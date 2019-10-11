Прогнозы и ставки на матч Онтарио Рейн — Колорадо Иглз: гости способны удивить фаворита

Прогноз Онтарио Рейн — Колорадо Иглз (12-го октября 2019 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Онтарио Рейн – Колорадо Иглз 12-го октября 2019 года

12-го октября 2019 года в 05:00 по московскому времени в рамках регулярного сезона AHL Онтарио Рейн примет Колорадо Иглз. Для данного противостояния портал taffnews.ru подготовил собственный прогноз

Хоккей – это динамичный вид спорта, в котором важны не только скорость, точность броска, но и отличное видение арены. Важно правильно рассчитывать комбинации, чтобы дать своим партнерам возможность провести результативную атаку. В хоккее необходимо быть постоянно готовым совершить либо самостоятельный рывок, либо не пропустить такой рывок от соперника. Но, сегодняшние соперники – хоккеисты команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз – это настоящие профессионалы, которые уже не первый год выступают вместе, поэтому умеют чувствовать движения партнеров, представляя собой единый механизм. Конечно, новичкам, которые только недавно присоединились к командам, предстоит еще многому научиться, чтобы стать со своими коллективами единым целым. Однако уже сейчас можно говорить о том, что в текущем сезоне оба клуба будут вести борьбу за самые высокие места в чемпионате, так как руководство ставит перед командами очень жесткие задачи и требует их выполнения. Для достижения поставленных задач хоккеистам команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз важен успешный старт, который, как мощный фундамент, позволит строить им успешный сезон. Все это прекрасно понимают менеджеры команд, настраивая свои коллективы на матчи с соперниками. Встреча команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз – это не просто матч чемпионата, это противостояние соперников, которые, в случае успешного сезона, могут сразиться в финальной серии за главный трофей чемпионата. Поэтому это противостояние не стоит оставлять без внимания.

История личных встреч

Интерес любителей хоккея к матчу, в котором соперниками будут команда Онтарио Рейн и команда Колорадо Иглз – вполне оправдан. Эти клубы в каждом сезоне показывают отличные результаты, всегда входя в число претендентов на самые высокие места по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф эти хоккейные клубы тоже демонстрируют отличные результаты, так что, ажиотаж к этому матче понятен. Наши прогнозисты тщательно проанализировали игру и подготовку обеих команд. Нам удалось найти много интересной информации, которую мы использовали для составления прогнозов. Отметим, что в межсезонье в клубах произошли определенные изменения, пришли новые хоккеисты, поэтому тактика команд может отличаться от той, которую мы привыкли видеть в прошлом сезоне. Сейчас, по словам менеджеров, важно набрать хороший ход, что позволит закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Наши эксперты отмечают, что сейчас команды стали действовать в более открытой манере, что означает, что в сегодняшнем противостоянии нас ждет результативная игра, ведь в составе команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз достаточно хоккеистов, которые могут выполнить результативный бросок или совершить сольный проход. Кто здесь является фаворитом – сложно сказать, так как эти клубы приблизительно одного уровня, и только по игре можно будет судить о том, кто более ответственно подошел к подготовке к этому матчу. В любом случае, мы ждем здесь интересного противостояния, в котором интрига будет сохраняться вплоть до финальной сирены, а если повезет, то болельщики увидят не менее интересный овертайм или серию послематчевых буллитов.

Прогнозы и ставки на матч Онтарио Рейн — Колорадо Иглз: гости способны удивить фаворита

Хорошая предсезонная подготовка и большой выбор исполнителей делает хозяев арены фаворитом матча с хоккеистами команды Колорадо Иглз. Действительно, команда Онтарио Рейн провела отличную предсезонную подготовку, результаты которой есть на официальном сайте клуба. Помимо этого, менеджер команды провел прекрасную кадровую политику, в клуб удалось пригласить нескольких известных хоккеистов, которые точно не будут лишними, а смогут разнообразить и усилить игру клуба. Команда Колорадо Иглз не впечатлила своими предсезонными результатами, да и особого усиления в лице приглашенных хоккеистов вряд ли стоит ждать. В пришлом сезоне команда Онтарио Рейн уверенно побеждала оппонентов на своей арене, поэтому ждем такой же уверенной победы и в сегодняшнем противостоянии. Более рисковые бетторы могут делать ставки на фору команды Онтарио Рейн, коэффициент на это событие весьма и весьма привлекательный. Учитывая, что команда Онтарио Рейн в этом матче будет действовать первым номером, наши прогнозисты полагают, что в матче будет много шайб, поэтому общий тотал, предложенный букмекерами, мы бы рекомендовали играть на больше. Еще интересными ставками в этом противостоянии нам видятся ставки на победу хозяев арены по периодам. Гости не смогут долго сопротивляться атакам команды Онтарио Рейн, при этом, как показал прошлый сезон, хозяева редко останавливаются, атакуя на протяжении всего матча, даже если счет на табло разгромный. Тем более что все хоккеисты команды Онтарио Рейн будут стараться проявить себя в этом матче.

