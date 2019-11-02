Инджия — Явор Иваница: единоборств будет много, голов — нет

Прогноз на матч Инджия — Явор Иваница от эксперта 03.11.19

«Инджия» – «Явор Иваница». 03.11.19. Прогноз и ставки на матч

03.11.2019 пройдет большое количество футбольных матчей, но среди всех наиболее подходит для ставки встреча Инджия — Явор Иваница. В букмекерских конторах не нее будет прием предматчевых ставок вплоть до 15:00 по Москве. Фаворитом считаются хозяева, которым уже удавалось выигрывать данное противостояние в этом году, одержав победу со счетом 2-0. В прошлом году команды встречались дважды, и если первый матч завершился ничьей, то во втором также сильнее был футбольный клуб Явор Иваница.

Писать превью к матчам, в которых соперниками будут такие мастера, как футболисты команды Инджия и команды Явор Иваница, это не только интересно, но и познавательно. Мы всегда стараемся использовать различные источники информации, чтобы наши прогнозы имели высокую вероятность проходимости. Конечно, не последнюю роль играют и матчи, которые мы выбираем для прогнозирования. К примеру, матч команды Инджия и команды Явор Иваница будет интересен многим любителям футбола, так как между собой встретятся известные футболисты, которые ежегодно соперничают между собой не только за звание лучшего футбольного клуба, но и за звание лучших футболистов. Понятно, что редко какой болельщик сможет удержаться от ставок на этот матч, тем более что букмекеры предлагают на это противостояние просто огромную линию с основными и дополнительными ставками. Наша задача состоит в том, чтобы отразить свое видение матча, обратив внимание бетторов на наиболее интересные предложения в линии букмекеров. Команда Инджия и команда Явор Иваница – это клубы, игра которых всегда ориентирована только на один результат – победу. И этот матч не будет исключением, скорее наоборот, победит в этом матче будет наибольшим желанием обеих команд, соответственно, опасных моментов будет создано еще больше, чем в любом рядовом матче, главный вопрос – будет ли игра результативной. И здесь мы говорим однозначное «ДА»!

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Инджия — Явор Иваница:

победа Инджия – 2.1, ничья – 3.09, победа Явор Иваница – 3.6

Прогноз на матч Инджия – Явор Иваница (Чемпионат Сербии, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Инджия получил от букмекеров на свою победу котировку 2.1, а по коэффициенту 3.6 можно сделать ставку на выигрыш ФК Явор Иваница. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

На протяжении последних лет матчи команды Инджия и команды Явор Иваница привлекают любителей футбола. И дело здесь не только в том, что противостояние команды Инджия и команды Явор Иваница давно уже переросло уровень чемпионата. Это нечто более масштабное, так как с каждой новой встречей эти клубы демонстрируют все более высокие стандарты футбола, наблюдая за которым, получаешь истинное удовольствие. Поэтому наши прогнозисты не могли пройти мимо матча, соперниками в котором будут не только известные футбольные команды, но и не менее известные футболисты. В матчах прошлого сезона между этими футбольными клубами, произошло много интересных событий. Было забито много голов, футболисты получили много желтых и красных карточек, арбитры назначали пенальти. В общем, атмосфера на самих матчах была сродни атмосфере накануне этих матчей – болельщики доказывали друг другу, что именно их кумиры одержат победу. А на самом футбольном поле творилось вообще нечто невообразимое, команды просто сменяли друг друга в атакующем порыве, не позволяя обороне соперника отдых ни на минуту. Хотелось бы, чтобы подобный футбол мы смогли наблюдать и в этом противостоянии, так как, чтобы не говорили, а удачный старт значит много, его можно сравнить с фундаментом, прочность которого позволяет возводить строение любой высоты и конструкции. Несомненно, футболисты будут нервничать некоторое время, но затем, когда страсти улягутся, они подарят всем любителям футбола отличный матч со множеством опасных моментов и забитыми голами.

