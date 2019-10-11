Круз Азул Идальго — Клуб Канонерос Марина: хозяева должны брать три очка

Ставки на матч Круз Азул Идальго – Клуб Канонерос Марина, прогноз на футбол от 12.10.19

«Круз Азул Идальго» – «Клуб Канонерос Марина». 12.10.19. Прогноз и ставки на матч

12 октября пройдет большое количество футбольных матчей, но среди всех наиболее подходит для ставки встреча Круз Азул Идальго — Клуб Канонерос Марина. В букмекерских конторах не нее будет прием предматчевых ставок вплоть до 04:00 по Москве. Фаворитом считаются хозяева, которым уже удавалось выигрывать данное противостояние в этом году, одержав победу со счетом 2-0. В прошлом году команды встречались дважды, и если первый матч завершился ничьей, то во втором также сильнее был футбольный клуб Клуб Канонерос Марина.

Встреча команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина будет интересна всем любителям футбола. В последние годы уровень команд существенно вырос, боссы вкладывают в клубы большие суммы, что позволяет не только удерживать талантливых воспитанников, но и приглашать известных футболистов, которые имеют немалый опыт выступлений в различных знаменитых командах. Благодаря опытным менеджерам, которые смогли организовать боеспособные коллективы, команда Круз Азул Идальго и команда Клуб Канонерос Марина ежегодно вклиниваются в чемпионскую гонку, пытаясь навязывать борьбу грандам. Участие этих команд в различных международных кубках стало привычным делом, поэтому наши прогнозисты рекомендуют всем любителям футбола посмотреть за очным противостоянием этих команд, тем более что мы приготовили на этот матч несколько интересных предложений для ставок. Статистика показывает, что в прошлом сезоне матч команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина получился интересным и результативным, команды на протяжении всего матча сохраняли интригу, а в концовке второго тайма выдали настоящую голевую феерию. Исходя из матчей, которые команды уже провели в нынешнем сезоне, наши прогнозисты предполагают, что тактически игра команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина осталась без изменений. Клубы по-прежнему играют в атакующий футбол, много забивают сами, и позволяют это делать соперникам. Сегодня мы тоже ждем атакующей и результативной игры, ведь такой футбол по душе болельщикам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Круз Азул Идальго — Клуб Канонерос Марина:

победа Круз Азул Идальго – 1.51, ничья – 4.2, победа Клуб Канонерос Марина – 4.7

Прогноз на матч Круз Азул Идальго – Клуб Канонерос Марина (Чемпионат Мексики, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Круз Азул Идальго получил от букмекеров на свою победу котировку 1.51, а по коэффициенту 4.7 можно сделать ставку на выигрыш ФК Клуб Канонерос Марина. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Наши прогнозисты обратили внимание на матч команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина не зря. В этом матче будут встречаться две известные футбольные команды, в составе каждой из которых выступают известные футболисты, поэтому, на первый взгляд, выбрать фаворита этого матча было очень непросто. Мы использовали большое количество различных источников, которые помогли нам больше узнать не только о составах клубах, истории их противостояния, но и о той работе, которую команды проделали в межсезонье. Отметим, что межсезонье команды активно используют для того чтобы провести ротацию состава, а также наиграть различные тактически комбинации. В товарищеских матчах оба менеджера активно использовали различные тактические схемы, для реализации которых вводили на поле всех футболистов. Это позволило сформировать костяк основной команды, которая и будет в нынешнем сезоне решать задачи, поставленные руководством клубов. Напомним, что являясь клубами с богатой историей, команда Круз Азул Идальго и команда Клуб Канонерос Марина вот уже на протяжении многих сезонов ведут борьбу только за самые высокие места в чемпионате, а также за трофеи тех турниров, в которых принимают участие. Статистика показывает, что текущий сезон тоже должен пройти доля команд в подобной борьбе. Однако с каждым годом завоевывать высокие позиции в турнирной таблице становится все сложнее, так как появляется все больше команд, готовых на равных вести борьбу с лидерами чемпионата. Исходя из этого, менеджеры команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина настраивают своих подопечных на победы уже с первых матчей нового сезона. Поэтому это противостояние должно получиться интересным, так как у обоих соперников есть богатый арсенал, при помощи которого они могут рассчитывать на успех в этом матче.