Прогноз Онтарио Рейн – Колорадо Иглз (12-го октября 2019 года), ставки и коэффициенты

Онтарио Рейн

Хоккейный клуб Онтарио Рейн продолжительное время шел рядом с плей-офф, но в последних матчах начался наблюдаться игровой спад, что привело к тому, что команда начала терять очки. В итоге, хозяева опустились на одну строчку в таблице, а от восьмого места теперь их отделяет уже восемь очков. Хоккейный клуб Онтарио Рейн испытывает большие проблемы с обороной, ведь пропущено слишком большое количество шайб, так что даже хорошие действия нападающих не могут исправить данную ситуацию. На своем поле Онтарио Рейн выступает намного лучше, чем в гостях, так что хоть гостевая серия и была полностью провалена, ведь в ней команда проиграла все четыре матча, есть надежда, что вернувшись на свой лед, Онтарио Рейн выдаст более мощный хоккей и все же сможет взять очки. Наставник на этот поединок не сможет выпустить защитника, который уже несколько месяцев находится в лазарете, а также двух нападающих.

Колорадо Иглз

Если в прошлом розыгрыше турнира хоккейный клуб Колорадо Иглз легко обеспечил себе попадание в плей-офф, то в этом сезоне команда демонстрирует посредственную игру, находясь только на десятой строчке. Правда, до восьмого места только два очка, так что гости вполне могут исправить ситуацию. Колорадо Иглз как и раньше много пропускает в свои ворота, но в прошлых сезонах команда еще и демонстрировала великолепное нападение, но сейчас уже не может похвастаться большим количеством забрасываемых шайб. Сейчас гости переживают очередной кризис, так как в последних семи турах была одержана только одна чистая победа. В остальных поединках было три ничьи, которые завершились поражениями по буллитам, а также три поражения в основное время. Это привело к выпадению из зоны плей-офф, так что хоккейному клубу Колорадо Иглз необходимо принимать кардинальные меры и срочно исправлять ситуацию. Хорошо хоть, что среди хоккеистов основного состава нет травмированных.

Онтарио Рейн – Колорадо Иглз: статистика личных встреч

Хоккейные болельщики уже давно ждали встречи таких сильных команд, как Онтарио Рейн и Колорадо Иглз. Ждать ее осталось не долго, ведь поединок пройдет 12-го октября 2019 года, так что спустя несколько дней поклонники мужской игры насладятся настоящим зрелищем. Тем, кто не успел купить билеты и не сможет в 05:00 по Москве попасть на трибуны ледовой арены, остается только смотреть игру по телевизору. В этом сезоне между командами был один матч, который завершился победой со счетом 2-0 хоккейного клуба Онтарио Рейн.

Онтарио Рейн – Колорадо Иглз. Прогноз, ставки букмекеров на матч AHL (12.10.19)

Прошлый сезон для команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз оказался не самым простым. Однако, несмотря на все трудности, хоккеисты обоих клубов смогли найти в себе силы, и буквально в последний момент обеспечили себе участие в плей-офф, где, в принципе, выступили довольно неплохо. Конечно, по словам руководства, в межсезонье были сделаны соответствующие выводы, и команды занимались устранением ошибок, которые чуть не сделали прошлый сезон провальным. В нынешнем сезоне от команд и хоккеистов ждут совсем другой игры. Результаты товарищеских матчей, которые проводили оба клуба, продемонстрировали, что в игре клубов наметился существенный прогресс. В первых матчах сезона клубы продемонстрировали великолепную игру, и заслужили множество лестных оценок от экспертов. Сейчас же хоккеистам команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз предстоит еще один серьезный экзамен. Оба соперника не привыкли сдаваться и пасовать перед трудностями, поэтому сегодня болельщиков ждет напряженный матч, который будет насыщен множеством жестких противостояний на всех участках ледовой площадки. В каждой команде достаточно не только техничных хоккеистов, которые могут переиграть соперниками обманными действиями, но и хоккеистов, задача которых останавливать опасные выпады соперника любой ценой. В общем, приглашаем всех на просмотр матча команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз, гарантируем, зрелище будет незабываемым. Тем более что наши прогнозисты уже выбрали несколько интересных ставок на этот матч, что позволит еще и хорошо заработать.