Инджия – Явор Иваница 03.11.19

Футбольный клуб Инджия 03.11.2019 сыграет уже третий матч подряд на своем поле. На этот раз в роли соперника будет выступать Явор Иваница, так что в 15:00 по МСК хозяевам очень понадобится поддержка болельщиков. В этом году команды еще не встречались на футбольном поле, а в прошлом сезоне они играли дважды, и оба поединка завершились ничьей со счетом 0-0, так что болельщики надеются, что эта встреча будет интереснее.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Встреча соседей по турнирной таблице или команд из одного города или области – это всегда интересно, так как клубы в таких матчах всегда играют до конца. Борьба на поле идет все 90-то минут матча. Причем, на футбольном поле идет не просто борьба, а бескомпромиссное противостояние, где соперники бьются за мяч, не жалея ни себя, ни соперников. Команда Инджия и команда Явор Иваница уже неоднократно выдавали подобные противостояния в прошлом сезоне, поэтому наши прогнозисты не видят веских причин для того чтобы подобное не повторилось и в этом. Это наталкивает на ставку на тотал больше предупреждений в матчей. Если выбирать фаворита, то здесь предпочтения наших прогнозистов на стороне гостей. Команда Явор Иваница более уверенно провела предсезонную подготовку, клуб пригласил новых футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Да и в прошлом сезоне у гостей были более стабильные результаты. Команда Инджия, хоть и будет выступать перед родными болельщиками, понесла слишком серьезные кадровые потери, чтобы в один момент заиграть на прежнем уровне. Все-таки, новым футболистам необходимо время чтобы сыграться с партнерами. Поэтому наш выбор в этом матче – победа команды Явор Иваница. Исходя из этого, что матч ожидается динамичным, а также учитывая статистику прошлого сезона, мы думаем, что в игре будет забито много голов, поэтому рекомендуем делать ставки на тотал больше.

Прогноз Инджия – Явор Иваница (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

На 03.11.2019 был перенесен футбольный матч Инджия — Явор Иваница, ведь в составах обеих команд ранее слишком большое количество игроков были вызваны в национальные сборные. Эта встреча начнется в 15:00 по московском времени, и станет уже второй в рамках этого сезона. В первом противостоянии футбольный клуб Инджия имел преимущество в два мяча, но под конец матча растерял его, и встреча завершилась ничьей 2-2.

Инджия

Ранее футбольный клуб Инджия постоянно вел борьбу за чемпионский титул, но после того, как три года назад команду покинул главный тренер, он сдала позиции, так что для хозяев квалификация в еврокубки уже считается успешным завершением сезона. В этом сезоне футбольному клубу Инджия снова не хватает стабильности, так что сейчас он четвертый, а отставание от лидера уже составляет двенадцать очков, а значит из чемпионской гонки хозяева уже выбыли. Команда неплохо действует в обороне, но имеет большие проблемы с реализацией моментов, ведь больше всего забитых голов на счету двух полузащитников, а вот нападающие очень редко поражают ворота соперников. Но, в последних двух турах футбольный клуб Инджия продемонстрировал великолепные результаты, вначале обыграв 2-0 аутсайдера, а затем устроив погром 4-0 лидеру чемпионата. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь наставник найдет кем заменить центрального полузащитника, повредившего ногу на тренировке.

Явор Иваница

Благодаря серии из четырех побед футбольный клуб Явор Иваница смог вплотную приблизиться к зоне еврокубков, но затем последовал очередной спад, так что команда откатилась сразу на несколько строчек, занимая на данный момент восьмое место. Для квалификации в Лигу Европы гостям не хватает шести очков, а в этом сезоне команда не радует стабильностью, чередуя успешные серии с провалами. В настоящий момент футбольный клуб Явор Иваница не выигрывает три тура, потерпев два крупных поражения, а также один раз сыграв вничью. Главный тренер предпочитает слишком атакующий футбол, из-за чего гости много пропускают, хоть и радуют болельщиков регулярными голами. На выезде команда также больше любит атаковать, но это не часто приводит к успехам, так что в гостях было больше поражений, нежели побед. В составе футбольного клуба Явор Иваница не получится сыграть двум центральным и правому полузащитнику, и может пропустить матч левый защитник.

