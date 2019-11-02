Марино — Атлетико Юнион Гуимар: команды сделают акцент на атаку

Ставки на матч Марино – Атлетико Юнион Гуимар, прогноз на футбол от 03.11.19

«Марино» – «Атлетико Юнион Гуимар». 03.11.19. Прогноз и ставки на матч

03.11.2019 состоится уже третий в этом сезоне футбольный матч между командами Марино и Атлетико Юнион Гуимар. В первой встрече победу со счетом 2-0 одержали футболисты клуба Марино, а вот во втором поединке сильнее был ФК Атлетико Юнион Гуимар, выиграв со счетом 3-2. Этот матч начнется в 15:00 по Москве и должен показать, какая же команда сильнее в этом сезоне. Поединок проходит в рамках национального кубка, так что на кону титул.

Футбол – самый популярный вид спорта, армия поклонников которого простирается по всей территории земного шара. Особую популярность у болельщиков имеют известные европейские футбольные чемпионаты, в которых выступают знаменитые футбольные клубы, представленные известными футболистами. В ближайшем туре между собой сыграют команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар. И этот матч, несомненно, станет главным событием не только тура в этом чемпионате, но и всего футбольного дня. Команды прекрасно знакомы всем любителям футбола, так как в них выступают известные футболисты, игру которых направляют не менее знаменитые менеджеры. По сути, противостояние будет происходить не только на футбольном поле, где игроки будут демонстрировать свой уровень подготовки и мастерства, но и на скамейке запасных, где менеджеры будут определять сильнейшего в хитрости построения тактических схем и реализации игровых наработок. Каждый матч этих соперников непредсказуем. Команды могут забить много голов, а могут сыграть в защитный футбол, результат которого будет определен одним единственным точным ударом. В любом случае, наши проделали огромный объем работы по поиску интересных предложений букмекерских контор, чтобы отыскать действительно прибыльные ставки. Мы уверены, что, несмотря на выбранную тактику, команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар не разочаруют болельщиков, и покажут отличную игру.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марино — Атлетико Юнион Гуимар:

победа Марино – 1.21, ничья – 5.5, победа Атлетико Юнион Гуимар – 10

Прогноз на матч Марино – Атлетико Юнион Гуимар (Чемпионат Испании, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Марино получил от букмекеров на свою победу котировку 1.21, а по коэффициенту 10 можно сделать ставку на выигрыш ФК Атлетико Юнион Гуимар. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой футбол возвращается к любителям этого вида спорта, и сегодня нас ждет противостояние двух известных футбольных клубов – команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар. В прошлом сезоне клубы громко заявили о себе, и мы надеемся, что межсезонье пошло командам на пользу, и в новом сезоне они вновь смогут продемонстрировать отличные результаты, которые позволят им занять высокие позиции в чемпионате, а футбольным экспертам вновь говорить о хорошей и слаженной работе менеджеров и футболистов. По сравнению с прошлым чемпионатом, в составах команд произошли некоторые изменения. Менеджеры провели хорошую селекционную работу, которая позволила им пригласить в команды известных футболистов. Несомненно, эти усиления связаны с тем, что команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар будут принимать участие не только в матчах чемпионата и кубка страны, но и будут представлять свой чемпионат на европейской арене. А это требует от команд двойной затраты сил. Сейчас, судя по матчам предсезонной подготовки, команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар находятся в отличной форме, и готовы с первых матчей чемпионата играть только на победу. Еще бы, ведь руководство клубов поставило перед своими подопечными серьезные задачи, для решения которых и были привлечены новые футболисты. Между собой команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар продемонстрировали хороший футбол в матчах прошлого сезона. Вряд ли менеджеры существенно изменили тактический рисунок игры команд по сравнению с прошлым чемпионатом, поэтому мы ждем от этого матча атакующего футбола и много забитых голов. И пусть победит сильнейший.