В прошлом сезоне визитной карточкой противостояний команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз в матчах регулярного чемпионата, а потом и плей-офф было большое количество грубых нарушений, за которые хоккеисты получали множество штрафных минут. По статистике, именно противостояние команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз стало рекордным по количество штрафных минут в прошлом сезоне. Наши прогнозисты считают, что в этом сезоне нет никаких предпосылок для того чтобы данная тенденция менялась. Команда Онтарио Рейн и команда Колорадо Иглз по-прежнему являются одними из главных претендентов на попадание в плей-офф чемпионата с высоких мест по итогам регулярного сезона, команды продолжают обыгрывать своих соперников, не оставляя последним, буквально, никаких шансов. Фактически, матч команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз – это матч за лидерство в регулярном чемпионате, и оба клуба будут действовать с полной самоотдачей. Так что, ставка на общий тотал штрафных минут выглядит отличным вложением средств. К подобному выводу мы пришли и относительно ставки на тотал больше в этом матче. Оба клуба очень много атакуют и наносят колоссальное количество бросков по воротам соперников. Учитывая профессионализм хоккеистов, выступающих в составах команд, то здесь стоит ожидать большого количества заброшенных шайб, что позволит перебить общий тотал, заявленный букмекерами. А вот фаворита в этом матче определить тяжело. Команда Онтарио Рейн и команда Колорадо Иглз показывают стабильные результаты, и до матча очень сложно отдать преимущество одному из соперников.

Онтарио Рейн – Колорадо Иглз 12.10.19

В матче команды Онтарио Рейн и команды Колорадо Иглз, которые встретятся в рамках регулярного чемпионата по хоккею, букмекеры несколько неверно оценили шансы клубов на успех. Наши эксперты полагают, что выставленный коэффициент на победу команды Онтарио Рейн в матче выглядит заниженным. Перед игрой стало известно, что клубу не сможет помочь ряд ключевых хоккеистов, это означает, что хозяева будут действовать ослабленным составом. Гости, наоборот, в текущем сезоне существенно усилились, что нельзя не видеть в предыдущих матчах клуба, где команда Колорадо Иглз продемонстрировала хороший хоккей, и смогла заработать очки. Исходя из этой информации, симпатии наших прогнозистов на стороне команды Колорадо Иглз, фору которой мы и предлагаем заиграть бетторам в этом матче. Учитывая, что победа в этом матче важна обеим командам, мы считаем, что в противостоянии будет много борьбы. Исходя из этого, общий тотал штрафных минут матча мы считаем на больше, и предлагаем эту ставку бетторам. Рассматривая общий тотал заброшенных шайб в матче, предложенный букмекерами, наши прогнозисты не смогли прийти к единому выбору. Слишком неоднозначные результаты показывают клубы в текущем сезоне, особенно в последних матчах. Поэтому, относительно ставок на тотал этого матча, как общий, так и индивидуальный, мы не будем давать никаких рекомендаций, пусть каждый решает самостоятельно, опираясь на свои знания и опыт, но мы бы рекомендовали воздержаться от ставок на тотал.

Команда Онтарио Рейн и команда Колорадо Иглз, которые встретятся в очном матчей в ближайшем туре регулярного хоккейного чемпионата – соперники, которые отлично знакомы с сильными и слабыми местами друг друга. Оба клуба уже на протяжении многих сезонов ведут очную борьбу за лидерство в чемпионате. Команды переманивают друг у друга талантливых хоккеистов и менеджеров, ведут информационные войны, однако наиболее беспринципные противостояния происходят на льду, когда встречаются команда Онтарио Рейн и команда Колорадо Иглз. Это не только самое зрелищное противостояние чемпионата, но и самое жесткое и беспощадное, так как хоккеисты играют против соперников максимально жестко, абсолютно не жалея себя. Причем, команды стараются не просто сковать атакующие действия соперника, но и использовать свои атаки с максимальной пользой. В общем, на льду творится смесь боевика с триллером, исход которого заранее невозможно предсказать. Наши прогнозисты, конечно, постараются извлечь из предыдущих матчей интересные закономерности и особенности, которые позволят нам выбрать интересные предложения букмекеров. Однако, вероятнее всего, основными ставками в этом матче будут ставки на статистику, особенно на штрафное время. Дело в том, что особых преимуществ в этом матче не будет ни у одного клуба, поэтому мы рекомендуем просто наслаждаться игрой, воспользовавшись нашими прогнозами на статистику.