Круз Азул Идальго – Клуб Канонерос Марина 12.10.19

Футбольный клуб Круз Азул Идальго 12 октября сыграет уже третий матч подряд на своем поле. На этот раз в роли соперника будет выступать Клуб Канонерос Марина, так что в 04:00 по МСК хозяевам очень понадобится поддержка болельщиков. В этом году команды еще не встречались на футбольном поле, а в прошлом сезоне они играли дважды, и оба поединка завершились ничьей со счетом 0-0, так что болельщики надеются, что эта встреча будет интереснее.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Для команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина, которые сыграют между собой в ближайшем матче чемпионата, встреча будет иметь принципиальный характер. Оба клуба существенно усилились в межсезонье, а это означает, что руководство поставило перед командами высокие цели. Данный матч позволит определить готовность команд к сезону и борьбе за высокие места в чемпионате, поэтому команда Круз Азул Идальго и команда Клуб Канонерос Марина будут действовать на поле крайне осторожно, в первую очередь, думая об обороне собственных ворот. Хотя, если рассматривать матчи команд в прошлом сезоне, то они действовали всегда с оглядкой на оборону, но при этом умудрялись забивать соперникам довольно много голов. Но сейчас матч совсем другого плана, поэтому наиболее вероятной ставкой здесь будет ставка на тотал меньше забитых голов. А вот фаворита в таком противостоянии определить весьма непросто. Фактически, кроме преимущества своего поля, у команды Круз Азул Идальго больше ничего нет. Соперники не уступают друг другу по подбору игроков, и по слаженным действиям на поле. Это означает, что исход матча может решить один точный удар, поэтому здесь сложно отдать предпочтение кому-либо из соперников. А вот о чем можно говорить уверенно, так это о количестве желтых карточек. Соперники будут стараться срывать атаки друг друга в центре поля, что приведет к большому количеству нарушений. Учитывая статус матча, рефери будет вынужден наказывать грубиянов предупреждениями, так что, эта ставка является вполне обоснованной.

Прогноз Круз Азул Идальго – Клуб Канонерос Марина (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

Поклонники футбола 12 октября смогут насладиться игрой Круз Азул Идальго — Клуб Канонерос Марина, в которой сыграют двое лучших клубов данного турнира. В этом сезоне это будет их первая встреча, и она начнется в 04:00 по московскому времени. Команды играли между собой дважды в прошлом году, и оба раза так и не получилось выявить победителя, так как матчи завершились со счетом 0-0 и 2-2.

Круз Азул Идальго

Несколько лет подряд футбольный клуб Круз Азул Идальго становился чемпионом страны, но в этом сезоне получился не самый лучший старт, из-за чего команда пока не смогла выбиться в лидеры. На данный момент хозяева вторые и от лидера отстают на четыре очка. Сейчас футбольный клуб Круз Азул Идальго также показывает не лучший свой футбол, ведь в пяти последних турах было три победы и два поражения. На своем поле команда играет неплохо, но уже было в этом сезоне одно поражение, от нынешнего лидера чемпионата со счетом 1-2. Так как футбольный клуб Круз Азул Идальго очень часто скупает лучших игроков из других команд чемпионата, то во время следующего трансферного окна хозяева будут действовать таким же образом и постараются усилить состав. Сейчас у футбольного клуба видна очевидная проблема в центре поля, так как двое центральных полузащитников травмированы, а опорный полузащитник находится в плохой физической форме, так что еще не готов провести на поле девяносто минут.

Клуб Канонерос Марина

После неудачного прошлого сезона, когда футбольный клуб Клуб Канонерос Марина финишировал только шестым, в межсезонье руководство потратилось на трансферы, подписав четверых новых футболистов. Почти все смогли быстро влиться в основной состав, так что команда существенно улучшила свои результаты, и сейчас лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Преимущество гостей было еще больше, но в прошлом туре команда неожиданно проиграла на своем поле с крупным счетом. Как раз на выезде футбольный клуб Клуб Канонерос Марина показывает наилучшие результаты, не проиграв еще ни одного гостевого поединка, а также забивая в среднем почти два гола за матч. У гостей самая надежная в чемпионате оборона, но забивает футбольный клуб Клуб Канонерос Марина намного меньше голов, чем остальные представители первой пятерки чемпионата. Этот тур из-за дисквалификации пропускает правый полузащитник, а центральный защитник не сыграет из-за травмы.

