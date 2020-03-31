Бавария — Аугсбург: прогноз на матч Бундеслиги (8 марта 2020 года)

Бавария

Для «Баварии» пока сезон складывается весьма удачно – команда Ханса-Дитера Флика является лидером Бундеслиги, она пробилась в полуфинал Кубка Германии и имеет комфортное преимущество после первого матча с «Челси» в Лиге Чемпионов. Второй «Лейпциг» находится на расстоянии двух очков, но сегодня чемпион Германии может увеличить этот гандикап до пяти баллов.

Не сыграют: Коман, Левандовски, Перишич.

Аугсбург

«Аугсбург» ведет борьбу за выживание и пока со своей задачей справляется, хотя положение команды Мартина Шмидта надежным назвать нельзя. К 25-му туру «фуггеры» подходят на 14-м месте в таблице с 27 очками в активе, имея шесть очков отрыва от зоны переходных матчей. В последнем туре «Аугсбург» проиграл 2:3 дома «Боруссии» из Менхенгладбаха, продлив серию без побед до четырех матчей.

Не сыграют: Шибер, Оксфорд, Моравек.

Статистика В каждом из четырех последних матчей команды обменивались голами В каждом из трех последних матчей чемпионата «Бавария» забивала минимум три гола Только в одном из четырех последних матчей «Аугсбург» пропускал менее двух голов В пяти последних домашних матчах «Бавария» одержала четыре победы над «Аугсбургом»



Коэффициенты

Прогноз

«Бавария» имеет возможность увеличить отрыв от «Лейпцига», который уже потерял очки в этом туре, до пяти баллов, поэтому явно хозяева будут активны в атаке. «Аугсбург» имеет серьезные проблемы в обороне и перед мощной атакой «Баварии» устоять вряд ли сможет, но «фуггеры» регулярно забивают в ворота соперника, сегодня у них наверняка будут моменты, но очки взять им будет практически нереально.Мы считаем, что хозяева добудут победу в результативном матче. Прогноз – победа «Баварии» + тотал больше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

«Бавария» – «Аугсбург». 08.03.2020. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бундеслига. 25-й тур.

«Бавария» – «Аугсбург».

Мюнхен. Стадион «Альянц-Арена». 08.03.2020. 17:30 МСК.

Воскресный пул двадцать пятого тура немецкой Бундеслиги начнётся с баварского дерби, в котором «Бавария» примет «Аугсбург». «Красные» в паре выступают большими фаворитами, а мы же обратим внимание на то, что у команды Флика в мид-уик был достаточно непростой поединок на Кубок Германии. Кроме того, в последнее время баварцам матчи против «фуггеров» даются с некоторым трудом.

«Бавария»: необходимо укрепить положение

Вчера «Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом», а «Дортмунд» обыграл на выезде «Менхенгладбах» со счётом 2:1. Достаточно неплохой расклад для «Баварии», которая в случае победы в воскресенье увеличит отрыв от ближайшего преследователя уже до четырёх очков. Текущий тонус «Баварии» можно назвать отличным, в 10-ти матчах, сыгранных в весенней части первенства, «красные» 9 раз победили при одной ничьей 0:0 с «Лейпцигом». На своём поле в рамках Бундеслиги 2019/20 «Бавария» провела 12 матчей, в которых восемь раз победила при двух ничьих и двух поражениях, 36:11 разница мячей.

«Аугсбург»: четыре матча без побед

Последняя победа «Аугсбурга» зафиксирована первого февраля в поединке против «Вердера», счёт той встречи 2:1. С тех пор «фуггеры» трижды проиграли при одной ничьей, поражения пришлись на матчи против «Айнтрахта», «Байера», «Менхенгладбаха», ничья с «Фрайбургом». Результаты не очень, неудивительно, что сам «Аугсбург» находится в турнирной таблице на 14-й позиции, с активом в 27 очков и отрывом от «Фортуны», расположенной в зоне переходных матчей, в шесть баллов. На выезде «Аугсбург» провёл 12 матчей в Бундеслиге 2019/20, дважды в этих встречах победил при трёх ничьих и семи поражениях.

Травмированные и дисквалифицированные

«Бавария»: не сыграют – Коман (мышцы), Левандовски (голень), Перишич (лодыжка); под вопросом – Боатенг (нога), Зюле (колено).