Прогноз на матч Онтарио Рейн — Колорадо Иглз

Если в прошлых сезонах хоккейный клуб Онтарио Рейн демонстрировал средний результат и финишировал невдалеке зоны плей-офф, то в этом году хозяева только разочаровывают своих болельщиков, ведь все больше становятся похожими на аутсайдеров. На сегодняшний день Онтарио Рейн находится на четвертом с конца месте, причем команда может опуститься еще ниже, ведь даже аутсайдеры сейчас демонстрируют более сильный хоккей. Скорее всего, что тренерская отставка это только вопрос времени, ведь серия из поражения достигает пять туров. Да, все матчи были в гостях, но это не оправдывает того, что хоккейный клуб Онтарио Рейн пропустил 25 шайб, а вот забросил только восемь. Если же команда проиграет и в домашнем поединке, то вряд ли руководство захочет это терпеть. Оборона хозяев действует просто ужасно, ведь даже если хозяева и выигрывают, то однозначно пропускают не менее двух шайб. Три защитника находятся в лазарете, из которых двое являются основными.

На протяжении двух месяцев хоккейный клуб Колорадо Иглз находился в зоне плей-офф и даже претендовал на повышение до четвертого места. Но, прошлые две недели команда полностью провалила, ведь в девяти турах не было ни одной чистой победы, а только четыре ничьи и пять поражений. В овертайме гости не особо успешно выступали, два раза выиграв и дважды уступив. В итоге, все это откинуло команду за пределы первой восьмерки. Да, в последних двух турах хоккейный клуб Колорадо Иглз вначале выиграл в основное время, а затем еще взял очки в овертайме, но все равно гости остаются девятыми, на два очка отставая от заветной восьмой строчки. Из-за ухода в межсезонье двух нападающих хоккейный клуб Колорадо Иглз стал слабее играть в атаке, так как результативность сильно упала. На выезде команда играет не намного хуже, чем дома, так что в этом поединке Колорадо Иглз также может рассчитывать на очки. Тем более, что в преддверии игры у гостей полностью опустел лазарет.

Онтарио Рейн — Колорадо Иглз. 12.10.19. Прогноз и ставки на матч

Стало известно, что хоккейный матч Онтарио Рейн — Колорадо Иглз организаторы турнира перенесли на 12-го октября 2019 года. Так что тем, кто хочет посмотреть за данным поединком, необходимо прийти на ледовую арену до 05:00 по Москве. Данная встреча для команд станет уже третьей в сезоне, а в прошлых двух соперники обменялись домашними победами. В прошлом году Онтарио Рейн и Колорадо Иглз сыграли между собой вообще восемь матчей, так как встречались не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Тогда хоккейный клуб Онтарио Рейн смог шесть раз выиграть, а Колорадо Иглз имеет одну победу в овертайме и одну в основное время.

В хоккейном противостоянии Онтарио Рейн — Колорадо Иглз сыграет коэффициент 4, если в основное время будет ничья. В случае победы хозяев сыграет ставка по 2.02, а если сильнее будет гости, то выиграют те, кто поставил на 3.075.

Домашняя серия хоккейного клуба Онтарио Рейн продолжается, а на этот раз хозяевам 12-го октября 2019 года предстоит принять на своем льду игроков ХК Колорадо Иглз. Чтобы не пропустить начало матча, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 05:00 по Москве. В последних десяти личных встречах Онтарио Рейн имеет семь побед, из которых пять матчей было выиграно в основное время. А вот хоккейному клубу Колорадо Иглз удалось выиграть трижды, и все три победы были уже в овертайме.

Всего за два дня коэффициент 2.02 существенно упал, что говорит о том, что в хоккейном поединке Онтарио Рейн — Колорадо Иглз большинство ставит на хозяев. А на гостей котировка 3.075 поднялась в несколько раз по сравнению с изначальной. Повысился и коэффициент 4 на ничью.

Спортивные эксперты составили прогноз на хоккейный поединок Онтарио Рейн — Колорадо Иглз, в котором больше склоняются к успешному выступлению гостей, предлагая сделать ставку на фору 0.