Интересные факты перед матчем Круз Азул Идальго – Клуб Канонерос Марина

Команда Круз Азул Идальго и команда Клуб Канонерос Марина в прошлом сезоне показали качественный футбол, клубы входили в число лидеров чемпионата по количеству забитых голов. Благодаря мудрой политики руководства, командам удалось сохранить практически всех основных футболистов, а это означает, что в новом сезоне клубы вновь будут радовать болельщиков атакующим и результативным футболом. Поэтому одной из наиболее лучших ставок на этот матч, по мнению наших прогнозистов, является ставка на тотал больше. У обеих команд прекрасное нападение и средняя линия, при этом оба клуба действуют в атакующем стиле. Вообще, огромное количество факторов говорит в пользу нашего выбора, так что, мы рекомендуем эту ставку. Выбирая фаворита этого противостояния, мы склонялись к хозяевам поля, так как в прошлом сезоне команда очень уверенно выступала в родных стенах, и даже лидерам чемпионата победить на поле команды Круз Азул Идальго было очень и очень непросто. Мы уверены, что в нынешнем сезоне руководство команды тоже сделает ставку на домашние матчи, поэтому хозяева поля в этой игре будут иметь определенное преимущество. Между собой команда Круз Азул Идальго и команда Клуб Канонерос Марина всегда играют жестко, футболисты не боятся играть до конца, поэтому велика вероятность того, что матч может получиться грубым. Исходя из этого, мы рекомендуем еще одну ставку – тотал больше желтых карточек. В личных встречах команд в прошлом сезоне они заявленный тотал пробивали, поэтому наши прогнозисты не видят ничего, что не позволит сделать это в нынешнем сезоне.

Встреча завершится вничью — 4.2, победит в противостоянии Круз Азул Идальго — 1.51, победит в противостоянии Клуб Канонерос Марина — 4.7.

Круз Азул Идальго — Клуб Канонерос Марина. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мексики 12 октября

Футболистам клуба Круз Азул Идальго после длительной гостевой серии предстоит сыграть наконец-то домашний поединок, и пройдет он 12 октября. Соперник достался не самый легкий, а именно Клуб Канонерос Марина, так что наставник хозяев надеется, что болельщики команды в 04:00 по МСК устроят сильную поддержку игрокам, что поможет побороться за очки в таком принципиальном поединке. Это будет первая встреча команд в данном сезоне, а в прошлом они дважды сыграли вничью, и оба матча были без забитых голов.

«Круз Азул Идальго»

Болельщики футбольного клуба Круз Азул Идальго еще в прошлом году радовались квалификации в еврокубки, а сейчас они надеются, что их команда избежит понижения в классе. После успешного сезона руководство команды продало больше половины основного состава, так что в еврокубках хозяева завершили свой путь уже во втором раунде, а в чемпионате футбольный клуб Круз Азул Идальго находится на третьем с конца месте. Команде не хватает двух очков, чтобы выбраться из зоны вылета, а главный тренер что только не пытается сделать, но его подопечные очень далеки от того футбола, который был в прошлом году. У хозяев нет проблем только с голкипером, а вот на остальных линиях команда испытывает серьезные проблемы, ведь Круз Азул Идальго пропускает в каждом матче, а вот нападающие не часто радуют болельщиков голами. Половина нынешнего основного состава команды еще в прошлом году находилась в молодежной академии, а руководство не обещает тренеру никаких трансферов, чтобы усилить игру команды.

«Клуб Канонерос Марина»

Если раньше футбольный клуб Клуб Канонерос Марина был постоянным участником еврокубков, и даже выступал в Лиге Чемпионов, то в последние годы руководство прекратило развивать команду, а только пытается на ней заработать, продавая многих ключевых футболистов. В прошлом сезоне гости с трудом избежали вылета в низший дивизион, но президент не сделал из этого выводов, и в межсезонье ряды команды покинули лучший нападающий и центральный защитник. Так что, футбольный клуб Клуб Канонерос Марина снова ведет борьбу за выживание, находясь прямо над зоной вылета, от которого гостей отделяет только два очка. И, если у себя дома команда еще регулярно набирает очки, то выездная игра просто ужасная, ведь в десяти гостевых турах было набрано только два очка. Гости очень мало забивают голов, так как в составе команды есть только один нападающий, который действительно угрожает воротам соперников, а все остальные форварды либо не имеют опыта, либо являются ветеранами, не способными отбегать весь матч.

