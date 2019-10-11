Атлетико Салтилло — Минерос де Фреснилло: снова ждем результативной игры

Ставки на матч Атлетико Салтилло – Минерос де Фреснилло, прогноз на футбол от 12.10.19

«Атлетико Салтилло» – «Минерос де Фреснилло». 12.10.19. Прогноз и ставки на матч

Футбольный клуб Атлетико Салтилло 12-го октября сыграет уже третий матч подряд на своем поле. На этот раз в роли соперника будет выступать Минерос де Фреснилло, так что в 04:00 по МСК хозяевам очень понадобится поддержка болельщиков. В этом году команды еще не встречались на футбольном поле, а в прошлом сезоне они играли дважды, и оба поединка завершились ничьей со счетом 0-0, так что болельщики надеются, что эта встреча будет интереснее.

Встреча команды Атлетико Салтилло и команды Минерос де Фреснилло, которая состоится в рамках футбольного чемпионата, обещает подарить любителям футбола настоящую голевую феерию. Оба клуба в стартовых матчах нынешнего сезона продемонстрировали прекрасную форму, нападающие команд готовы реализовывать всех моменты, которые для них создают партнеры. Кажется, что для них не существует защиты, которую бы они не смогли переиграть. Очные противостояния этих футбольных клубов тоже проходят результативно. В прошлом сезоне команды пробили тотал голов, предложенный букмекерами, еще до перерыва, так что, есть смысл играть тотал больше в этом матче. Конечно, это далеко не все прогнозы, которые мы приготовили на этот матч, подробную информацию о выборе наших экспертов можно найти ниже. Отметим, что на старте сезона менеджеры клубов особое внимание уделяют набору очков в каждом матче. Это своего рода фундамент, на успешности которого будет базироваться успех клубов на протяжении сезона. Учитывая, что футбольные эксперты рассматривают команды в качестве одних из претендентов на борьбу за первое место по итогам чемпионата, наши прогнозисты сделали вывод, что победа в этом матче крайне важна обоим клубам. Напомним, что в составе команд выступают известные футболисты, поэтому, есть смысл предполагать, что они постараются продемонстрировать все свое мастерство в этом матче, следовательно, здесь будет на что посмотреть.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Атлетико Салтилло — Минерос де Фреснилло:

победа Атлетико Салтилло – 1.59, ничья – 3.74, победа Минерос де Фреснилло – 4.66

Прогноз на матч Атлетико Салтилло – Минерос де Фреснилло (Чемпионат Мексики, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Атлетико Салтилло получил от букмекеров на свою победу котировку 1.59, а по коэффициенту 4.66 можно сделать ставку на выигрыш ФК Минерос де Фреснилло. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

На протяжении последних лет матчи команды Атлетико Салтилло и команды Минерос де Фреснилло привлекают любителей футбола. И дело здесь не только в том, что противостояние команды Атлетико Салтилло и команды Минерос де Фреснилло давно уже переросло уровень чемпионата. Это нечто более масштабное, так как с каждой новой встречей эти клубы демонстрируют все более высокие стандарты футбола, наблюдая за которым, получаешь истинное удовольствие. Поэтому наши прогнозисты не могли пройти мимо матча, соперниками в котором будут не только известные футбольные команды, но и не менее известные футболисты. В матчах прошлого сезона между этими футбольными клубами, произошло много интересных событий. Было забито много голов, футболисты получили много желтых и красных карточек, арбитры назначали пенальти. В общем, атмосфера на самих матчах была сродни атмосфере накануне этих матчей – болельщики доказывали друг другу, что именно их кумиры одержат победу. А на самом футбольном поле творилось вообще нечто невообразимое, команды просто сменяли друг друга в атакующем порыве, не позволяя обороне соперника отдых ни на минуту. Хотелось бы, чтобы подобный футбол мы смогли наблюдать и в этом противостоянии, так как, чтобы не говорили, а удачный старт значит много, его можно сравнить с фундаментом, прочность которого позволяет возводить строение любой высоты и конструкции. Несомненно, футболисты будут нервничать некоторое время, но затем, когда страсти улягутся, они подарят всем любителям футбола отличный матч со множеством опасных моментов и забитыми голами.

