда Сокол Клечев – не из тех соперников, которые активно используют фланги при построении атак, тем более что в личных встречах этих команд заявленный тотал практически никогда не пробивался.

«Гвардия» — «Сокол Клечев»: кто фаворит грядущей встречи?

Гвардия — Сокол Клечев. Прогноз на футбол (03.11.19)

Наши прогнозисты несколько не согласны с букмекерами в выставлении коэффициентов на матч команды Гвардия и команды Сокол Клечев. Скорее всего, букмекеры отталкиваются от формы клубов прошлого сезона. Тогда, действительно, команда Гвардия была существенно сильнее своих соперников, однако в межсезонье клуб покинула целая группа футболистов, и даже приход новых исполнителей пока нельзя считать равноценной заменой. Команда Гвардия затеяла большую перестройку, что, конечно, должно сказаться на результатах клуба. Команда Сокол Клечев смогла уберечь своих лидеров, при этом скауты клуба не теряли времени зря, сумев провернуть несколько удачных трансферов. Поэтому сейчас можно говорить о том, что команда Сокол Клечев находится в лучшей форме по сравнению с прошлым сезоном, ми футболистам клуба вполне по силам дать бой своим соперникам. Так что, мы прогнозируем, что команда Гвардия вряд ли пробьет заявленную букмекерами фору в этом матче, да и за победу хозяевам поля будет бороться очень непросто, так что, более смелые бетторы могут сделать ставку на то, что команда Сокол Клечев не проиграет в этом матче. Наши прогнозисты ожидают результативного противостояния. Обе команды играют в атакующий футбол, активно используют фланги. Так что, кроме тотала больше в этом матче по количеству голов, мы ждем и тотал больше по количеству угловых. Прошлый сезон показал, что команда Гвардия и команда Сокол Клечев – одни из лидеров чемпионата по этому показателю.

Гвардия — Сокол Клечев: команды сделают акцент на атаку

Прошлый сезон подарил любителям футбола большое количество ярких и интересных футбольных матчей. Среди них и матчи наших сегодняшних соперников – команды Гвардия и команды Сокол Клечев. Оба клуба в прошлом сезоне достойно проявили себя, и, что самое интересное, командам удалось сохранить своих лидеров, вокруг которых менеджеры в межсезонье постарались выстроить еще более непобедимые коллективы. Команда Гвардия и команда Сокол Клечев стали бороться за высокие места в чемпионате только в прошлом сезоне. До этого команды были обычными середняками, которые не всегда могли провести сезон, демонстрируя стабильные результаты. Сейчас эти клубы просо не узнать, их противостояния притягивают взоры огромного количества любителей футбола, а за лидерами команд стоят очереди из представителей титулованных клубов. Естественно, матч команды Гвардия и команды Сокол Клечев станет одни из главных событий футбольного вечера, все ждут, что клубы продемонстрируют свой лучший футбол, который позволит не только победить, но и подарит зрителям много забитых голов. Наши прогнозисты тоже провели большую работу, чтобы выбрать наиболее интересные и качественные прогнозы на этот матч, которые позволят не только футболом насладиться, но и выиграть деньги у букмекерских контор.

Команда Гвардия в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Сокол Клечев слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Сокол Клечев не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Гвардия, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Сокол Клечев действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Гвардия – Сокол Клечев: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Гвардия и команды Сокол Клечев, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Гвардия и команды Сокол Клечев сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Гвардия и команды Сокол Клечев довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.