Видзев — ЦВКС Ресовия: в ожидании «стандартов»

«Видзев» – «ЦВКС Ресовия». 03.11.19. Прогноз и ставки на матч

03-го ноября состоится уже третий в этом сезоне футбольный матч между командами Видзев и ЦВКС Ресовия. В первой встрече победу со счетом 2-0 одержали футболисты клуба Видзев, а вот во втором поединке сильнее был ФК ЦВКС Ресовия, выиграв со счетом 3-2. Этот матч начнется в 15:05 по Москве и должен показать, какая же команда сильнее в этом сезоне. Поединок проходит в рамках национального кубка, так что на кону титул.

Писать превью к матчам, в которых соперниками будут такие мастера, как футболисты команды Видзев и команды ЦВКС Ресовия, это не только интересно, но и познавательно. Мы всегда стараемся использовать различные источники информации, чтобы наши прогнозы имели высокую вероятность проходимости. Конечно, не последнюю роль играют и матчи, которые мы выбираем для прогнозирования. К примеру, матч команды Видзев и команды ЦВКС Ресовия будет интересен многим любителям футбола, так как между собой встретятся известные футболисты, которые ежегодно соперничают между собой не только за звание лучшего футбольного клуба, но и за звание лучших футболистов. Понятно, что редко какой болельщик сможет удержаться от ставок на этот матч, тем более что букмекеры предлагают на это противостояние просто огромную линию с основными и дополнительными ставками. Наша задача состоит в том, чтобы отразить свое видение матча, обратив внимание бетторов на наиболее интересные предложения в линии букмекеров. Команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия – это клубы, игра которых всегда ориентирована только на один результат – победу. И этот матч не будет исключением, скорее наоборот, победит в этом матче будет наибольшим желанием обеих команд, соответственно, опасных моментов будет создано еще больше, чем в любом рядовом матче, главный вопрос – будет ли игра результативной. И здесь мы говорим однозначное «ДА»!

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Видзев — ЦВКС Ресовия:

победа Видзев – 1.77, ничья – 3.72, победа ЦВКС Ресовия – 4.14

Прогноз на матч Видзев – ЦВКС Ресовия (Чемпионат Польши, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Видзев получил от букмекеров на свою победу котировку 1.77, а по коэффициенту 4.14 можно сделать ставку на выигрыш ФК ЦВКС Ресовия. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Судя по товарищеским матчам межсезонья, а также по первым турам чемпионата, команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия без особых проблем входят в новый сезон, поэтому тем интереснее будет противостояние этих футбольных клубов. Активная работа скаутов позволила клубам привлечь в свои ряды новых футболистов, большинство из которых являются признанными профессионалами. Так что, сейчас в распоряжении менеджеров команды Видзев и команды ЦВКС Ресовия отличная подборка исполнителей на всех ключевых позициях, поэтому команды могут рассчитывать на удачный сезон, который не должны омрачить даже травмы лидеров, ведь у них есть полноценные сменщики. Теперь несколько слов о самом матче. В прошлом сезоне матчи этих команд проходили в высоком темпе, менеджеры активно использовали фланги, чтобы создавать угрозы у ворот соперника. Помимо этого, в обеих командах достаточно футболистов, обладающих хорошим дальним ударом. Все это говорит о том, что и сегодня оба клуба должны действовать актив у ворот соперника, так как это позволит праздновать успех в матче. Но даже не это главное, сейчас, когда новый сезон только начинается, важно захватить лидерство в чемпионате, чтобы в следующих турах только укреплять свои позиции, наращивая отставание от конкурентов. У руля обеих команд стоят опытные менеджеры, у которых за плечами не один сезон, проведенный на самом высоком уровне. Эти тренеры знают, как важен удачный старт, и поэтому сделают все, чтобы одержать победу в этом матче. Следовательно, любителей футбола ждет отличная игра, полная непредсказуемости и опасных моментов, а сделать ее еще более интересной помогут наши прогнозы, которые можно найти ниже.