Атлетико Салтилло – Минерос де Фреснилло 12.10.19

12-го октября состоится уже третий в этом сезоне футбольный матч между командами Атлетико Салтилло и Минерос де Фреснилло. В первой встрече победу со счетом 2-0 одержали футболисты клуба Атлетико Салтилло, а вот во втором поединке сильнее был ФК Минерос де Фреснилло, выиграв со счетом 3-2. Этот матч начнется в 04:00 по Москве и должен показать, какая же команда сильнее в этом сезоне. Поединок проходит в рамках национального кубка, так что на кону титул.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Наши прогнозисты не сомневаются в том, что команда Атлетико Салтилло в матче с футболистами команды Минерос де Фреснилло будет действовать первым номером, что позволит клубу одержать уверенную победу. Букмекеры низко котируют хозяев поля. Видимо, они тоже уверены в том, что гости не смогут создать хозяевам поля серьезных проблем. Команда Атлетико Салтилло провела отличную подготовку к новому сезону. Клуб не только смог сохранить своих лидеров, но и существенно усилился, пригласив классных футболистов. Так что, теперь в команде есть здоровая конкуренция, что говорит о том, что футболисты будут стараться проявить себя, чтобы попасть в основной состав. В родных стенах команда Атлетико Салтилло играет очень уверенно, всегда старается много атаковать, и не останавливается, даже когда крупно выигрывает. Гости – команда, которая крайне неудачно выступала в выездных матчах прошлого сезона, да и на трансферном рынке команда была не очень активной. Это говорит о том, что особых изменений в игровом плане в команде не произошло, поэтому мы думаем, что команда Минерос де Фреснилло будет действовать от защиты. Преимущество хозяев поля – неоспоримо, поэтому здесь мы советуем играть победу команды Атлетико Салтилло и фору, которую на хозяев предлагают букмекеры. Это касается и общего тотала. Вряд ли команда Атлетико Салтилло, забив один-два гола, бросит играть и сядет в оборону, наоборот, хозяева захотят порадовать своих болельщиков результативной игрой, поэтому будут стараться забить еще. Это означает, что еще одной хорошей ставкой в этом матче будет ставка на индивидуальный тотал команды Атлетико Салтилло на больше.

Прогноз Атлетико Салтилло – Минерос де Фреснилло (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

Букмекерские конторы уже полным ходом принимают ставки на футбольный поединок Атлетико Салтилло — Минерос де Фреснилло, несмотря на то, что он пройдет еще не скоро, ведь организаторы собираются провести его 12-го октября. Фаворитом считают хозяев, и это не удивительно, если брать во внимание статистику предыдущих встреч, ведь в десяти последних матчах между командами именно хозяева одержали семь побед, потерпев лишь одно поражение. Прямая трансляция игры по МСК будет осуществляться в 04:00.

Атлетико Салтилло

Несмотря на то, что все ожидали от футбольного клуба Атлетико Салтилло в дебютном сезоне провала, команда пока отличается стабильностью, благодаря чему не боится вылета, занимая третье место в турнирной таблице, так что еще есть хорошие шансы квалифицироваться в еврокубки. Успехи хозяев связаны с тем, что в межсезонье тренеру удалось пригласить в команду нескольких опытных игроков, которые хоть и являются ветеранами, но существенно влияют на игру, помогая своим молодым и неопытным партнерам. Правда, на данный момент футбольный клуб Атлетико Салтилло хорошие результаты демонстрирует в основном дома, где было уже шесть побед при одном поражение, а вот выездные поединки дебютанту даются намного сложнее. Наставник даже дома придерживается оборонительной модели игры, так что практически во всех матчах за хозяев играет лишь один нападающий. За ФК Атлетико Салтилло не может сыграть атакующий полузащитник, а под вопросом выход на поле левого полузащитника и центрального защитника.

Минерос де Фреснилло

Благодаря серии из четырех побед футбольный клуб Минерос де Фреснилло смог вплотную приблизиться к зоне еврокубков, но затем последовал очередной спад, так что команда откатилась сразу на несколько строчек, занимая на данный момент восьмое место. Для квалификации в Лигу Европы гостям не хватает шести очков, а в этом сезоне команда не радует стабильностью, чередуя успешные серии с провалами. В настоящий момент футбольный клуб Минерос де Фреснилло не выигрывает три тура, потерпев два крупных поражения, а также один раз сыграв вничью. Главный тренер предпочитает слишком атакующий футбол, из-за чего гости много пропускают, хоть и радуют болельщиков регулярными голами. На выезде команда также больше любит атаковать, но это не часто приводит к успехам, так что в гостях было больше поражений, нежели побед. В составе футбольного клуба Минерос де Фреснилло не получится сыграть двум центральным и правому полузащитнику, и может пропустить матч левый защитник.

