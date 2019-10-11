Прогноз редакции на матч Нефтехимик — Факел

На стадионе «Рубин» встретятся две довольно противоположные по уровню игры команды — “Нефтехимик” и ”Факел”. “Нефтехимик” находится ближе к верхушке турнирной таблицы, тогда как “Факел” устремился вниз. “Нефтехимик” не проиграл ни одного матча за последние пять туров. В трех матчах команда забрала победу всухую и два матча были сыграны вничью, оба со счетом 2:2. “Факел” не выигрывал за последние пять матчей. В трех поединках у команды получилось свести игру к ничейному результату. Еще два матча команда, все же, уступила.

Ориентировочные составы на матч Нефтехимик — Факел:

“Нефтехимик” (4-5-1): Голубев — Абдуллин, Семенов, Потапов, Канаев — Ширяев, Галиулин, Шадрин, Петров, Хубаев — Уридия

Не сыграют: —

“Факел” (4-3-3): Бучнев — Соловьев, Гладышев, Дмитриев, Лихачев — Мастерной, Микушин, Петрусев — Рябкобыленко, Смирнов, Хлебородов

Не сыграют: —

Прогноз на матч Нефтехимик — Факел:

“Факел” пропускает просто супер-много по сравнению с забитыми мячами. Команда смогла забить всего 9 голов, а пропустила при этом 19. “Факел” занимает 19 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета, сумев заработать себе 12 очков. “Нефтехимик” выглядит довольно уверенно. Команда занимает 4 место в турнирной таблице сумев забрать себе 26 очков. “Нефтехимик” забил 23 раза и пропустил при этом 16 мячей в свои ворота. Очевидно, что “Факелу” не по силам будет выиграть этот матч, к тому же, за последние пять матчей команда смогла забить лишь один раз. “Нефтехимик” забивает постоянно и частенько больше двух голов. Мы советуем сделать ставку на тотал больше 2 с коэффициентом 1,63.

Прогноз на матч Нефтехимик — Факел

Нефтехимик

После 2х летнего перерыва Нефтехимик вернулся в ФНЛ, Да как вернулся, находится в 4ке лидеров, и имеет все шансы побороться за выход в премьер-лигу. Казанский клуб в 16 турах 7 побед. Одну из них в позапрошлом туре над лидирующем в таблице Торпедо. Команда забила 23 гола и довольно не плохо играет в обороне, 16 мячей пропущено. Столь высокий коэффициент на победу одного из лидеров турнира, вызван видимо тем, что Нефтехимик только победы имеет на своём поле. И проиграл там даже последнему в таблице Текстильщику. Но команда извлекла из этого уроки. 2 из 3х последних матчей в Казани она выиграла.

Факел

Факел судя по всему готовится начать следующий сезон во 2й лиге. Всего 2 победы у его в 16 турах и 8 проигрышей. 6 из 8 матчей за пределами Воронежа команда проиграла. В последних 5 матчах побед Факел не знает, 2 проигрыша 3 ничьи. Только 9 мячей команда забила в чемпионате, зато уже 19 пропустила. перспективы у Факела с такой игрой совсем не радужные.

Прогноз

Нефтехимик набрал приличный ход. 7 последних матчей идёт без поражений. Одержал в них 5 побед. Выигрывает 3 последних матча подряд, Как я заметил выше, один из них у лидера Торпедо. Вряд ли плывущий по течению, предпоследний в таблице Факел сможет отобрать хотя бы 1 очко у 4й команды в таблице. Да, обе имеющиеся лички Факел выиграл. Но было это в 17м году, как раз тогда, когда Нефтехимик покинул ФНЛ. Сейчас он тоже хочет его покинуть, только уйти не вниз, во 2ю лигу, а вверх, в премьер… А для этого аутсайдеров надо побеждать без вариантов. Что казанцы и сделают, заодно и должок за те 2 проигрыша Факелу вернут, обстоятельства для этого более чем подходящие.

Ставки и прогнозы на матч Нефтехимик — Факел

О матче

Очень хорошую форму набрал сейчас «Нефтехимик», не проигрывающий уже 7 матчей в ФНЛ кряду (5 побед, 2 ничьи). В прошлом туре команда обыграла «Чайку» со счетом 2:0 и вплотную приблизилась к зоне переходных матчей за путевку в РПЛ. В свою очередь «Факел» не может выиграть 5 матчей в ФНЛ подряд (3 ничьи, 2 поражения), а в прошлом туре воронежцы разделили очки с «Томью» (0:0). В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом хозяев – котировки на их победу в районе 2. Тогда как вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом около 4.

Результаты при подобных коэффициентах

При похожей линии «Нефтехимик» на своем поле проигрывал «Текстильщику» со счетом 1:2. Ну а «Факел» при близких котировках проиграл хабаровскому СКА со счетом 0:1.

Статистика для ставок

В 6 из 7 последних матчей в ФНЛ футболисты «Нефтехимика» становились авторами первого гола. Поставить на то, что и в этой игре хозяева откроют счет, можно за коэффициент около 1,7.

Кроме того, «Нефтехимик» забивал как минимум 1 мяч после перерыва в каждом из 7 домашних матчей в ФНЛ в этом сезоне. Гол гостей во 2-м тайме ближайшей встречи букмекеры предлагают взять за коэффициент около 1,7.