Бавария Челси прогноз

Бавария — Челси прогноз на матч от пользователя Владислав РадимовПо мне, так в этом матче уже все предрешено. Челси нужно просто не развалиться и не ударить в грязь лицом. Ну а Бавария не может не играть в открытый футбол. Она играет красиво, на высоких скоростях, тем более перед своими болельщиками. Да, у Баварии напряженный календарь и есть некие сложности в чемпионате. Но я не думаю, что в этом матче Бавария будет проводить ротацию. Тем более там собраны мастера, которые довольно-таки быстро восстанавливаются и с удовольствием играют через 3-4 дня. Поэтому, думаю, никак проблем с этим не возникнет. Челси полностью провалился в первом матче. Мне кажется, это из-за того, что Бавария просто на голову сейчас сильнее и быстрее не только Челси, но и всех остальных команд. В ответной встрече Челси может забить, но шансов победить нет никаких. Источник: LegalBetБавария — Челси прогноз на матч от пользователя Виталий ТерещенкоЕсли вы думаете то что в матче всё решено,я так не думаю,мне кажется челси всё же покажет характер и молодой состав синих дадут бой в матче,мой прогноз победа челси💪Бавария — Челси прогноз на матч от пользователя Фреско2 хорошо играющие команды встретятся на поле. Все будут стараться изо всех сил, чтобы победить, поэтому вероятность того, что ТБ 3.5 крайне мала.

Прогноз на матч Челси — Бавария

Челси

Челси проводит очень качественный сезон — молодежь Фрэнка Лэмпарда на данный момент располагается на 4-ой позиции в турнирной таблице АПЛ. К поединку с Баварией «аристократы» подходят в отличном настроении — в последнем туре внутреннего первенства лондонцы смогли переиграть дома принципиального соперника в лице Тоттенхэма (2-1). Понятное дело, что в матче с Баварией не будет просто, так как немцы нынче невероятно хороши, но на свой гол лондонцы, наверняка, наиграют. Все-таки атака в Челси в последнее время работает отлично — в 10-ти последних встречах англичане лишь дважды не смогли отличиться. Но с уверенностью можно сказать и о том, что чисто отыграть в обороне вряд ли получится, так как в обороне хозяева действуют не очень классно — в 19-ти последних противоборствах лишь трижды удалось сохранить ворота на замке….

Бавария

Нынешний сезон для Баварии получается одним из самых тяжелых за последние годы — на данный момент у мюнхенцев нет никакого запаса отличительно преследователей, есть сразу несколько коллективов, способных стать чемпионом. Но в Лиге Чемпионов Бавария действует очень неплохо. Совсем недавно баварцы уже ездили в Лондон, правда, тогда соперником был Тоттенхэм — в той встрече немецкий гранд смог забить 7 мячей. Гости набрали отличную форму, поэтому даже в гостевом поединке с Челси Бавария является ощутимым фаворитом, лучший сезон в своей карьере проводит Роберт Левандовски. На свой гол немцы, наверняка, наиграют, но сохранить ворота на замке будет тяжеловато, так как оборона Баварии не выглядит оплотом надежности, к тому же, травмирован Зюле…

Прогноз

Думается мне, что в этом противоборстве стоит поставить на результативный футбол. Бавария является очевидным фаворитом противостояния, но молодежь Лэмпарда не признает фаворитов, вряд ли Челси зажмется и сыграет закрыто. Бавария в атаке невероятно сильна, поэтому я жду обмена голами!

Ставки и прогнозы на матч Челси — Бавария

О турнире

На каждом этапе плей-офф Лиги чемпионов, кроме финала, в следующий раунд проходит победитель 2-матчевого противостояния. В результате жеребьевки были определены пары 1/8 финала ЛЧ. В каждом противостоянии в следующий раунд проходит клуб, забивший больше голов по сумме 2 встреч. В случае равенства голов применяется правило выездного гола. Если же и выездные голы равны, играется дополнительное время, после которого возможна серия пенальти.

О матче

«Челси» вышел в плей-офф ЛЧ со 2-го места в группе H. Англичане неплохо провели групповой этап, потерпев только 1 поражение в 6 матчах (3 победы, 2 ничьи). «Бавария» же выиграла все 6 поединков в квартете B, став 6-й командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось пройти групповой этап без потери очков. Ранее такое достижение покорялось «Милану», ПСЖ, московскому «Спартаку», «Барселоне» и мадридскому «Реалу». В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение мюнхенцам, котировка на их победу –

1.80

Логотип букмекерской конторы Winline — legalbet.ru

. Вероятность успеха лондонцев оценивается коэффициентом

4.20

Логотип букмекерской конторы Лига Ставок — legalbet.ru

. Кэф на выход немецкого клуба в ¼ финала –

1.20

Логотип букмекерской конторы 1хСтавка — legalbet.ru

. Проход англичан в следующую стадию можно взять за

4.00

Логотип букмекерской конторы 1хСтавка — legalbet.ru

.

Результаты при схожей линии

«Челси» впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов считается аутсайдером в домашнем матче. «Бавария» в рамках группового этапа ЛЧ при схожей котировке на выезде играла с «Тоттенхэмом». В той игре немцы победили со счетом 7:2.

Статистика для ставок

«Бавария» — самая результативная команда группового этапа ЛЧ (24 гола). В каждом из 6 матчей турнира немцы забивали как минимум 2 мяча. Поставить на такую результативность гостей в этой встрече можно за коэффициент

1.70

Логотип букмекерской конторы Winline — legalbet.ru

.

В 5 из 6 последних игр в ЛЧ «Бавария» забивала после перерыва как минимум 2 мяча. Пари на то, что и в предстоящем матче немцы забьют 2 гола во 2-м тайме, букмекеры предлагают взять за кэф

3.40

Логотип букмекерской конторы 1хСтавка — legalbet.ru

.

Ставки на игроков

Нельзя не обратить внимание на результативность нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Форвард забил 10 мячей в 5 играх группового этапа ЛЧ и является лучшим бомбардиром турнира. Кроме него, 10 и более голов на групповой стадии забивали только Криштиану Роналду (11 мячей в сезоне 2015/2016) и Лионель Месси (10 голов в сезоне 2016/2017). Отметим также, что поляк стал самым результативным футболистом Европы по итогам 2019 года, на его счету 54 мяча в 58 матчах. Поставить на его гол в этом противостоянии букмекеры предлагают за коэффициент

1.50

Логотип букмекерской конторы 1хСтавка — legalbet.ru

.

Долгосрочные ставки

Букмекеры не верят в то, что команды смогут побороться за победу в ЛЧ в этом сезоне. Кэф на победу в турнире «Челси» значительно больше 10. Котировка на успех «Баварии» — 8. При этом букмекеры практически уверены в том, что «Челси» закончит свое выступление в еврокубках на стадии 1/8 финала ЛЧ, коэффициент на такой исход –

1.20

Логотип букмекерской конторы 1хСтавка — legalbet.ru

. В пользу него говорит статистика: в 3 последних выступлениях в Лиге чемпионов лондонцы не выходили в четвертьфинал. «Бавария» же выходила в ¼ финала ЛЧ в 7 из 8 прошлых сезонов. При этом 6 раз команда участвовала как минимум в полуфинале: 4 раза заканчивала выступление на стадии ½ финала, 1 раз участвовала в финале и 1 раз становилась обладателем трофея. Можно сделать ставку на то, что и в этом сезоне «Бавария» пробьется как минимум в полуфинал Лиги чемпионов, коэффициент –

2.40

