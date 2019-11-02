Ноа Ереван — Арарат Ереван: хозяева сыграют в свой футбол

Прогноз на матч Ноа Ереван — Арарат Ереван от эксперта 03.11.19

«Ноа Ереван» – «Арарат Ереван». 03.11.19. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клубов Ноа Ереван и Арарат Ереван 03-го ноября 2019 года сойдутся в очном противостоянии, и этот поединок имеет для обеих команд огромное значение, ведь решает, кто будет дальше бороться за путевку в еврокубки. По московскому времени начало данной встречи в 15:00, и этот поединок будет вторым между командами в этом сезоне, а первый завершился победой 3-1 футболистов клуба Ноа Ереван.

Писать превью к матчам, в которых соперниками будут такие мастера, как футболисты команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван, это не только интересно, но и познавательно. Мы всегда стараемся использовать различные источники информации, чтобы наши прогнозы имели высокую вероятность проходимости. Конечно, не последнюю роль играют и матчи, которые мы выбираем для прогнозирования. К примеру, матч команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван будет интересен многим любителям футбола, так как между собой встретятся известные футболисты, которые ежегодно соперничают между собой не только за звание лучшего футбольного клуба, но и за звание лучших футболистов. Понятно, что редко какой болельщик сможет удержаться от ставок на этот матч, тем более что букмекеры предлагают на это противостояние просто огромную линию с основными и дополнительными ставками. Наша задача состоит в том, чтобы отразить свое видение матча, обратив внимание бетторов на наиболее интересные предложения в линии букмекеров. Команда Ноа Ереван и команда Арарат Ереван – это клубы, игра которых всегда ориентирована только на один результат – победу. И этот матч не будет исключением, скорее наоборот, победит в этом матче будет наибольшим желанием обеих команд, соответственно, опасных моментов будет создано еще больше, чем в любом рядовом матче, главный вопрос – будет ли игра результативной. И здесь мы говорим однозначное «ДА»!

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ноа Ереван — Арарат Ереван:

победа Ноа Ереван – 2.4, ничья – 3.6, победа Арарат Ереван – 2.42

Прогноз на матч Ноа Ереван – Арарат Ереван (Кубок Армении, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Ноа Ереван получил от букмекеров на свою победу котировку 2.4, а по коэффициенту 2.42 можно сделать ставку на выигрыш ФК Арарат Ереван. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Любители большого футбола рады тому, что новый сезон начался и сразу принес ряд интересных и зрелищных противостояний. Сегодня наши прогнозисты постараются разобрать матч, в котором встретятся футболисты команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван. Оба клуба подходят к очному противостоянию в отличном настроении. Команды прекрасно выступили в прошлом сезоне, где им удалось завоевать высокие места в турнирной таблице, в межсезонье клубы тоже не сидели, сложа руки. Скауты активно действовали, приглашая в команды талантливых футболистов, а затем за дело брались менеджеры, оценивающие шансы вновь прибывших принести пользу клубу. С теми, кто остался, велась серьезная работа, новичков активно использовали в товарищеских матчах, где наигрывали вместе с футболистами основы. В общем, команды готовились к сезону в обычном ритме. Напомним, что оба клуба всегда рассматриваются с точки зрения основных претендентов на борьбу за высокие места в чемпионате. В нынешнем сезоне ничего не изменилось. Команда Ноа Ереван и команда Арарат Ереван вновь будут сражаться на футбольном поле за право считаться и называться лучшим футбольным клубом. Так как сезон только начинается, то футболисты обеих команд будут стараться проявить себя, чтобы получить от менеджера больше игрового времени или возможность играть в стартовом составе. Личные встречи прошлого сезона, а также желание футболистов проявить себя, наталкивают наших прогнозистов на мысль о том, что матч получится зрелищным, и оба клуба продемонстрируют отличный футбол, в котором смогут забить много мячей на радость своим фанатам.