Интересные факты перед матчем Атлетико Салтилло – Минерос де Фреснилло

Команда Атлетико Салтилло и команда Минерос де Фреснилло в прошлом сезоне показали качественный футбол, клубы входили в число лидеров чемпионата по количеству забитых голов. Благодаря мудрой политики руководства, командам удалось сохранить практически всех основных футболистов, а это означает, что в новом сезоне клубы вновь будут радовать болельщиков атакующим и результативным футболом. Поэтому одной из наиболее лучших ставок на этот матч, по мнению наших прогнозистов, является ставка на тотал больше. У обеих команд прекрасное нападение и средняя линия, при этом оба клуба действуют в атакующем стиле. Вообще, огромное количество факторов говорит в пользу нашего выбора, так что, мы рекомендуем эту ставку. Выбирая фаворита этого противостояния, мы склонялись к хозяевам поля, так как в прошлом сезоне команда очень уверенно выступала в родных стенах, и даже лидерам чемпионата победить на поле команды Атлетико Салтилло было очень и очень непросто. Мы уверены, что в нынешнем сезоне руководство команды тоже сделает ставку на домашние матчи, поэтому хозяева поля в этой игре будут иметь определенное преимущество. Между собой команда Атлетико Салтилло и команда Минерос де Фреснилло всегда играют жестко, футболисты не боятся играть до конца, поэтому велика вероятность того, что матч может получиться грубым. Исходя из этого, мы рекомендуем еще одну ставку – тотал больше желтых карточек. В личных встречах команд в прошлом сезоне они заявленный тотал пробивали, поэтому наши прогнозисты не видят ничего, что не позволит сделать это в нынешнем сезоне.

Выиграет в матче Атлетико Салтилло — 1.59, выиграет в матче Минерос де Фреснилло — 4.66, матч закончится вничью — 3.74.

Атлетико Салтилло — Минерос де Фреснилло. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мексики 12-го октября

Организаторы данного футбольного турнира на 12-го октября решили перенести поединок Атлетико Салтилло — Минерос де Фреснилло, в котором встретятся одни из самых титулованных европейских команд. Не удивительно, что в 04:00 по московскому времени на футбольном поле не окажется ни одного пустого места, так как все билеты на поединок уже давно раскуплены. Последний раз Атлетико Салтилло и Минерос де Фреснилло встречались полтора года назад, и тогда команды выдали результативную ничью 3-3.

«Атлетико Салтилло»

Ранее залогом успеха футбольного клуба Атлетико Салтилло была сильная домашняя игра, благодаря которой команде удавалось даже финишировать в зоне еврокубков. Но, перед началом этого сезона у команды поменялся наставник, так что хозяева никак не могут найти свою игру, ведь слишком частыми стали ничейные результаты, а количество побед существенно упало. Безвыигрышная серия из двенадцати туров привела к тому, что данного тренера руководство все же уволило, так как команда опустилась в таблице к зоне вылета, и от аутсайдеров хозяев отделяло только два очка. Приход нового специалиста не тренерский пост позволил одержать две победы в трех матчах под его руководством, благодаря чему футбольный клуб Атлетико Салтилло немного отдалился от зоны вылета. Примечательно, что обе победы были на своем поле, так что команда подает надежды на возобновление мощного домашнего выступления. Сейчас у хозяев нет кадровых потерь, так как среди травмированных игроков нет представителей основного состава.

«Минерос де Фреснилло»

Несмотря на то, что в прошлом сезоне футбольный клуб Минерос де Фреснилло не сумел снова пробиться в еврокубки, президент не отказался от своего амбициозного проекта, так что был приглашен новый тренер, который известен своим нестандартным подходом к тренировочному процессу. Кроме того, были потрачены немалые деньги на усиление линии обороны, ведь пришло двое защитников, ранее выступавших в более титулованных клубах, но не имевших постоянной игровой практики. Пока у футбольного клуба Минерос де Фреснилло получилось хорошо начать сезон, благодаря чему команда даже занимает третью строчку в турнирной таблице, всего на четыре очка отставая от лидера. Залогом успеха является сильная домашняя игра, а вот на выезде команда показывает слишком оборонительный футбол, так что самым распространенным результатом является ничья. В составе футбольного клуба Минерос де Фреснилло травмированы правый вингер и двое центральных полузащитников, а также могут не выйти на поле левый и центральный защитники, пропустившие последний тур из-за небольших повреждений.