Видзев – ЦВКС Ресовия 03.11.19

Футболисты клубов Видзев и ЦВКС Ресовия 03-го ноября сойдутся в очном противостоянии, и этот поединок имеет для обеих команд огромное значение, ведь решает, кто будет дальше бороться за путевку в еврокубки. По московскому времени начало данной встречи в 15:05, и этот поединок будет вторым между командами в этом сезоне, а первый завершился победой 3-1 футболистов клуба Видзев.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Глядя на линию, предложенную букмекерами на матч команды Видзев и команды ЦВКС Ресовия, наши эксперты не могли пройти мимо ряда ставок, так как считаем, что коэффициенты, выставленные букмекерами, являются не совсем верными. Но, обо всем по порядку. Хозяева поля точно должны быть фаворитами этого матча, так как у них более ровный состав и большой опыт выступлений на подобном уровне. Однако букмекеры чересчур занизили коэффициент на победу команды Видзев. При этом выставленная фора, скорее, подошла бы для баскетбольного матча, чем для футбольного. Команда ЦВКС Ресовия при том, что не имеет известных футболистов, в прошлом сезоне смогла продемонстрировать качественный футбол. Причем, оборона – одно из главных качеств гостей, да и контратаковать команда ЦВКС Ресовия тоже умеет очень хорошо. Поэтому, наши прогнозисты видят фору гостей хорошей ставкой в этом матче. Еще нам нравится ставка на общий тотал больше. Безусловно, играя в родных стенах, и постоянно действуя первым номером, команда Видзев точно забьет один-два гола, а контратаки гостей тоже должны привести к забитому мячу. Выходит, что тотал больше голов в этом матче – весьма перспективная ставка. Отдельно стоит сказать про нарушения. Оба клуба не относятся к грубым командам, получая крайне мало предупреждений. Матч не на столько принципиален, чтобы футболисты калечили или грубили друг другу, поэтому общий тотал желтых карточек в матче мы рекомендуем играть на меньше.

Прогноз Видзев – ЦВКС Ресовия (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

На 03-го ноября был перенесен футбольный матч Видзев — ЦВКС Ресовия, ведь в составах обеих команд ранее слишком большое количество игроков были вызваны в национальные сборные. Эта встреча начнется в 15:05 по московском времени, и станет уже второй в рамках этого сезона. В первом противостоянии футбольный клуб Видзев имел преимущество в два мяча, но под конец матча растерял его, и встреча завершилась ничьей 2-2.

Видзев

Несмотря на то, что все ожидали от футбольного клуба Видзев в дебютном сезоне провала, команда пока отличается стабильностью, благодаря чему не боится вылета, занимая третье место в турнирной таблице, так что еще есть хорошие шансы квалифицироваться в еврокубки. Успехи хозяев связаны с тем, что в межсезонье тренеру удалось пригласить в команду нескольких опытных игроков, которые хоть и являются ветеранами, но существенно влияют на игру, помогая своим молодым и неопытным партнерам. Правда, на данный момент футбольный клуб Видзев хорошие результаты демонстрирует в основном дома, где было уже шесть побед при одном поражение, а вот выездные поединки дебютанту даются намного сложнее. Наставник даже дома придерживается оборонительной модели игры, так что практически во всех матчах за хозяев играет лишь один нападающий. За ФК Видзев не может сыграть атакующий полузащитник, а под вопросом выход на поле левого полузащитника и центрального защитника.

ЦВКС Ресовия

Несмотря на то, что сейчас только начало сезона, уже сейчас можно сказать, что вряд ли футбольному клубу ЦВКС Ресовия удастся избежать понижения в классе. В межсезонье команду покинуло семь игроков основы, а никаких трансферов руководство не проводило, решив сэкономить деньги. Главному тренеру сейчас приходится рассчитывать в основном на игроков из молодежной академии, для которых этот сезон стал дебютным, так что с таким составом не получается показывать хорошую игру. Футбольный клуб ЦВКС Ресовия замыкает турнирной таблицу, набрав только шесть очков, и гостям уже сейчас не хватает десяти очков, чтобы выбраться из зоны вылета. На выезде команда набрала больше очков, чем дома, но это вызвано более легким календарем гостевых матчей, так как получилось одержать единственную в этом сезоне победу над таким же аутсайдером. В предпоследнем туре прервалась восьмиматчевая серия поражений, но затем футбольный клуб ЦВКС Ресовия снова проиграл, причем, со счетом 0-4. В составе гостей травмирован только правый вингер.