Ноа Ереван – Арарат Ереван 03.11.19

Следующий тур национального чемпионата начнется футбольным матчем Ноа Ереван — Арарат Ереван, запланированным на 03-го ноября 2019 года. Как и большинство поединков данного турнира, данная встреча начнется в 15:00 по московскому времени. Статистика прошлых встреч говорит в пользу гостей, одержавших шесть побед в последних семи поединках, когда поражений было только два. Но, одно из них было в этом сезоне, причем с разгромным счетом 1-4.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Наши прогнозисты не сомневаются в том, что команда Ноа Ереван в матче с футболистами команды Арарат Ереван будет действовать первым номером, что позволит клубу одержать уверенную победу. Букмекеры низко котируют хозяев поля. Видимо, они тоже уверены в том, что гости не смогут создать хозяевам поля серьезных проблем. Команда Ноа Ереван провела отличную подготовку к новому сезону. Клуб не только смог сохранить своих лидеров, но и существенно усилился, пригласив классных футболистов. Так что, теперь в команде есть здоровая конкуренция, что говорит о том, что футболисты будут стараться проявить себя, чтобы попасть в основной состав. В родных стенах команда Ноа Ереван играет очень уверенно, всегда старается много атаковать, и не останавливается, даже когда крупно выигрывает. Гости – команда, которая крайне неудачно выступала в выездных матчах прошлого сезона, да и на трансферном рынке команда была не очень активной. Это говорит о том, что особых изменений в игровом плане в команде не произошло, поэтому мы думаем, что команда Арарат Ереван будет действовать от защиты. Преимущество хозяев поля – неоспоримо, поэтому здесь мы советуем играть победу команды Ноа Ереван и фору, которую на хозяев предлагают букмекеры. Это касается и общего тотала. Вряд ли команда Ноа Ереван, забив один-два гола, бросит играть и сядет в оборону, наоборот, хозяева захотят порадовать своих болельщиков результативной игрой, поэтому будут стараться забить еще. Это означает, что еще одной хорошей ставкой в этом матче будет ставка на индивидуальный тотал команды Ноа Ереван на больше.

Прогноз Ноа Ереван – Арарат Ереван (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

Футбольный клуб Ноа Ереван уже две недели не играл на своем поле, но 03-го ноября 2019 года игроки хозяев наконец-то смогут порадовать своих болельщиков, вернувшись на родной стадион. В этом поединке соперником хозяев будет Арарат Ереван, так что можно не сомневаться, что в 15:00 по Москве на трибунах не найдется ни одного свободного места. Во встречах данных соперников всегда наблюдается обилие голов, ведь в последнем противостоянии этих команд был зафиксирован счет 3-3.

Ноа Ереван

Ранее футбольный клуб Ноа Ереван постоянно вел борьбу за чемпионский титул, но после того, как три года назад команду покинул главный тренер, он сдала позиции, так что для хозяев квалификация в еврокубки уже считается успешным завершением сезона. В этом сезоне футбольному клубу Ноа Ереван снова не хватает стабильности, так что сейчас он четвертый, а отставание от лидера уже составляет двенадцать очков, а значит из чемпионской гонки хозяева уже выбыли. Команда неплохо действует в обороне, но имеет большие проблемы с реализацией моментов, ведь больше всего забитых голов на счету двух полузащитников, а вот нападающие очень редко поражают ворота соперников. Но, в последних двух турах футбольный клуб Ноа Ереван продемонстрировал великолепные результаты, вначале обыграв 2-0 аутсайдера, а затем устроив погром 4-0 лидеру чемпионата. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь наставник найдет кем заменить центрального полузащитника, повредившего ногу на тренировке.

Арарат Ереван

Футбольный клуб Арарат Ереван остается в зоне вылета, хотя гостям не хватает лишь несколько очков, чтобы их покинуть. Команда ужасно играет на выезде, еще не зная гостевых побед, что и мешает вырваться со дна турнирной таблицы, так как набранных на своем поле очков мало для этого. Аутсайдер пропускает в два раза больше мячей, нежели забивает, а обыгрывать футбольному клубу Арарат Ереван удавалось такие же слабые команды, причем, исключительно на своем поле. Вряд ли команде удастся избежать понижения в классе, ведь кроме плохого турнирного положения, в составе футбольного клуба Арарат Ереван еще и нет таких игроков, способных взять на себя инициативу и повести остальных за собой. В этом сезоне гости еще ни разу не показали характер, так что уже известно, что если футбольный клуб Арарат Ереван пропускает первым, то поединок точно завершится поражением. Сразу двое защитников вынуждены отбывать дисквалификацию, а атакующий полузащитник выбыл из строя на два месяца.