Интересные факты перед матчем Инджия – Явор Иваница

Наши прогнозисты считают, что букмекеры дают хозяев поля чересчур большими фаворитами в противостоянии с гостями. Команда Инджия сейчас не на столько хороша, чтобы ее победа предлагалась за такой маленький коэффициент, да и фора, предложенная на хозяев поля, кажется нам чем-то просто фантастическим. Гости серьезно усилились в межсезонье, да и на старте чемпионата клуб показал, что вполне способен на равных бороться с лидерами турнирной таблицы. Команда Инджия никогда не была лидером, да, клуб обычно завершает сезон в первой части турнирной таблицы, однако хозяева поля уже давно ни у кого разгромно не выигрывали, и мы не видим никаких предпосылок для того чтобы разгром случился именно сегодня. Поэтому наш прогноз на этот матч – фора гостей. Конечно, более рисковые и азартные бетторы могут сыграть ставку – команда Явор Иваница победит или будет ничья. Но, все же, мы думаем, что хозяева поля за счет фактора родного стадиона и родных фанатов могут победит с небольшим преимуществом, поэтому считаем эту ставку рисковой. Общий тотал голов в этом матче мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба обладают хорошим нападением, да и игроки средней линии вполне способны наносить точные дальние удары, что они уже доказывали не раз. Еще неплохой ставкой в этом матче нам видится ставка на тотал меньше угловых, команда Инджия и команда Явор Иваница – не из тех соперников, которые активно используют фланги при построении атак, тем более что в личных встречах этих команд заявленный тотал практически никогда не пробивался.

Встреча завершится вничью — 3.09, победит в противостоянии Инджия — 2.1, победит в противостоянии Явор Иваница — 3.6.

Инджия — Явор Иваница. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Сербии 03.11.2019

Букмекерские конторы уже начали принимать ставки на 03.11.2019, так что среди футбольных событий можно найти встречу Инджия — Явор Иваница, которая по Москве начнется в 15:00. Учитывая статистику предыдущих встреч между данными командами, фаворитом считаются гости, ведь они смогли выиграть 34 матча из 52 сыгранных. В том числе, удавалось им одержать победу и в этом сезоне, выиграв два месяца назад со счетом 2-0.

«Инджия»

После того, как у футбольного клуба Инджия появились новые владельцы, которые не жалеют денег на усиление, команда уже несколько лет доминирует в национальном первенстве, с легкостью выигрывая чемпионский титул. В этом сезоне все также идет предсказуемо, ведь хозяева возглавляют турнирную таблицу, а преимущество над преследователями только увеличивается, и на данный момент оно уже составляет девять очков. Инджия на своем поле играет вообще идеально, выиграв все свои домашние матчи, причем, команда забивает в три раза больше мячей, чем пропускает. Учитывая состав хозяев, команда практически в каждой игре показывает атакующий футбол, доминируя на поле и постоянно атакуя ворота соперника. Опорный и центральный полузащитники, а также левый защитник находятся в лазарете, но у главного тренера есть кого выпустить им на замену. Может пропустить игру также левый вингер.

«Явор Иваница»

Финансовые проблемы довели футбольный клуб Явор Иваница до того, что некоторые игроки начали разрывать контракты, так как по несколько месяцев не могут забрать свою зарплату. Обстановка в команде не самая лучшая, ведь практически не осталось футболистов, которые готовы вести борьбу за выживание. А гости находятся в чемпионате на предпоследнем месте, и для того, чтобы выбраться из зоны вылета уже сейчас не хватает семи очков. Учитывая тот факт, что в данный момент футбольный клуб Явор Иваница выдает серию из четырнадцати матчей без побед, то вряд ли что-то сможет спасти гостей от понижения в классе. По ходу сезона руководство уволило уже двух наставников, а нынешний тренер работает с командой только третью неделю, и особых успехов пока не было, так как под его руководством футбольный клуб Явор Иваница проиграл все свои матчи. Мало того, что в распоряжении наставника только четыре защитника, так один из них еще и выбыл из строя на три недели.