Интересные факты перед матчем Видзев – ЦВКС Ресовия

Команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия в прошлом сезоне показали качественный футбол, клубы входили в число лидеров чемпионата по количеству забитых голов. Благодаря мудрой политики руководства, командам удалось сохранить практически всех основных футболистов, а это означает, что в новом сезоне клубы вновь будут радовать болельщиков атакующим и результативным футболом. Поэтому одной из наиболее лучших ставок на этот матч, по мнению наших прогнозистов, является ставка на тотал больше. У обеих команд прекрасное нападение и средняя линия, при этом оба клуба действуют в атакующем стиле. Вообще, огромное количество факторов говорит в пользу нашего выбора, так что, мы рекомендуем эту ставку. Выбирая фаворита этого противостояния, мы склонялись к хозяевам поля, так как в прошлом сезоне команда очень уверенно выступала в родных стенах, и даже лидерам чемпионата победить на поле команды Видзев было очень и очень непросто. Мы уверены, что в нынешнем сезоне руководство команды тоже сделает ставку на домашние матчи, поэтому хозяева поля в этой игре будут иметь определенное преимущество. Между собой команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия всегда играют жестко, футболисты не боятся играть до конца, поэтому велика вероятность того, что матч может получиться грубым. Исходя из этого, мы рекомендуем еще одну ставку – тотал больше желтых карточек. В личных встречах команд в прошлом сезоне они заявленный тотал пробивали, поэтому наши прогнозисты не видят ничего, что не позволит сделать это в нынешнем сезоне.

Выиграет в матче Видзев — 1.77, выиграет в матче ЦВКС Ресовия — 4.14, матч закончится вничью — 3.72.

Видзев — ЦВКС Ресовия. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Польши 03-го ноября

Журналисты очень активно обсуждают предстоящий футбольный поединок Видзев — ЦВКС Ресовия, который намечается на 03-го ноября. Свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 15:05 по МСК, и до этого времени все болельщики должны найти свои места на трибунах, ведь пропустят начало игры. А матч обещает быть очень зрелищным, ведь команды в последних десяти встречах ни разу не завершали поединок без забитых голов, а зачастую тотал был более 2.5 мячей.

«Видзев»

Похоже, что футбольный клуб Видзев еще слишком рано поднялся в высший дивизион, так как команда оказалась полностью не готова к столь высокому уровню. Летом руководство подписало только одного новичка, но данный футболист ранее также не играл в данной лиге, а остальные игроки просто проигрывают своим оппонентам, из-за чего серия поражений хозяев составляет уже одиннадцать встреч. Четыре тура назад президент решил повлиять на результаты с помощью тренерской отставки, но пока это не дало никаких сдвигов, так как футбольный клуб Видзев продолжает проигрывать. В активе команды еще нет ни одной победы в этом сезоне, а отставание в двенадцать очков от спасительного места показывает, что хозяева уже могут и не вести борьбу за выживание, так как сохранить прописку в национальной элите практически невозможно. К тому же, основной вратарь и правый полузащитник не смогут помочь аутсайдеру в данной встрече.

«ЦВКС Ресовия»

Уже даже самые отчаянные болельщики футбольного клуба ЦВКС Ресовия не верят в то, что их команде удастся спастись от вылета. Гости уже второй месяц находятся на последней строчке турнирной таблицы, и пока нет никаких предпосылок к тому, что у команды выйдет выбраться из зоны вылета. Для этого футбольному клубу ЦВКС Ресовия необходимо ликвидировать отставание в десять очков, а сейчас гости находятся в плохой форме, ведь за последних десять туров была только одна победа и еще в трех встречах получилось сыграть вничью, а шесть поединков были проиграны. В четырех матчах счет был вообще разгромным, ведь защита у команды слабая, так как нет постоянной наигранной четверки игроков, а главный тренер слишком экспериментирует, из-за чего между многими футболистами нет взаимопонимания. На выезде футбольный клуб ЦВКС Ресовия еще не знает побед, а прервать серию неудач в этом поединке точно не получится, ведь у гостей еще и достаточно кадровых проблем. Правый и центральный защитники дисквалифицированы, а травмы помешают выйти на поле атакующему полузащитнику и правому форварду.