Статистика и личные встречи

Команда Атлетико Салтилло подходит к матчу со своими соперниками в прекрасной форме. Хозяева поля великолепно отыграли предсезонные матчи. По словам менеджера клуба, даже новички смогли проявить себя, продемонстрировав, что они вполне способны выходить в стартовом составе и приносить пользу команде. В стартовых матчах чемпионата клуб тоже продемонстрировал хорошее командное взаимодействие, что позволило набрать очки и занять лидирующие позиции в турнирной таблице. Вполне справедливо, что команда Атлетико Салтилло является фаворитом в матче с футболистами команды Минерос де Фреснилло. Гости сейчас испытывают определенные проблемы. Команда пока только входит в сезон, видно, что не все футболисты еще набрали оптимальную форму, поэтому у клуба пока нет тех результатов, которых от него ждет руководство и менеджер. Нет, команда Минерос де Фреснилло – не аутсайдер, просто футболисты еще не вышли на пик формы. Исходя из этого, наши прогнозисты полагают, что в этом противостоянии нужно ставить не только на победу команды Атлетико Салтилло, но и пробовать играть ее фору. Хорошей ставкой в этом матче нам видится ставка на индивидуальный тотал забитых голов хозяевами поля. Прекрасная форма футболистов команды Атлетико Салтилло позволит пробить заявленный букмекерами тотал, что принесет бетторам прибыль. И еще одна хорошая ставка в этом матче – общий тотал желтых карточек. Оба клуба никогда не отличались корректной игрой, а в очных противостояниях всегда получали много предупреждений, мы думаем, что и в этом матче общий тотал желтых карточек будет пробит на больше.

«Атлетико Салтилло» — «Минерос де Фреснилло»: кто фаворит грядущей встречи?

Атлетико Салтилло — Минерос де Фреснилло. Прогноз на футбол (12.10.19)

Фаворита в матче команды Атлетико Салтилло и команды Минерос де Фреснилло было определить несложно. Хозяевам поля попался хоть и неуступчивый, но, все же, не самый сложный соперник. Команда Атлетико Салтилло в родных стенах в прошлом сезоне продемонстрировала отличную статистику. Клуб потерпел поражение всего несколько раз. Учитывая, что в перерыве клуб не только сумел сохранить основной костяк команды, но и пригласил ряд талантливых футболистов, наши прогнозисты полагают, что в распоряжении менеджера хозяев поля отличная команда, способна успешно противостоять в родных стенах любому сопернику. Гости не являются сильной угрозой в выездных матчах. Если верить статистике, то в прошлом сезоне клуб крайне неудачно выступал в выездных матчах с соперниках, которые были выше его в турнирной таблице. Да и особых приобретений в межсезонье команда не сделала. Исходя из этого, мы полагаем, что команда Атлетико Салтилло – фаворит матча, и рекомендуем делать ставки на победу этого клуба. Те бетторы, которые любят рисковать, делая ставки на большие коэффициенты, могут попробовать заиграть фору хозяев поля. Такая ставка выглядит весьма заманчиво, так как футболисты команды Атлетико Салтилло вряд ли будут удовлетворены минимальной победой в этом матче. Общий тотал матча не вызывает у нас симпатий, зато мы охотно прогнозируем, что команда Атлетико Салтилло забьет в этом матче больше одного гола, что тоже видится нам неплохой ставкой. Команда Атлетико Салтилло и команда Минерос де Фреснилло в матчах между собой не отличаются грубостью, поэтому выставленный тотал желтых карточек видится нам завышенным, и мы рекомендуем играть его на меньше.

Атлетико Салтилло — Минерос де Фреснилло: снова ждем результативной игры

Команда Атлетико Салтилло и команда Минерос де Фреснилло, по словам менеджеров, будут стараться оправдать надежды болельщиков и руководства, и в нынешнем сезоне будут стремиться показать лучшую игру, чтобы по итогам чемпионата занять высокое место в турнирной таблице. Оба клуба провели отличную подготовительную работу к новому сезону, которая позволила командам не только приобрести новых футболистов, но и сделать их частью клубов, что говорит о том, что в межсезонье футболисты не бездельничали, а активно наигрывали различные тактические схемы. Скорее всего, с первых матчей сезона все футболисты, входящие в составы команды Атлетико Салтилло и команды Минерос де Фреснилло, будут стараться проявить себя, чтобы получить место в основе или возможность сыграть большее количество минут. Менеджеры понимают, что сезон только начинается, и пройти весь путь, демонстрируя ровные и стабильные результаты, будет очень и очень непросто, поэтому необходимо давать возможность всем футболистам проявить себя, чтобы в критический для команды момент можно было рассчитывать на Джокера, в лице удачно проведенной замены. От этого противостояния мы ждем только динамичного и результативного футбола, так как оба клуба вполне способны на это, и нет никаких факторов, которые могут этому помешать.

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Атлетико Салтилло и команды Минерос де Фреснилло, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Атлетико Салтилло и команды Минерос де Фреснилло – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Атлетико Салтилло – Минерос де Фреснилло: статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Атлетико Салтилло и команды Атлетико Салтилло, наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Атлетико Салтилло и команды Минерос де Фреснилло.