Статистика и личные встречи

Команда Инджия подходит к матчу со своими соперниками в прекрасной форме. Хозяева поля великолепно отыграли предсезонные матчи. По словам менеджера клуба, даже новички смогли проявить себя, продемонстрировав, что они вполне способны выходить в стартовом составе и приносить пользу команде. В стартовых матчах чемпионата клуб тоже продемонстрировал хорошее командное взаимодействие, что позволило набрать очки и занять лидирующие позиции в турнирной таблице. Вполне справедливо, что команда Инджия является фаворитом в матче с футболистами команды Явор Иваница. Гости сейчас испытывают определенные проблемы. Команда пока только входит в сезон, видно, что не все футболисты еще набрали оптимальную форму, поэтому у клуба пока нет тех результатов, которых от него ждет руководство и менеджер. Нет, команда Явор Иваница – не аутсайдер, просто футболисты еще не вышли на пик формы. Исходя из этого, наши прогнозисты полагают, что в этом противостоянии нужно ставить не только на победу команды Инджия, но и пробовать играть ее фору. Хорошей ставкой в этом матче нам видится ставка на индивидуальный тотал забитых голов хозяевами поля. Прекрасная форма футболистов команды Инджия позволит пробить заявленный букмекерами тотал, что принесет бетторам прибыль. И еще одна хорошая ставка в этом матче – общий тотал желтых карточек. Оба клуба никогда не отличались корректной игрой, а в очных противостояниях всегда получали много предупреждений, мы думаем, что и в этом матче общий тотал желтых карточек будет пробит на больше.

«Инджия» — «Явор Иваница»: кто фаворит грядущей встречи?

Инджия — Явор Иваница. Прогноз на футбол (03.11.19)

Сезон для команды Инджия начинается просто великолепно. Клуб смог добиться несколько отличных результатов в матчах за различные кубки, поэтому уже сейчас можно говорить о готовности команды к новому сезону. Команда Явор Иваница пока еще не играла официальных встреч. Гости провели лишь несколько товарищеских матчей, но судить по форме команды из их результатов очень непросто, так как менеджер в этих матчах старался дать игровое время всем футболистам. Напомним, что гости в межсезонье затеяли масштабную перестройку внутри команды. Были приглашены новые тренеры и футболисты, поэтому сейчас менеджер должен проявить все свои способности, чтобы команда могла действовать как единое целое на протяжении всего сезона, а также смогла добиться достойного результата по его окончанию. Наши прогнозисты полагают, что на старте команда Явор Иваница вряд ли справиться с этой задачей. Футболисты должны сыграться, должны чувствовать партнеров. Команда Явор Иваница, скорее всего, будет выходить на пик формы к середине или ко второй части сезона, а сейчас от нее ждать хороших результатов не стоит. Мы думаем, что в этом матче хозяева поля без труда одолеют своих соперников, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Инджия. Несмотря на отсутствие игровой практики, и опыта командной игры, команда Явор Иваница вполне способна наиграть на гол в этом матче. А это означает, что общий тотал забитых голов на больше выглядит в этом противостоянии отличной ставкой. Хотя, такой же неплохой ставкой выглядит и индивидуальный тотал команды Инджия на больше в этом матче.

Инджия — Явор Иваница: единоборств будет много, голов — нет

Футбольные матчи в исполнении лучших футбольных клубов и футболистов – это всегда интересно и зрелищно. Уровень современного футбола значительно вырос, и речь здесь идет не только о финансовой составляющей, когда клубы готовы тратить сотни миллионов на приобретение одного футболиста. Соответственно, у такого игрока должны быть и партнеры подходящего уровня. Не каждый клуб может позволить себе подобные траты. Поэтому многие обходятся молодыми футболистами, которые только хотят заявить о себе. Да, уровень мастерства у них заметно ниже, однако талант и желание с лихвой покрывают недостаток мастерства, делая таких игроков незаменимыми на футбольном поле. В составе команд, которые сегодня выйдут на поле, чтобы определить сильнейшего, много опытных футболистов, но есть и молодые игроки, которым еще предстоит стать знаменитыми. В прошлом сезоне такой подход помог менеджерам команды Инджия и команды Явор Иваница не только занять высокое место в турнирной таблице, но и выгодно продать перспективную молодежь. Поэтому ждем, что и в этом сезоне ставка сработает, а любители футбола насладятся отличной игрой футболистов команды Инджия и команды Инджия

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Инджия и команды Явор Иваница, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Инджия и команды Явор Иваница – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Инджия – Явор Иваница: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Инджия и команды Явор Иваница, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Инджия и команды Явор Иваница сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Инджия и команды Явор Иваница довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.