Статистика и личные встречи

Команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия в прошлом сезоне показали качественный футбол, клубы входили в число лидеров чемпионата по количеству забитых голов. Благодаря мудрой политики руководства, командам удалось сохранить практически всех основных футболистов, а это означает, что в новом сезоне клубы вновь будут радовать болельщиков атакующим и результативным футболом. Поэтому одной из наиболее лучших ставок на этот матч, по мнению наших прогнозистов, является ставка на тотал больше. У обеих команд прекрасное нападение и средняя линия, при этом оба клуба действуют в атакующем стиле. Вообще, огромное количество факторов говорит в пользу нашего выбора, так что, мы рекомендуем эту ставку. Выбирая фаворита этого противостояния, мы склонялись к хозяевам поля, так как в прошлом сезоне команда очень уверенно выступала в родных стенах, и даже лидерам чемпионата победить на поле команды Видзев было очень и очень непросто. Мы уверены, что в нынешнем сезоне руководство команды тоже сделает ставку на домашние матчи, поэтому хозяева поля в этой игре будут иметь определенное преимущество. Между собой команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия всегда играют жестко, футболисты не боятся играть до конца, поэтому велика вероятность того, что матч может получиться грубым. Исходя из этого, мы рекомендуем еще одну ставку – тотал больше желтых карточек. В личных встречах команд в прошлом сезоне они заявленный тотал пробивали, поэтому наши прогнозисты не видят ничего, что не позволит сделать это в нынешнем сезоне.

«Видзев» — «ЦВКС Ресовия»: кто фаворит грядущей встречи?

Видзев — ЦВКС Ресовия. Прогноз на футбол (03.11.19)

Соперники, которые выйдут на футбольное поле в ближайшее время, можно отнести к разряду непримиримых. Команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия постоянно соперничают между собой во всех турнирах, где принимают участие. Помимо соперничества команд, их футболисты тоже постоянно соревнуются между собой, и поэтому вражда команд уже давно переросла масштабы футбольного поля. Однако, когда команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия встречаются между собой в рамках того или иного турнира, лучшей ставкой в таком матче будет ставка на тотал больше желтых карточек. Даже, учитывая тот факт, что с остальными соперниками футболисты обеих команд стараются действовать технично, в матчах друг с другом они беспощадны к себе и соперникам, даже ценой травмы или дисквалификации стараются не пропустить соперника к своим воротам. Но такая самоотверженность редко помогает командам удержать свои ворота на замке. В составе команды Видзев и команды ЦВКС Ресовия выступают известные футболисты, одни из лучших футболистов современности, они знают, как вскрывать обороны соперников, делать невероятные передачи и наносить немыслимые удары из-за штрафной площади. Поэтому матчи этих команд практически никогда не завершаются с сухим счетом. Из этого вытекает следующий прогноз на этот матч – обе команды забьют и тотал забитых голов на больше. Команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия – это клубы, для которых не забить своим соперникам означает проиграть им, поэтому забить гол стараются все футболисты, независимо от амплуа. Ну и теперь относительно фаворита этого матча. Здесь нам больше по душе гости. Команда ЦВКС Ресовия сейчас более сплоченный коллектив, который уже успел доказать, что готов выступать в нынешнем сезоне на высоком уровне. Победу этой команды мы и рекомендуем заигрывать.

Видзев — ЦВКС Ресовия: в ожидании «стандартов»

С началом основных футбольных чемпионатов, существенно выросло предложение по ставкам в линии букмекерских контор. Ни для кого не секрет, что именно футбол является наиболее популярным видом спорта для ставок, и бетторы обожают делать ставки на матчи под просмотр. Это могут быть ставки на различные дерби, противостояния команд, претендующих на чемпионство, да и прочие матчи, в которых принимают участие клубы, чья игра вызывает у любителей футбола симпатию. Кстати, с каждым годом подобных команд становится все больше и больше, так как футбол не стоит на месте, и менеджеры отказываются от старых тактических схем, предпочитая атакующий футбол. Сегодняшними соперниками будут команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия. В составе обеих команд достаточно интересных футболистов, которые умеют не только создать опасный момент у ворот соперника, но и завершить комбинацию. Такие команды представляют наибольшую опасность для соперников, так как здесь большинство футболистов – универсалы, которые отлично могут закрыть любую позицию, без потери качества игры. С учетом этих факторов, а также учитывая информацию, найденную нашими прогнозистами, матч обещает стать очень интересным для просмотра, а уж о ставках мы позаботились заранее.

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Видзев и команды ЦВКС Ресовия нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Видзев – ЦВКС Ресовия: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Видзев и команда ЦВКС Ресовия являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.