«Аугсбург»: под вопросом – Аста (колено), Гифер (нога), Гётце (бедро), Моравек (спина), Оксфорд (болезнь), Шибер (икра).

История личных встреч

В целом, «Аугсбург» для «Баварии» является очень удобным соперником, в 20-ти зафиксированных личных встречах «фуггеры» выиграли у «красных» лишь дважды при двух ничьих и 16-ти победах действующего чемпиона Германии. Однако, в двух последних сезонах у «Баварии» были проблемы с соседями. В прошлом сезоне «Бавария» дома сыграла с «Аугсбургом» вничью 1:1, на выезде выиграла 3:2. В первом круге текущего сезона команды разошлись миром 2:2.

Прямая трансляция матча «Бавария» – «Аугсбург»

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Ставки и прогноз

В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» показала, что и без Левандовски может громить соперника. Напомним, что в том матче «красные» обыграли «Хоффенхайм» со счётом 6:0. Однако, через несколько дней после Зинсхайма, южане с некоторым трудом, минимально, выиграли у кризисного сейчас «Шальке» 1:0. «Кобальтовые» показали, как нужно играть против действующего чемпиона, и мы верим в то, что «Аугсбург» сумеет правильно воспользоваться этим знанием. Наверняка, «Бавария» победит в воскресенье, только мы не уверены, что разгромно, как это «рисуют» нам «всезнающие» в своей линии. Предлагаем ставки на плюсовую фору гостей и гол в исполнении «фуггеров».

БК «Винлайн» на Ф2(+3) предлагает индекс 1,83.

БК «Фонбет» на П1+ОЗ даёт коэффициент, равный 2,20.

В БК «Марафон» ОЗ «стоит» 1,90.

«Марафон» — обладатель премии BR Awards 2019 «Самый надежный букмекер».

Прогноз на матч Аугсбург — Бавария

Аугсбург

Аугсбург находится сейчас в одном турнирном балле от зоны вылета, но по самой игре, коллектив Мартина Шмидта, выглядит очень слабо, что в атаке, что в обороне, и явно пока идет в списке претендентов на вылет в дивизион ниже одним из первых. Команда проигрывает много, и что самое главное очень крупно. 19 мячей в 7 встречах «фуггеры» пропустили. В оправдание можно сказать то, что они сыграли с рядом топовых команд. С обеими Боруссиями уже коллектив Шмидта отыграл, с Байером сражался, обеим боруссиям проиграли как под копирку с счетом 1-5, Байеру влетели 0-3. Ну а то что у Аугсбурга все очень плохо, можно было понять еще в августе месяце, когда они проиграли в стартовом раунде кубка страны региональной команде Верль. Так что в матче с Баварией, «фуггерам» явно думать нужно не о наборе очков, а о том, как бы сохранить лицо, и не получить с десяток мячей в свои ворота….

Бавария

Бавария в предыдущем туре потерпела первое поражение в Бундеслиги текущего сезона . Случилось эта в матче с Хоффенхаймом на «Альян-Арене». К слову, на Хоффенхайм в том поединки коэффициента давали в районе 22-24… Явно можно сказать, что, Аугсбургу повезло, что после этого поражение началась международная пауза, и гнев Баварии после поражение за эти две недели немного угас, поэтому мюнхенский коллектив возможно и не так сильно будет рвать и метать, как это было бы сразу после фиаско домашнего от какого-то там Хоффенхайма…Но в уверенной победе Баварии в данном матче все равно сомнений нет. Видь лучшей нападающей лиги, Левандовский, который сейчас просто в огне, и наколотил 11 мячей в 7-ми турах, будет играть против худшей обороны лиги. Плюс надо учитывать тот фактор, что даже когда Аугсбург был в более боеспособной форме, все равно с Баварией матчи у них не получались. 10 раз мюнхенский коллектив ездил в гости к «фуггерам» и 9 раз привозил в итоги победы , причем чаще даже крупные . Однозначно и в данном матче у Баварии есть все шансы на уверенную викторию .

Прогноз

Лучшая атака , оправляется в гости к худшей обороне лиги. Тут как бы сразу все понятно становится, и ставка вырисовывается сама по себе. Мудрить тут ничего не нужно, и стоит просто поставить на уверенную викторию Баварии. Фора (-1,5) на парней Ковача, смотрится однозначно уверенно, и убедительно. И сомнений соответственно в такой ставка нет.

Бавария — Аугсбург прогноз на 8.03.2020