Интересные факты перед матчем Ноа Ереван – Арарат Ереван

Наши прогнозисты считают, что букмекеры дают хозяев поля чересчур большими фаворитами в противостоянии с гостями. Команда Ноа Ереван сейчас не на столько хороша, чтобы ее победа предлагалась за такой маленький коэффициент, да и фора, предложенная на хозяев поля, кажется нам чем-то просто фантастическим. Гости серьезно усилились в межсезонье, да и на старте чемпионата клуб показал, что вполне способен на равных бороться с лидерами турнирной таблицы. Команда Ноа Ереван никогда не была лидером, да, клуб обычно завершает сезон в первой части турнирной таблицы, однако хозяева поля уже давно ни у кого разгромно не выигрывали, и мы не видим никаких предпосылок для того чтобы разгром случился именно сегодня. Поэтому наш прогноз на этот матч – фора гостей. Конечно, более рисковые и азартные бетторы могут сыграть ставку – команда Арарат Ереван победит или будет ничья. Но, все же, мы думаем, что хозяева поля за счет фактора родного стадиона и родных фанатов могут победит с небольшим преимуществом, поэтому считаем эту ставку рисковой. Общий тотал голов в этом матче мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба обладают хорошим нападением, да и игроки средней линии вполне способны наносить точные дальние удары, что они уже доказывали не раз. Еще неплохой ставкой в этом матче нам видится ставка на тотал меньше угловых, команда Ноа Ереван и команда Арарат Ереван – не из тех соперников, которые активно используют фланги при построении атак, тем более что в личных встречах этих команд заявленный тотал практически никогда не пробивался.

Игра завершится победой Ноа Ереван — 2.4, игра завершится победой Арарат Ереван — 2.42, в игре нет победителей — 3.6.

Ноа Ереван — Арарат Ереван. Прогноз и ставки на матч. Кубок Армении 03-го ноября 2019 года

03-го ноября 2019 года футболисты клуба Ноа Ереван постараются взять реванш и уже на своем поле обыграть игроков ФК Арарат Ереван. Последнюю встреча данных команд гости выиграли очень легко, отправив в ворота четыре безответных мяча. Но, если же брать последние десять последних встреч, то в них каждая команда одержала по три победы. Этот поединок по московскому времени стартует в 15:00.

«Ноа Ереван»

Лишь два года назад футбольный клуб Ноа Ереван дебютировал в данной лиге, и если первые годы команде приходилось бороться за выживание, то сейчас хозяева показывают более качественный футбол, так что находятся в верхней части турнирной таблицы. Футбольный клуб Ноа Ереван арендовал у чемпиона забивного нападающего, а также были подписаны контракты с двумя опытными полузащитниками, благодаря чему хозяева начали чаще выигрывать. В данный момент команда даже имеет шансы побороться за путевку в Лигу Европы, так как отстает от нее лишь на три очка. Ноа Ереван хорошо играет как дома, так и на выезде, а улучшение результатов связано в первую очередь увеличением количества забитых голов, ведь в этом сезоне крайне редко бывают поединки, которые футболисты клуба Ноа Ереван завершают без забитых мячей. В последних пяти турах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, что говорит о хорошей форме хозяев. Если не считать травмы центрального полузащитника, который находится в лазарете уже два месяца, то у хозяев нет кадровых проблем.

«Арарат Ереван»

После нескольких слабых сезонов, когда футбольный клуб Арарат Ереван не смог пробиться в еврокубки, руководство вернуло в ряды команды двух бывших игроков – плеймейкера и правого защитника. Благодаря этим трансферам гости заиграли намного лучше, так что сейчас идут четвертыми в таблице и только два очка отделяет команду от места, гарантирующего путевку в Лигу Чемпионов. В этом сезоне футбольный клуб Арарат Ереван на выезде играет даже лучше, чем на своем поле. Команда хоть и действует от обороны, но в каждом матче проводит много быстрых контратак, которые часто достигают своей цели. Нынче футбольный клуб Арарат Ереван находится в хорошей форме, не проигрывая уже на протяжении восьми туров, в которых было пять побед и три ничейных результата. Гостям в этом поединке точно не поможет левый полузащитник, а также могут пропустить игру центральный защитник и правый вингер.