Статистика и личные встречи

Команда Круз Азул Идальго подходит к матчу со своими соперниками в прекрасной форме. Хозяева поля великолепно отыграли предсезонные матчи. По словам менеджера клуба, даже новички смогли проявить себя, продемонстрировав, что они вполне способны выходить в стартовом составе и приносить пользу команде. В стартовых матчах чемпионата клуб тоже продемонстрировал хорошее командное взаимодействие, что позволило набрать очки и занять лидирующие позиции в турнирной таблице. Вполне справедливо, что команда Круз Азул Идальго является фаворитом в матче с футболистами команды Клуб Канонерос Марина. Гости сейчас испытывают определенные проблемы. Команда пока только входит в сезон, видно, что не все футболисты еще набрали оптимальную форму, поэтому у клуба пока нет тех результатов, которых от него ждет руководство и менеджер. Нет, команда Клуб Канонерос Марина – не аутсайдер, просто футболисты еще не вышли на пик формы. Исходя из этого, наши прогнозисты полагают, что в этом противостоянии нужно ставить не только на победу команды Круз Азул Идальго, но и пробовать играть ее фору. Хорошей ставкой в этом матче нам видится ставка на индивидуальный тотал забитых голов хозяевами поля. Прекрасная форма футболистов команды Круз Азул Идальго позволит пробить заявленный букмекерами тотал, что принесет бетторам прибыль. И еще одна хорошая ставка в этом матче – общий тотал желтых карточек. Оба клуба никогда не отличались корректной игрой, а в очных противостояниях всегда получали много предупреждений, мы думаем, что и в этом матче общий тотал желтых карточек будет пробит на больше.

«Круз Азул Идальго» — «Клуб Канонерос Марина»: кто фаворит грядущей встречи?

Круз Азул Идальго — Клуб Канонерос Марина. Прогноз на футбол (12.10.19)

Матч команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина был ожидаем нашими экспертами. Наши прогнозисты тщательно изучили статистику прошлых встреч этих футбольных коллективов, а также, на основании официального сайта клубов, сделали анализ пришедших и ушедших футболистов во время межсезонья. Затем мы просмотрели результаты товарищеских матчей, и анализ всей информации позволил нам выбрать фаворита этого противостояния. И им стали футболисты хозяев поля. Причем, весь объем информации, который мы проанализировали, позволил нам выставить свои коэффициенты на этот матч, которые сильно отличаются от тех, которые предлагают нам букмекеры. В линии букмекерских контор коэффициенты на победу команды Круз Азул Идальго существенно завышены, так что, сделав ставки по завышенным коэффициентам, бетторы получают хорошее преимущество над линией. Вообще, вся статистика, включая статистику трансферов межсезонья, на стороне хозяев поля, и мы не видим никаких весомых причин, которые бы не позволили футболистам команды Круз Азул Идальго отпраздновать победу в этом матче. Ранее мы уже говорили о том, что на старте сезона в действиях футболистов возможны некоторые неточности. Команды только притираются друг к другу и новым футболистами, поэтому на поле игроки могут допускать ошибки. Конечно, ими могут воспользоваться соперники, но и та тактическая схема, которую используют команда Круз Азул Идальго и команда Клуб Канонерос Марина, говорит о том, что хорошей ставкой в этом матче будет ставка на общий тотал забитых голов на больше. Относительно нарушений правил, то принципиальность матча намекает на то, что общий тотал карточек тоже лучше рассмотреть на больше.

Круз Азул Идальго — Клуб Канонерос Марина: хозяева должны брать три очка

Команда Круз Азул Идальго и команда Клуб Канонерос Марина, по словам менеджеров, будут стараться оправдать надежды болельщиков и руководства, и в нынешнем сезоне будут стремиться показать лучшую игру, чтобы по итогам чемпионата занять высокое место в турнирной таблице. Оба клуба провели отличную подготовительную работу к новому сезону, которая позволила командам не только приобрести новых футболистов, но и сделать их частью клубов, что говорит о том, что в межсезонье футболисты не бездельничали, а активно наигрывали различные тактические схемы. Скорее всего, с первых матчей сезона все футболисты, входящие в составы команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина, будут стараться проявить себя, чтобы получить место в основе или возможность сыграть большее количество минут. Менеджеры понимают, что сезон только начинается, и пройти весь путь, демонстрируя ровные и стабильные результаты, будет очень и очень непросто, поэтому необходимо давать возможность всем футболистам проявить себя, чтобы в критический для команды момент можно было рассчитывать на Джокера, в лице удачно проведенной замены. От этого противостояния мы ждем только динамичного и результативного футбола, так как оба клуба вполне способны на это, и нет никаких факторов, которые могут этому помешать.

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Круз Азул Идальго – Клуб Канонерос Марина: статистика и история личных встреч

Команда Круз Азул Идальго и команда Клуб Канонерос Марина относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Круз Азул Идальго и команды Клуб Канонерос Марина выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.