Марино – Атлетико Юнион Гуимар 03.11.19

Следующий тур национального чемпионата начнется футбольным матчем Марино — Атлетико Юнион Гуимар, запланированным на 03.11.2019. Как и большинство поединков данного турнира, данная встреча начнется в 15:00 по московскому времени. Статистика прошлых встреч говорит в пользу гостей, одержавших шесть побед в последних семи поединках, когда поражений было только два. Но, одно из них было в этом сезоне, причем с разгромным счетом 1-4.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Глядя на линию, предложенную букмекерами на матч команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар, наши эксперты не могли пройти мимо ряда ставок, так как считаем, что коэффициенты, выставленные букмекерами, являются не совсем верными. Но, обо всем по порядку. Хозяева поля точно должны быть фаворитами этого матча, так как у них более ровный состав и большой опыт выступлений на подобном уровне. Однако букмекеры чересчур занизили коэффициент на победу команды Марино. При этом выставленная фора, скорее, подошла бы для баскетбольного матча, чем для футбольного. Команда Атлетико Юнион Гуимар при том, что не имеет известных футболистов, в прошлом сезоне смогла продемонстрировать качественный футбол. Причем, оборона – одно из главных качеств гостей, да и контратаковать команда Атлетико Юнион Гуимар тоже умеет очень хорошо. Поэтому, наши прогнозисты видят фору гостей хорошей ставкой в этом матче. Еще нам нравится ставка на общий тотал больше. Безусловно, играя в родных стенах, и постоянно действуя первым номером, команда Марино точно забьет один-два гола, а контратаки гостей тоже должны привести к забитому мячу. Выходит, что тотал больше голов в этом матче – весьма перспективная ставка. Отдельно стоит сказать про нарушения. Оба клуба не относятся к грубым командам, получая крайне мало предупреждений. Матч не на столько принципиален, чтобы футболисты калечили или грубили друг другу, поэтому общий тотал желтых карточек в матче мы рекомендуем играть на меньше.

Прогноз Марино – Атлетико Юнион Гуимар (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

Болельщики футбольного клуба Марино обещают 03.11.2019 устроить активную поддержку своей любимой команды, ведь ей предстоит непростая игра, так как в гости приезжают футболисты клуба Атлетико Юнион Гуимар. Посмотреть за данным противостоянием в прямом эфире можно будет в 15:00 по Москве. В этом году соперники еще не встречались, а в прошлом было два матча, в которых команды обменялись домашними победами.

Марино

За последние годы за футбольным клубом Марино закрепился образ крепкого середняка, ведь более десяти лет команде не угрожал вылет из дивизиона. Но, и особых достижений у хозяев нет, ведь за эти годы только дважды получилось пробиться в еврокубки, но там были вылеты на ранних стадиях. В этом сезоне у команды опять все стабильно, ведь несмотря на уход в межсезонье двух лидеров, тренерский штаб сумел найти хорошую замену в лице игроков молодежной академии, так что очень быстро новички вошли в игру и сейчас не ощущается нехватка ушедших футболистов. В данный момент футбольный клуб Марино идет восьмым в чемпионате, обладая девятиочковым преимуществом над аутсайдерами. А так как у хозяев не наблюдается спадов в игре, то вряд ли команда существенно опустятся в турнирной таблице. В последних десяти турах было только два поражения, а в этом матче футбольный клуб Марино может сыграть сильнейшим составом, благодаря отсутствию травм.

Атлетико Юнион Гуимар

Футбольный клуб Атлетико Юнион Гуимар является постоянным участником данного турнира, но постепенно команда играет все хуже, так что многие болельщики уже забыли те времена, когда велась борьба за квалификацию в еврокубки. В этом сезоне гостям важно хотя бы остаться в высшем дивизионе, ведь футбольный клуб расположился над зоной вылета, от которой его отделяет только три очка. Опуститься к аутсайдерам команда может после уже этого тура, так как слабо играет на выезде, одержав на данный момент только одну гостевую победу при уже шести поражениях. В составе гостей можно выделить всего трех игроков, которые показывают действительного хороший футбол, а слабым местом команды является правый фланг, где вообще нет быстрых игроков, так что он не несет никакой угрозы для соперников. Уже шесть матчей футбольный клуб Атлетико Юнион Гуимар не может выиграть, четыре раза сыграв вничью, и потерпев два поражения. Опорный защитник вынужден пропустить матч по семейным обстоятельствам.