Статистика и личные встречи

Если выбирать фаворита в матче команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван, то здесь мнение наших прогнозистов полностью совпадает с мнением букмекеров, считающих, что гости сейчас находятся в лучшей форме, чем хозяева поля. Отметим, что прошлый сезон оба клуба завершили на мажорной ноте, при этом гостям удалось не только сохранить всех ключевых футболистов, но и подписать ряд известных игроков, а хозяева поля распродали своих лидеров, но пока не сделали ни одного более-менее значимого приобретения, которое бы способствовало усилению игры. В личных встречах между этими клубами в прошлом сезоне наблюдалось равное противостояние, учитывая кадровые изменения, произошедшие с командами, мы бы рекомендовали делать ставки на победу гостей в этом матче, так как их игра видится нам более уверенной. Хорошей ставкой в этом матче мы еще считаем ставку на тотал больше желтых карточек. Сама суть игры обеих команд сводится к быстрым переходам из обороны в атаку, а это означает, что футболисты не всегда успевают за своими оппонентами. Это должно сыграть нам на руку, вдобавок к этому, в личных встречах прошлого сезона обе команды игра довольно-таки грязно, так что наша ставка на предупреждения является вполне оправданной. Общий тотал голов в этом матча нам видится на больше, учитывая, что оба клуба имеют неплохую атаку, и не самую хорошую оборону, поэтому должны здесь обмениваться голами, что будет способствовать проходу нашего прогноза.

«Ноа Ереван» — «Арарат Ереван»: кто фаворит грядущей встречи?

Ноа Ереван — Арарат Ереван. Прогноз на футбол (03.11.19)

Матч команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван был ожидаем нашими экспертами. Наши прогнозисты тщательно изучили статистику прошлых встреч этих футбольных коллективов, а также, на основании официального сайта клубов, сделали анализ пришедших и ушедших футболистов во время межсезонья. Затем мы просмотрели результаты товарищеских матчей, и анализ всей информации позволил нам выбрать фаворита этого противостояния. И им стали футболисты хозяев поля. Причем, весь объем информации, который мы проанализировали, позволил нам выставить свои коэффициенты на этот матч, которые сильно отличаются от тех, которые предлагают нам букмекеры. В линии букмекерских контор коэффициенты на победу команды Ноа Ереван существенно завышены, так что, сделав ставки по завышенным коэффициентам, бетторы получают хорошее преимущество над линией. Вообще, вся статистика, включая статистику трансферов межсезонья, на стороне хозяев поля, и мы не видим никаких весомых причин, которые бы не позволили футболистам команды Ноа Ереван отпраздновать победу в этом матче. Ранее мы уже говорили о том, что на старте сезона в действиях футболистов возможны некоторые неточности. Команды только притираются друг к другу и новым футболистами, поэтому на поле игроки могут допускать ошибки. Конечно, ими могут воспользоваться соперники, но и та тактическая схема, которую используют команда Ноа Ереван и команда Арарат Ереван, говорит о том, что хорошей ставкой в этом матче будет ставка на общий тотал забитых голов на больше. Относительно нарушений правил, то принципиальность матча намекает на то, что общий тотал карточек тоже лучше рассмотреть на больше.

Ноа Ереван — Арарат Ереван: хозяева сыграют в свой футбол

Прошлый сезон подарил любителям футбола большое количество ярких и интересных футбольных матчей. Среди них и матчи наших сегодняшних соперников – команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван. Оба клуба в прошлом сезоне достойно проявили себя, и, что самое интересное, командам удалось сохранить своих лидеров, вокруг которых менеджеры в межсезонье постарались выстроить еще более непобедимые коллективы. Команда Ноа Ереван и команда Арарат Ереван стали бороться за высокие места в чемпионате только в прошлом сезоне. До этого команды были обычными середняками, которые не всегда могли провести сезон, демонстрируя стабильные результаты. Сейчас эти клубы просо не узнать, их противостояния притягивают взоры огромного количества любителей футбола, а за лидерами команд стоят очереди из представителей титулованных клубов. Естественно, матч команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван станет одни из главных событий футбольного вечера, все ждут, что клубы продемонстрируют свой лучший футбол, который позволит не только победить, но и подарит зрителям много забитых голов. Наши прогнозисты тоже провели большую работу, чтобы выбрать наиболее интересные и качественные прогнозы на этот матч, которые позволят не только футболом насладиться, но и выиграть деньги у букмекерских контор.

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Ноа Ереван и команды Арарат Ереван – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Ноа Ереван – Арарат Ереван: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Ноа Ереван и команда Арарат Ереван, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.