Интересные факты перед матчем Марино – Атлетико Юнион Гуимар

Если выбирать фаворита в матче команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар, то здесь мнение наших прогнозистов полностью совпадает с мнением букмекеров, считающих, что гости сейчас находятся в лучшей форме, чем хозяева поля. Отметим, что прошлый сезон оба клуба завершили на мажорной ноте, при этом гостям удалось не только сохранить всех ключевых футболистов, но и подписать ряд известных игроков, а хозяева поля распродали своих лидеров, но пока не сделали ни одного более-менее значимого приобретения, которое бы способствовало усилению игры. В личных встречах между этими клубами в прошлом сезоне наблюдалось равное противостояние, учитывая кадровые изменения, произошедшие с командами, мы бы рекомендовали делать ставки на победу гостей в этом матче, так как их игра видится нам более уверенной. Хорошей ставкой в этом матче мы еще считаем ставку на тотал больше желтых карточек. Сама суть игры обеих команд сводится к быстрым переходам из обороны в атаку, а это означает, что футболисты не всегда успевают за своими оппонентами. Это должно сыграть нам на руку, вдобавок к этому, в личных встречах прошлого сезона обе команды игра довольно-таки грязно, так что наша ставка на предупреждения является вполне оправданной. Общий тотал голов в этом матча нам видится на больше, учитывая, что оба клуба имеют неплохую атаку, и не самую хорошую оборону, поэтому должны здесь обмениваться голами, что будет способствовать проходу нашего прогноза.

В матче победит Марино — 1.21, ничья в матче — 5.5, в матче победит Атлетико Юнион Гуимар — 10.

Марино — Атлетико Юнион Гуимар. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Испании 03.11.2019

Свой следующий домашний поединок футболисты клуба Марино проведут 03.11.2019, и все надеются, что он будет не очень сложным, так как дома нужно будет принимать Атлетико Юнион Гуимар, а это далеко не самая сильная команда в данном турнире. Тем не менее, в 15:00 по Москве болельщики хозяев полностью заполнят трибуны стадиона, чтобы поддержать своих любимцев, а также стать свидетелями очередной домашней победы. Ведь хозяева последний раз не смогли обыграть данного соперника еще четыре года назад.

«Марино»

Из-за того, что в прошлом сезоне футбольный клуб Марино не смог пробиться в Лигу Чемпионов, руководство уволило тренера, пригласив иностранного специалиста. Но, пока команда не показывает лучших результатов, так как находится только на четвертом месте, и до зоны Лиги Чемпионов сейчас отставание в четыре очка. Слабые результаты футбольного клуба Марино связаны с плохими гостевыми выступлениями, а вот на своем поле команда все равно выступает хорошо, не проиграв в этом сезоне пока ни одного матча. У хозяев на данный момент явные проблемы видны в нападении, ведь в последних поединках забивают все, кроме форвардов. Ключевой нападающий команды выбыл до конца сезона, а остальные бомбардиры находятся не в лучшей форме, так что теряются на поле и угрозы воротам соперника не несут. В лазарете хозяев также пребывают центральный и левый защитники, а под вопросом участие в матче атакующего полузащитника.

«Атлетико Юнион Гуимар»

После провального прошлого сезона, когда футбольный клуб Атлетико Юнион Гуимар мало не лишился прописки в данном дивизионе, прошла смена главного тренера, так что был выбран опытный наставник, а не бывший футболист, который никогда никого ранее не тренировал. Новый тренер установил в команде жесткую дисциплину и поменял план тренировок, так что футбольный клуб Атлетико Юнион Гуимар снова начал показывать хорошую игру, и в этом сезоне ему уже точно не придется бороться за выживание. Наоборот, гости идут пятыми в чемпионате и претендуют на квалификацию в еврокубки, а проигрывает команда крайне редко, ведь за весь сезон было только два поражения, и оба от представителей первой тройки чемпионата. В данный момент футбольный клуб Атлетико Юнион Гуимар выдает беспроигрышную серию из двенадцати матчей, одержав семь побед и пять раз сыграв вничью. Несмотря на то, что левый вингер и атакующий полузащитник находятся в лазарете, это не сильно повлияет на тактику команды, ведь на этих позициях у команды есть хорошие дублеры.

Статистика и личные встречи

Команда Марино подходит к матчу со своими соперниками в прекрасной форме. Хозяева поля великолепно отыграли предсезонные матчи. По словам менеджера клуба, даже новички смогли проявить себя, продемонстрировав, что они вполне способны выходить в стартовом составе и приносить пользу команде. В стартовых матчах чемпионата клуб тоже продемонстрировал хорошее командное взаимодействие, что позволило набрать очки и занять лидирующие позиции в турнирной таблице. Вполне справедливо, что команда Марино является фаворитом в матче с футболистами команды Атлетико Юнион Гуимар. Гости сейчас испытывают определенные проблемы. Команда пока только входит в сезон, видно, что не все футболисты еще набрали оптимальную форму, поэтому у клуба пока нет тех результатов, которых от него ждет руководство и менеджер. Нет, команда Атлетико Юнион Гуимар – не аутсайдер, просто футболисты еще не вышли на пик формы. Исходя из этого, наши прогнозисты полагают, что в этом противостоянии нужно ставить не только на победу команды Марино, но и пробовать играть ее фору. Хорошей ставкой в этом матче нам видится ставка на индивидуальный тотал забитых голов хозяевами поля. Прекрасная форма футболистов команды Марино позволит пробить заявленный букмекерами тотал, что принесет бетторам прибыль. И еще одна хорошая ставка в этом матче – общий тотал желтых карточек. Оба клуба никогда не отличались корректной игрой, а в очных противостояниях всегда получали много предупреждений, мы думаем, что и в этом матче общий тотал желтых карточек будет пробит на больше.

«Марино» — «Атлетико Юнион Гуимар»: кто фаворит грядущей встречи?

Марино — Атлетико Юнион Гуимар. Прогноз на футбол (03.11.19)

Наши прогнозисты несколько не согласны с букмекерами в выставлении коэффициентов на матч команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар. Скорее всего, букмекеры отталкиваются от формы клубов прошлого сезона. Тогда, действительно, команда Марино была существенно сильнее своих соперников, однако в межсезонье клуб покинула целая группа футболистов, и даже приход новых исполнителей пока нельзя считать равноценной заменой. Команда Марино затеяла большую перестройку, что, конечно, должно сказаться на результатах клуба. Команда Атлетико Юнион Гуимар смогла уберечь своих лидеров, при этом скауты клуба не теряли времени зря, сумев провернуть несколько удачных трансферов. Поэтому сейчас можно говорить о том, что команда Атлетико Юнион Гуимар находится в лучшей форме по сравнению с прошлым сезоном, ми футболистам клуба вполне по силам дать бой своим соперникам. Так что, мы прогнозируем, что команда Марино вряд ли пробьет заявленную букмекерами фору в этом матче, да и за победу хозяевам поля будет бороться очень непросто, так что, более смелые бетторы могут сделать ставку на то, что команда Атлетико Юнион Гуимар не проиграет в этом матче. Наши прогнозисты ожидают результативного противостояния. Обе команды играют в атакующий футбол, активно используют фланги. Так что, кроме тотала больше в этом матче по количеству голов, мы ждем и тотал больше по количеству угловых. Прошлый сезон показал, что команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар – одни из лидеров чемпионата по этому показателю.

Марино — Атлетико Юнион Гуимар: команды сделают акцент на атаку

Длительное время ставки на спорт находились под запретом. Сейчас с ростом популярности и доступности сети Интернет сделать ставку на футбол уже не является большой проблемой. Причем, можно уже выбирать, у каких букмекеров, и на какие события делать ставку на тот или иной футбольный матч. Да, наши прогнозисты отмечают, что сегодня букмекеры стараются привлечь новых клиентов богатым выбор ставок на основные и дополнительные события футбольных матчей. Выше мы писали о том, что вначале сезона еще очень тяжело определиться с реальной силой и возможностями команд, так как некоторым футболистам только предстоит стать частью команды, другие же футболисты еще не готовы к началу сезона. Определить готовность команды к сезону очень тяжело. В поисках достойных прогнозов нам приходится обрабатывать просто огромный поток информации, в котором мы выбираем крупицы важной информации, анализируем их, и уже в качестве прогноза предлагаем бетторам. На сегодняшний матч, соперниками в котором будут футболисты команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар мы смогли выбрать несколько неплохих прогнозов, использовать которые или нет – каждый беттор уже решит сам для себя, но мы все равно посоветуем посмотреть матч этих команд, так как уверены в том, что он получится интересным.

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Марино – Атлетико Юнион Гуимар: статистика и история личных встреч

Команда Марино и команда Атлетико Юнион Гуимар относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Марино и команды Атлетико Юнион Гуимар выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.